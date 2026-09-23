Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: Việt Nam, Singapore bứt phá

🔝 🚩 Thái Lan có thêm HCV, tiếp tục dẫn đầu khu vực ĐNÁ

Trong ngày 22/9, đoàn thể thao Thái Lan có thêm 1 HCV từ môn MMA. Nữ võ sĩ Kanjutha Phattaraboonsorn xuất sắc giành HCV hạng cân 54kg nữ, qua đó giúp Thái Lan nâng tổng số HCV tại ASIAD 2026 lên con số 4.

Bảng xếp hạng huy chương các nước Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 22/9

Cũng trong ngày thi đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giành HCĐ chung cuộc sau khi nội dung bóng chuyền chính thức khép lại. Với thành tích 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, Thái Lan tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á và duy trì vị trí trong nhóm 5 đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

🚀 🔥 Singapore vươn lên vị trí thứ 2 khu vực

Đoàn thể thao Singapore cũng có ngày thi đấu thành công khi giành thêm 1 HCV và 2 HCB.

Đáng chú ý nhất là tấm HCV của nữ võ sĩ MMA Hoon Hui Teo ở hạng cân 60kg nữ. Thành tích này giúp Singapore vươn lên vị trí thứ 2 khu vực với tổng cộng 1 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Đoàn Myanmar không giành thêm huy chương trong ngày 22/9 nhưng vẫn giữ vị trí thứ 3 với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

⚡⬆️ Việt Nam bứt tốc, áp sát nhóm dẫn đầu

Tâm điểm của cuộc đua huy chương Đông Nam Á trong ngày 22/9 là màn bứt tốc của đoàn thể thao Việt Nam.

Ba nữ võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc giành HCV ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate, qua đó giúp Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 khu vực. Sau ngày thi đấu 22/9, Việt Nam có 1 HCV và 3 HCĐ, thành tích tương đương Malaysia.

Tấm HCV của 3 nữ võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở môn karate giúp đoàn thể thao Việt Nam tăng tốc

Trong ngày này, Malaysia cũng có HCV trong ngày thi đấu này nhờ nữ võ sĩ Fay Adeola Robert, người giành chiến thắng ở nội dung đối kháng hạng cân 55kg môn karate.

Phía sau nhóm dẫn đầu, Indonesia đang có 1 HCB và 7 HCĐ, đứng tiếp theo trong bảng xếp hạng huy chương Đông Nam Á. Philippines sở hữu 1 HCB và 3 HCĐ, trong khi Campuchia có 4 HCĐ. Brunei hiện có 1 HCĐ.

Cuộc đua huy chương giữa các đoàn Đông Nam Á vẫn còn nhiều biến động trong những ngày thi đấu tiếp theo, đặc biệt khi nhiều môn thế mạnh bước vào các nội dung quyết định.

Ngày 23/9, một số môn như wushu, bắn súng, cử tạ và đấu kiếm được kỳ vọng sẽ mang thêm huy chương về cho thể thao Việt Nam. Nếu tiếp tục giành được những tấm HCV quan trọng, đoàn Việt Nam có thể cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng khu vực.