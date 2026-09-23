Trực tiếp ASIAD 23/9: Bắn súng đoạt HCĐ, Thuý Vi giành HCĐ wushu

Diễn biến Diễn biến chính Wushu: Thuý Vi giành HCĐ Chiều 23/9, nữ võ sĩ Dương Thúy Vi đã mang về niềm vui cho thể thao Việt Nam khi giành HCĐ nội dung toàn năng kiếm thuật & thương thuật nữ tại ASIAD 2026. Trải qua hai bài thi đầy áp lực, Thúy Vi đạt số điểm lần lượt là 9.703 (Kiếm thuật) và 9.710 (Thương thuật). Với tổng điểm chung cuộc 19.413, cô vượt qua đối thủ bám đuổi người Malaysia để đứng vị trí thứ 3 trên bục nhận huy chương. Tấm HCV nội dung này thuộc về vận động viên Yao Yang (Trung Quốc) và HCB thuộc về Kida Nanoha (Nhật Bản). Wushu: Thuý Vi và đối thủ chuẩn bị thi thương thuật Tại nội dung chung kết thương thuật nữ ASIAD 2026, Dương Thúy Vi sẽ phải đối đầu trực tiếp với những cái tên sừng sỏ nhất của làng Wushu châu lục. Đáng gờm nhất chắc chắn là Yao Yang (Trung Quốc), nhà đương kim vô địch nội dung toàn năng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc Trung Quốc. Với phong cách thi đấu thanh thoát, tốc độ kinh hoàng cùng độ khó kỹ thuật gần như tuyệt đối, võ sĩ xứ Trung là ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm HCV. Một "ngọn núi" khác là đối thủ duyên nợ Pang Pui Yee (Malaysia). Người vừa giành HCB tại kỳ World Games gần nhất sở hữu những bài thương thuật cực kỳ bùng nổ, giàu năng lượng. Bên cạnh đó, Kida Nanoha (Nhật Bản) nhà vô địch Trường quyền tại Taolu World Cup cũng là cái tên không thể coi thường với sự ổn định cao và tâm lý thi đấu cực tốt tại các sân chơi lớn. Cuối cùng là Geraldine Pauline (Indonesia), ẩn số sở hữu những bước di chuyển linh hoạt, sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Đây đều là những chướng ngại vật rất lớn, đòi hỏi Thúy Vi phải thể hiện bản lĩnh của một nhà cựu vô địch và có những bài thi hoàn hảo không tì vết để cạnh tranh sòng phẳng vị trí trên bục nhận huy chương. Xe đạp: 3 tuyển thủ xe đạp Việt Nam đều dính DNF Trưa 23/09, nội dung xe đạp đường trường nam ASIAD 2026 chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Kazakhstan khi ngôi sao Alexey Lutsenko cán đích đầu tiên với thời gian 4:13:11. Trước tốc độ trung bình lên tới 37.3 km/h từ nhóm thế giới, cả 3 cua-rơ Việt Nam là Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Hướng và Quàng Văn Cường đều nhận kết quả DNF (Không hoàn thành cuộc đua). Lý do chính là do quy định khắc nghiệt về giới hạn thời gian (Time Cut). Các tay đua Việt Nam dù nhập cuộc rất tốt ở 2 vòng đầu, nhưng dần bị hụt hơi trên cung đường dốc. Khoảng cách thời gian bị các ngôi sao bỏ xa quá lớn qua từng vòng: Nguyễn Hướng bị tụt lại +10:41 ở vòng 5, Quàng Văn Cường mất hơn 14 phút tại vòng 4, còn Xuân Lộc kiên cường nhất cũng bị bỏ lại tới +15:28 ở vòng 6. Theo luật, trọng tài buộc phải dừng thi đấu các vận động viên này để đảm bảo an toàn. Đội tuyển bắn súng nhận HCĐ Trưa 23/9, Thu Vinh và 2 đồng đội nhận HCĐ 10m súng ngắn hơi nữ. Bắn súng: Thùy Trang đạt 9,2 điểm, dừng bước ở vị trí thứ 6 