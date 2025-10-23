Vỡ òa Khánh Đang lọt top 3 bóng chuyền thế giới, sao trẻ 16 tuổi phá kỷ lục Kim Huệ

🌍 Khánh Đang lọt top 3 libero xuất sắc nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Volleybox, libero Khánh Đang vươn lên hạng 30 toàn thế giới, đặc biệt đứng top 3 trong số những libero nữ xuất sắc nhất năm 2025.

Khánh Đang là 1 trong 3 libero xuất sắc nhất thế giới 2025

Đây là cột mốc lịch sử với bóng chuyền Việt Nam khi lần đầu tiên có một libero lọt top 3 thế giới. Ngôi sao sinh năm 2000 đã có mùa giải rực rỡ cùng VTV Bình Điền Long An, góp công lớn giúp đội bóng bảo vệ thành công danh hiệu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Không chỉ tỏa sáng trong nước, Khánh Đang còn gây tiếng vang quốc tế khi thi đấu ấn tượng tại AVC Challenge Cup 2024, được bầu chọn là “libero xuất sắc nhất” giải. Tại giải vô địch các CLB bóng chuyền nữ thế giới 2023, cô được chính chủ công top 3 thế giới Gabriela Guimaraes khen ngợi nhờ phong độ phòng ngự đỉnh cao.

🏐 “Sao Mai” 16 tuổi phá kỷ lục Kim Huệ

Bên cạnh màn trình diễn chói sáng của đàn chị, bóng chuyền nữ Việt Nam còn chứng kiến bước ngoặt lịch sử khi chủ công trẻ Bùi Thị Ánh Thảo (sinh năm 2009, 16 tuổi) chính thức được gọi vào tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 2025, phá kỷ lục của Ngọc Hoa (16 tuổi vào năm 2003) và phá kỷ lục của Phạm Thị Kim Huệ (17 tuổi).

Ánh Thảo (số 5) là chủ nhân của kỷ lục đặc biệt

Ánh Thảo gây ấn tượng mạnh ở giải U20 châu Á 2024 khi góp công lớn giúp U20 Việt Nam xếp hạng 5 và giành vé dự giải bóng chuyền U21 thế giới 2025. Ở giải này, cô ghi 57 điểm, trở thành một trong những tay đập trẻ đáng chú ý nhất khu vực. Với chiều cao 1m72, lối chơi linh hoạt, khả năng bật nhảy và phát bóng tốt, Ánh Thảo hứa hẹn là mũi nhọn tương lai của tuyển nữ Việt Nam.

Trên thực tế, đây là lần thứ hai Ánh Thảo được triệu tập lên tuyển. Trước đó vào 10/4, Ánh Thảo cũng được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập 20 VĐV cho lần tập trung đầu tiên của năm 2025. Ánh Thảo là VĐV người Hòa Bình, cô sinh năm 2009 vừa tròn 16 tuổi vào tháng 5. Cô chính là VĐV trẻ tuổi nhất trong lịch sử được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

🇯🇵 Thanh Thúy vượt mặt siêu sao Thái Lan ở Nhật Bản

Tại V-League Division 1 Women (Nhật Bản), chủ công Trần Thị Thanh Thúy đang có phong độ cao khi ghi 55 điểm sau 4 trận, xếp thứ 19 toàn giải. Thành tích này giúp cô vượt qua đội trưởng tuyển Thái Lan Ajcharaporn Kongyot (xếp thứ 21 với 53 điểm).

Thanh Thúy (giữa) có hiệu suất ghi điểm ấn tượng tại giải Nhật Bản

Thanh Thúy hiện là trụ cột của Gunma Green Wings và tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tay đập chủ lực hàng đầu châu Á.

🏆 Hướng đến vòng chung kết hạng A quốc gia 2025

Sau khi giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 khép lại với hai suất xuống hạng, vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ 23/10 đến 2/11 tại Hà Tĩnh.

Giải có sự góp mặt của 7 đội nam và 8 đội nữ, chia bảng, thi đấu vòng tròn chọn 4 đội vào bán kết, tranh hai suất thăng hạng lên VĐQG 2026. Đây hứa hẹn là sân chơi sôi động, căng thẳng khi nhiều đội đặt mục tiêu trở lại hoặc góp mặt lần đầu ở giải đấu đỉnh cao.