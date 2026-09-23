Võ sĩ wushu Việt Nam bị hạ knock-out, ngất trên sàn thi đấu ASIAD 2026

Chiều tối 22/9, loạt trận vòng tứ kết của các nội dung đối kháng môn wushu của ASIAD 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Aichi Prefectural Martial Arts Hall.

Ở hạng cân 70kg nam, Trương Văn Chưởng của Việt Nam đối đầu Alizhan Ablagatov của Kazakhstan.

Trương Văn Chưởng là võ sĩ đã giành HCV SEA Games 33 ở Thái Lan, được kỳ vọng sẽ có thành tích cao ở ASIAD năm nay.

Tuy nhiên, đối thủ Alizhan Ablagatov (giáp xanh) lại là võ sĩ có trình độ rất cao đến từ Trung Á.

Với lợi thế thể hình, Alizhan Ablagatov khiến Trương Văn Chưởng vất vả chống đỡ.

VĐV người Kazakhstan vượt trội và được các trọng tài chấm điểm cao hơn.

Trương Văn Chưởng dù thất thế nhưng vẫn nỗ lực thi đấu, thậm chí đã có thời điểm san bằng được điểm số với đối thủ.

Tuy nhiên càng thi đấu, Alizhan Ablagatov càng vượt trội.

Sau một pha ra đòn của Ablagatov ở hiệp 3, Văn Chưởng đã ngất trên sàn đấu và trọng tài quyết định chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật cho Ablagatov.

Văn Chưởng phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế.

VĐV Việt Nam được đưa thẳng đến bệnh viện.

Văn Chưởng kết thúc hành trình tại ASIAD 2026 theo cách không mong muốn.