chung kết súng ngắn 10m nữ Ở loạt bắn loại trực tiếp quyết định, áp lực đập mạnh vào tâm lý khiến cú bắn của xạ thủ Nguyễn Thùy Trang lỗi nhịp và chỉ đạt 9,2 điểm. Gương mặt của vận động viên Việt Nam lộ rõ sự thất vọng ngay khi viên đạn rời nòng bởi cô biết cơ hội trụ lại cuộc đua sinh tử là rất thấp. Ngay sau đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã có pha xử lý xuất sắc để ghi 10,3 điểm, chính thức vượt qua Thùy Trang trên bảng tổng sắp. Với kết quả này, Thùy Trang chính thức dừng bước ở vị trí thứ 6 chung cuộc tại chung kết 10m súng ngắn hơi nữ ASIAD 20. Khép lại ngày thi đấu đầy cảm xúc, bắn súng nữ Việt Nam tạm rời trường bắn Aichi với 1 tấm HCĐ. Thùy Trang khép lại chung kết với hạng 6 chung cuộc Bắn súng: Nguyễn Thùy Trang tụt xuống vị trí thứ 7 sau lượt bắn thứ hai Bước vào lượt bắn thứ hai (gồm 5 phát súng tiếp theo), xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đã không duy trì được sự ổn định khi chỉ ghi thêm 49.6 điểm. Tổng điểm sau hai lượt bắn (10 phát súng) của Thùy Trang đạt 99.8 điểm, khiến đại diện Việt Nam tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Thùy Trang đang kém vị trí dẫn đầu của Choo Gaeun (Hàn Quốc - 101.6 điểm) là 1.8 điểm và cách nhóm có huy chương (vị trí thứ 3 đạt 101.1 điểm) là 1.3 điểm. Kết quả này đẩy cô vào thế khó khi giải đấu bắt đầu bước vào các loạt súng loại trực tiếp đơn lẻ. Bắn súng: Thùy Trang tạm đứng thứ 4 chung kết súng ngắn hơi 10m nữ sau lượt 1 Vào 10h20, tại loạt bắn chung kết cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ ASIAD 20, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đã hoàn thành lượt bắn đầu tiên gồm 5 phát súng. Cô đạt tổng điểm 50.2 điểm, tạm thời xếp vị trí thứ 4 trong số 8 vận động viên tranh tài. Dẫn đầu lượt bắn này là vận động viên Choo Gaeun của Hàn Quốc với 51.8 điểm, bám đuổi ngay sau là Shen Yiyao của Trung Quốc (51.1 điểm) và Bhaker Manu của Ấn Độ (50.8 điểm). Trang đang bám sát nhóm tranh chấp huy chương với khoảng cách chỉ 0.6 điểm so với vị trí thứ ba. Thùy Trang (áo đỏ). Ảnh Bùi Lượng (Đoàn thể thao Việt Nam) Karate: Thua trắng Kuwait 0-5, karate Việt Nam ngậm ngùi dừng bước tại tứ kết Trong trận tứ kết nội dung kata đồng đội nam diễn ra sáng nay (23/9), đội tuyển karate Việt Nam đã phải nhận thất bại cay đắng 0-5 trước đối thủ mạnh Kuwait. Dù rất nỗ lực thể hiện bài quyền Anan Dai, các võ sĩ Việt Nam chỉ nhận được số điểm dao động từ 7.8 đến 8.3. Trong khi đó, đội tuyển Kuwait có màn trình diễn Gojushiho Sho xuất sắc vượt trội, áp đảo hoàn toàn ở cả 5 vị trí giám khảo để giành tấm vé đi tiếp vào bán kết, chính thức dập tắt hy vọng tranh vàng của karate Việt Nam ở nội dung này. Bơi: Mỹ Tiên giành vé vào chung kết 400m hỗn hợp nữ Võ Thị Mỹ Tiên đã giành quyền góp mặt ở chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại ASIAD 2026, sau khi đăng ký thành tích 4 phút 50 giây 21, đứng thứ 3 trong danh sách xuất phát chung kết. Theo lịch thi đấu, chung kết 400m hỗn hợp nữ diễn ra lúc 16h15 ngày 23/9 tại Tokyo Aquatics Centre. Mỹ Tiên sẽ xuất phát ở làn