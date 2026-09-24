Harry Kane cân nhắc giải nghệ bóng đá, chuyển sang thi đấu bóng bầu dục

Kế hoạch chuyển sang giải bóng bầu dục NFL

Ở tuổi 33, tiền đạo Harry Kane cho biết anh đang nghiêm túc cân nhắc khả năng thi đấu ở vị trí kicker tại giải bóng bầu dục Mỹ trong tương lai.

Chân sút người Anh đánh giá kịch bản chuyển sang giải bóng bầu dục thực tế hơn nhiều so với việc thi đấu golf chuyên nghiệp. Kane chia sẻ kinh nghiệm sút phạt đền trong bóng đá mang lại kỹ thuật và áp lực tương tự, giúp anh có lợi thế nhất định nếu chuyển môn thể thao.

Dù vậy, anh khẳng định kế hoạch này còn cách xa vài năm và bản thân sẽ dành 6 tháng đến 1 năm để tập luyện nghiêm túc trước khi thử sức.

Đáng chú ý, thủ quân tuyển Anh gợi ý việc chuyển tới thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ có thể là cầu nối thuận lợi giúp anh kết hợp hai môn thể thao này.

Cam kết tương lai gần với câu lạc bộ Bayern Munich

Dù úp mở về kế hoạch tương lai tại Mỹ, Harry Kane khẳng định tương lai trước mắt của anh vẫn hoàn toàn gắn liền với bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Ngôi sao 33 tuổi cho biết cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa anh và đương kim vô địch Bundesliga Bayern Munich đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Hai bên chỉ còn một vài chi tiết nhỏ cần thống nhất trước khi chính thức đưa ra thông báo trong thời gian tới. Kane tỏ ra rất hạnh phúc với cuộc sống tại Đức và quyết tâm tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Allianz Arena.