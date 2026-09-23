Siêu mẫu Kỳ Hân – Đặng Yến hợp sức đấu nam đồng nghiệp, đọ sắc cùng dàn hot girl pickleball

Giải Pickleball The Drink House 2026 diễn ra ngày 22/9 tại TP.HCM thu hút khoảng 100 nghệ sĩ, người đẹp nổi tiếng. Giải đấu áp dụng thể thức đồng đội MLP tiếp sức, chạm 42 điểm là giành chiến thắng. Khoảng 100 VĐV được chia thành 15 đội, thi đấu tại 4 bảng theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết.

Điểm đặc biệt của giải là các thành viên trong đội được bốc thăm ngẫu nhiên theo thống nhất giữa ban tổ chức và VĐV. Vì vậy, các đội có sự khác biệt khá lớn về số lượng nam, nữ.

Nổi bật nhất là Team “Hay Hô Out” của siêu mẫu Kỳ Hân và Hoa khôi Đặng Yến. Đội có tới 5 thành viên nữ nhưng chỉ có 1 VĐV nam, trong khi một số đội khác sở hữu 2-3 VĐV nam, thậm chí có đội có tới 5 nam và chỉ 1 nữ.

Dù thường xuyên phải so tài với các VĐV nam có lợi thế về sức mạnh, dàn người đẹp vẫn tạo ra những màn tranh tài hấp dẫn. Kỳ Hân cùng các đồng đội từng giành chiến thắng cách biệt 42-34, tạo dấu ấn đáng chú ý tại vòng bảng.

Tuy nhiên, Team “Hay Hô Out” không thể giành quyền vào tứ kết. Đội của Kỳ Hân và Đặng Yến đứng thứ 3 bảng C với 1 chiến thắng và 2 thất bại, trong đó có trận thua đầy tiếc nuối 39-42 ở lượt đấu quyết định.

Chia sẻ sau giải, Hoa khôi Đặng Yến cho biết việc phải thi đấu với các VĐV nam cũng mang đến cho cô những trải nghiệm thú vị.

“Sau khi bốc thăm, chúng tôi xác định thi đấu với tinh thần thoải mái, vui vẻ, không đặt nặng thành tích. Tôi cũng đã nhiều lần đối đầu với các tay vợt nam. Việc thi đấu với những tay vợt có lực tay mạnh hơn, xử lý bóng nhanh hơn, kỹ thuật tốt hơn sẽ giúp trình độ của tôi tiến bộ nhanh hơn. Chúng tôi cũng hơi tiếc nuối vì bị loại nhưng không lấy làm cay cú về kết quả này”, Đặng Yến chia sẻ.

Không chỉ Đặng Yến và Kỳ Hân, nhiều người đẹp khác cũng tạo dấu ấn tại giải. Á hậu Ánh Vương phải dừng bước ngay từ vòng bảng sau thất bại sát nút 41-42 ở trận đấu quyết định.

Trước đó, Ánh Vương vừa hoàn thành một giải marathon cự ly 21 km. Người đẹp cho biết cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục nên không có được trạng thái thi đấu tốt nhất.

Trong khi đó, đội của hot girl Giang Phạm để lại nhiều tiếc nuối hơn khi đã giành 2 chiến thắng tại vòng bảng để lọt vào tứ kết. Tuy nhiên, Giang Phạm cùng đồng đội thất bại kịch tính 39-42 trước Team Drive To Die, qua đó bỏ lỡ cơ hội bước lên bục nhận thưởng.

Với thể thức bốc thăm ngẫu nhiên, giải tạo ra nhiều màn đối đầu bất ngờ giữa các nghệ sĩ, người đẹp nam và nữ, mang đến không khí cạnh tranh nhưng vẫn đầy tính giải trí cho giải đấu.