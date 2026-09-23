Trận karate ở ASIAD hóa ẩu đả đường phố, võ sĩ bị đuổi khỏi sàn đấu

Trận bán kết karate hạng cân dưới 84kg tại ASIAD 2026 hôm 22/9 đã biến thành một màn "hỗn chiến" thực sự, khi võ sĩ Abdallah Alkhatib (Palestine) dính tới 5 án phạt liên tiếp và bị đuổi cổ khỏi thảm đấu, dâng tấm vé chung kết cho đối thủ Iran.

Ali Asghar Asiabari (bên trái) giật vé vào chung kết khi đối thủ bị truất quyền thi đấu

Biến thảm đấu ASIAD thành... ẩu đả đường phố

Bước vào trận bán kết (22/9), thay vì trình diễn những kỹ thuật karate đỉnh cao mang tính chiến thuật, võ sĩ Abdallah Alkhatib bên phía Palestine lại mang đến một cái đầu cực nóng. Ngay từ những giây đầu tiên, Alkhatib đã chủ động bật chế độ nóng nảy, liên tục tung ra những cú đòn thô bạo và phạm quy nghiêm trọng hướng thẳng vào người võ sĩ Iran, Ali Asghar Asiabari.

Trước lối đánh sặc mùi "ẩu đả đường phố" và thiếu kiềm chế của Alkhatib, các trọng tài đã không ngần ngại rút tổng cộng 5 thẻ phạt (hansoku) dành cho võ sĩ này. Theo luật karate, việc tích lũy đủ số thẻ phạt này đồng nghĩa với một tấm "thẻ đỏ" trực tiếp trục xuất võ sĩ khỏi sàn đấu. Alkhatib bị truất quyền thi đấu ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của khán giả tại nhà thi đấu Toyohashi.

Mohammad Al-Jafari (bên trái) giành tấm HCV danh giá cho Jordan ở trận chung kết

Cái kết cho "kẻ sống sót" sau màn bạo lực

Chịu đòn thầm lặng và đi tiếp nhờ đối thủ "tự hủy" bằng 5 gậy phạt, Ali Asghar Asiabari của Iran ung dung bước vào trận chung kết. Tuy nhiên, "vận may" từ màn bạo lực đường phố ở bán kết không thể giúp anh sống sót trước hung thần thực sự ở trận tranh HCV cũng trong ngày 22/9.

Đối đầu với Mohammad Al-Jafari, "tay đấm" đang chễm chệ ở ngôi vị số 1 thế giới người Jordan, Asiabari đã hoàn toàn hết phép. Võ sĩ người Iran bị Al-Jafari thắng với tỷ số cách biệt 9-1. Tận dụng triệt để việc đối thủ Iran đã tốn quá nhiều thể lực ở màn "vật lộn" trước đó, siêu sao người Jordan dễ dàng giành tấm HCV danh giá, đồng thời chấm dứt cơn khát vàng kéo dài suốt 8 năm của thể thao Jordan tại các kỳ Á vận hội.