số 2. Ở chung kết, kình ngư Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ rất mạnh, trong đó Trung Quốc có Ke Wenxi (4:43.12) và đặc biệt là Yu Zidi (4:39.43). Chủ nhà Nhật Bản cũng góp mặt với Mio Narita (4:39.79) và Waka Kobori (4:45.00). Với thành tích 4:50.21, Mỹ Tiên đứng sau 7 VĐV có thành tích đăng ký tốt hơn, nhưng vẫn có cơ hội cạnh tranh vị trí cao nếu cải thiện thành tích trong lượt bơi quyết định. Bắn súng: Việt Nam giành HCĐ đồng đội, Thùy Trang vào chung kết cá nhân Sáng ngày 23/9, tại trường bắn Aichi, đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam đã xuất sắc mang về tấm HCĐ ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội. Đồng thời, xạ thủ Nguyễn Thủy Trang cũng giành quyền vào loạt bắn chung kết cá nhân. Ở nội dung đồng đội, thành tích được tính bằng tổng điểm từ loạt bắn vòng loại cá nhân của 3 xạ thủ đại diện cho mỗi quốc gia. Kết thúc 6 lượt bắn tiêu chuẩn, ba cô gái Việt Nam đạt tổng điểm 1719-46x, xếp vị trí thứ ba và giành tấm HCĐ. Tấm HCV nội dung này thuộc về đội tuyển Trung Quốc (1735-56x) và HCB thuộc về Hàn Quốc (1730-55x). Xét kết quả vòng loại cá nhân để chọn ra 8 vận động viên xuất sắc nhất vào chung kết: Nguyễn Thùy Trang là điểm sáng lớn nhất của Việt Nam khi đạt 577-15x điểm, đứng vị trí thứ 5 vòng loại và chính thức giành vé vào loạt bắn chung kết tranh huy chương cá nhân diễn ra lúc 10h30 cùng ngày. Đáng tiếc cho niềm hy vọng Trịnh Thu Vinh khi cô chỉ đạt 574-19x điểm, xếp vị trí thứ 11. Xạ thủ còn lại là Bùi Thúy Thu Thủy đạt 568-12x điểm, xếp vị trí thứ 25. Súng ngắn đồng đội nữ của Việt Nam giành HCĐ Thùy Trang có vé chung kết súng ngắn cá nhân nữ vào 10h30 Thùy Trang (bên trái) người bắn tốt nhất trong số 3 xạ thủ Việt Nam sáng nay nhận sự động viên của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh. Ảnh Bùi Lượng (Đoàn thể thao Việt Nam) Wushu: Dương Thúy Vi xếp thứ tư bài kiếm thuật Tại nội dung kiếm thuật nữ, võ sĩ Dương Thúy Vi đạt 9,703 điểm, tạm đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Vị trí dẫn đầu thuộc về vận động viên Trung Quốc với 9,773 điểm, tiếp theo là đại diện Nhật Bản (9,720 điểm) và Indonesia (9,703 điểm). Do bằng điểm đối thủ Indonesia nhưng kém chỉ số phụ, Thúy Vi buộc phải nỗ lực tối đa ở bài thi thương thuật tiếp theo. Điểm số tổng hợp của cả hai bài thi này mới là kết quả cuối cùng để quyết định các tấm huy chương chung cuộc. Bắn súng: Xạ thủ Việt Nam bám đuổi quyết liệt Ba xạ thủ Việt Nam đang nỗ lực thi đấu trực tiếp với những loạt bắn tính điểm căng thẳng. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thúy Trang xuất sắc dẫn đầu nhóm Việt Nam ở vị trí thứ 8 với 394-11x điểm sau 5 loạt bắn. Trong khi đó, Bùi Thúy Thu Thủy tạm đứng vị trí thứ 19, đạt 342-8x điểm. Bám sát ngay phía trên là Trịnh Thu Vinh ở hạng 18 với tổng điểm 324-8x sau 4 lượt bắn. Cả ba vận động viên vẫn đang tập trung cao độ để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng chung cuộc. Thu Vinh (áo đỏ) đang thi đấu tại vòng loại súng ngắn cá nhân. Ảnh Bùi Lượng (Đoàn thể thao Việt Nam)

Ngày thi đấu 23/9 chứng kiến cuộc đua mang tính bản lề của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á. Mọi tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn về trường bắn súng ngắn hơi 10m và thảm đấu wushu nghệ thuật, nơi hai "mũi chủ công" Trịnh Thu Vinh và Dương Thúy Vi xuất kích với niềm hy vọng lớn.

Thu Vinh (bên phải) cùng đồng đội săn HCV súng ngắn cá nhân đồng đội nữ

Trịnh Thu Vinh và niềm hy vọng HCV

Bước ra từ hào quang lọt vào top 4 Olympic Paris, xạ thủ Trịnh Thu Vinh gánh vác trọng trách lớn của bắn súng Việt Nam tại trường bắn Aichi. Khác với sự bay bổng của các môn nghệ thuật, bắn súng là lồng kính áp lực của sự tĩnh lặng, nơi một nhịp tim chệch một tích tắc cũng có thể biến điểm 10.7 thành điểm 9.8. Thu Vinh sở hữu một đặc tính thiên tài của những xạ thủ hàng đầu thế giới: khả năng đóng băng tâm lý và kỹ thuật giữ súng ổn định tuyệt đối dưới áp lực thời gian.

Cuộc đấu vòng loại lúc 7h45 (giờ Việt Nam) mang tính chất của một cuộc "so tài điểm số" khi Thu Vinh phải đối đầu trực diện với những đối thủ bắn súng của hành tinh. Đó là siêu sao thế giới Jiang Ranxin của chủ nhà Trung Quốc (kỷ lục gia thế giới) và "quái kiệt" Manu Bhaker của Ấn Độ, người vừa thâu tóm hàng loạt huy chương danh giá tại đấu trường thế giới.

Vào chung kết lúc 10h30, Nguyễn Thùy Trang tranh chấp huy chương ở nội dung cá nhân. Tuy nhiên, cơ hội giành HCV là cực kỳ thách thức trước các đối thủ rất mạnh từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Dương Thuý Vi lần đầu tiên giành HCV tại giải taolu (wushu) thế giới 2026 diễn ra vào tháng 7

Vũ điệu kiếm thương của người đẹp Dương Thúy Vi

Nếu trường bắn 10m súng ngắn hơi là sự lạnh lùng của lý trí, thì thảm đấu wushu tại Nhà thi đấu võ thuật tỉnh Aichi lại là nơi Dương Thúy Vi phô diễn đỉnh cao của sự kết hợp giữa võ học và nghệ thuật biểu diễn. Ở tuổi tái cống hiến cho thể thao đỉnh cao, "hoa khôi" Thúy Vi không còn ở giai đoạn sung mãn nhất về sức bật cơ bắp, nhưng cô lại sở hữu độ chín muồi tuyệt đối về thần thái và độ chuẩn xác trong từng đường kiếm, ngọn thương.

Nội dung taolu (biểu diễn) kiếm thuật và thương thuật là một bài toán nghiệt ngã về sự toàn diện. Thúy Vi phải hoàn thành hai bài thi riêng biệt: kiếm thuật (7h41) và thương thuật (13h50) để lấy điểm tổng sắp quyết định huy chương. Điểm chuyên môn cốt lõi giúp Thúy Vi luôn đứng ở đỉnh cao chính là khả năng kiểm soát trọng tâm cơ thể khi tiếp đất sau các tổ hợp động tác khó (nhảy lộn 360 và 540 độ), nơi mà các trọng tài thế giới luôn dùng "kính hiển vi" để trừ điểm lỗi.

Đối thủ lớn nhất ngăn cản Thúy Vi đổi màu huy chương là Yao Yang của Trung Quốc. Võ sĩ chủ nhà có lợi thế về độ khó tuyệt đối trong bài biên đạo, nhưng Thúy Vi lại có sự sắc sảo, tính nhịp điệu và bản lĩnh của một nhà cựu vô địch. Một bài thi không tì vết, những tiếng phát lực dứt khoát kết hợp với thần thái áp đảo sẽ là vũ khí tối thượng để "nữ hoàng wushu" khuất phục tổ trọng tài chấm điểm.

Những môn thể thao có thể tạo ra bất ngờ

Sự xuất hiện của Nguyễn Văn Khánh Phong (chuyên gia nội dung vòng treo với lực tay và cơ vai thuộc top đầu châu Á) cùng Đặng Ngọc Xuân Thiên (người sở hữu những cú xoay ngựa vòng với tần suất chóng mặt) vào lúc 11h biến tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam thành ứng viên nặng ký cho tấm HCĐ đồng đội.

Dù Trung Quốc và Nhật Bản quá mạnh ở vị trí dẫn đầu, cuộc đấu tay đôi với Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) ở nội dung tổng sắp sẽ là sàn diễn khẳng định vị thế mới của thể dục dụng cụ Việt Nam.

Trận tứ kết kata đồng đội nam giữa Việt Nam và Kuwait vào lúc 8h tại Nhà thi đấu Toyohashi không chỉ là cuộc đấu về sức mạnh, mà là sự trình diễn của tính kỷ luật. Để chiến thắng, ba võ sĩ Việt Nam phải đạt đến sự đồng bộ hoàn hảo như một thực thể duy nhất, từ bộ pháp di chuyển, góc đánh tay cho đến tiếng thét "kiai" đồng thanh nhằm áp đặt hoàn toàn thế trận lên đối thủ.

Trên cung đường đua lúc 7h, các cua-rơ Nguyễn Hướng, Phạm Lê Xuân Lộc và Quàng Văn Cường phải bước vào cuộc đua đường trường khốc liệt đường trường. Trước guồng chân vượt trội của các đội đua chuyên nghiệp như Kazakhstan hay Mông Cổ, chiến thuật của Việt Nam sẽ là "núp gió", phân phối thể lực khoa học và chờ đợi tài năng trẻ Xuân Lộc tung cú nước rút thần tốc ở những mét cuối cùng để tạo nên thành tích tuyệt vời nhất.

Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD ngày 23/9