Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Cơ hội nào cho U17 Việt Nam tại World Cup 2026?

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

(NLĐO) - So với các đại diện châu Á khác, bảng đấu của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 tương đối “dễ thở” hơn.

Cực kỳ khó lường

Lá thăm may rủi tại Zurich (Thụy Sĩ) đã đưa U17 Việt Nam vào bảng G tại U17 World Cup 2026, cùng U17 Mali, New Zealand và Bỉ. Đây đều là những đối thủ mà những "chiến binh Sao vàng" chưa từng chạm trán trước đây.

U17 Mali từng gây sốc khi thắng đậm U17 Argentina trong trận tranh hạng ba tại U17 World Cup 2023 (Ảnh: AP)

Tại bảng đấu này, U17 Bỉ đại diện cho lối chơi thiên về kỹ thuật của bóng đá châu Âu. Nhiều năm qua, "Quỷ đỏ" sở hữu chất lượng đào tạo bài bản, khả năng kiểm soát bóng hiện đại và tư duy chiến thuật đồng đều. Ở vòng 32 đội Cúp Thế giới năm ngoái, Bỉ để thua sát nút U17 Bồ Đào Nha, đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Họ cũng là đối thủ duy nhất ghi được bàn vào lưới "Selecao châu Âu" trong giai đoạn knock-out.

"Gã khổng lồ" ở bảng G là U17 Mali thuộc nhóm hạt giống số một. Theo thống kê, U17 Bỉ cũng chưa từng thắng đại diện châu Phi này tại World Cup. Năm 2025, những "chú đại bàng" chỉ thua 1 trận ở vòng bảng trước đương kim á quân U17 Áo.

Quan trọng hơn, điểm mạnh nhất của đội bóng Tây Phi là nền tảng thể lực dồi dào và khả năng càn lướt trong các pha tranh chấp tay đôi. Đây lại là hạn chế mà thầy trò HLV Cristiano Roland đã bộc lộ rõ rệt ở sân chơi châu lục vừa qua. Sự chênh lệch thể hình và sức mạnh có thể khiến U17 Việt Nam gặp bất lợi nếu lựa chọn chơi đôi công hoặc pressing liên tục trước Mali.

Hiện tại, U17 Mali đã lọt vào tứ kết Giải U17 châu Phi 2026. Thế nhưng, với tư cách đương kim á quân châu lục, kết quả ở vòng bảng của đại diện Tây Phi chưa thực sự thuyết phục. Họ hòa Angola và Mozambique, 2 đối thủ được đánh giá yếu hơn hẳn, và chỉ giành vé dự World Cup nhờ trận thắng 2-1 trước U17 Tanzania ở lượt cuối.

Mục tiêu giành điểm số

Đây là năm thứ 2 liên tiếp U17 Mali và U17 New Zealand nằm cùng bảng đấu tại World Cup. Ở kỳ giải năm ngoái, đội bóng châu Đại Dương thua đậm đại diện Tây Phi 0-3 trong ngày ra quân.

U17 New Zealand (phải) thống trị châu Đại Dương nhiều năm gần đây nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn ở World Cup (Ảnh: FIFA)

So với U17 Bỉ và Mali, U17 New Zealand tương đối lép vế hơn và là đối thủ phù hợp nhất để những "chiến binh sao vàng" hướng tới mục tiêu giành điểm số. Dù hoàn toàn thống trị Giải U17 châu Đại Dương kể từ năm 2007, "All Whites" chỉ mới có 1 chiến thắng tại U17 World Cup trong 4 lần tham gia gần nhất.

U17 New Zealand có lối chơi khá tương đồng với U17 Úc. Họ sở hữu thể hình lý tưởng, thường khai thác bóng bổng và các pha xuống biên tạt bóng nhưng không quá vượt trội ở kỹ thuật hay khả năng kiểm soát thế trận. Nếu thầy trò HLV Cristiano Roland biết phân phối sức lực hợp lý qua từng lượt đấu, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội có thể thi đấu sòng phẳng với đại diện này.

U17 Việt Nam chưa từng gặp đối thủ nào ở bảng G tại U17 World Cup 2026 trước đây (Ảnh: VFF)

Nhìn tổng thể, bảng G chắc chắn không dễ dàng, nhưng cũng chưa phải bảng đấu khó như của U17 Úc hay Trung Quốc. U17 Việt Nam sẽ bị đánh giá thấp hơn Bỉ và Mali, song khả năng giành điểm trước New Zealand là hoàn toàn khả thi.

Giải U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12 tại Qatar.

Khi có tới 48 đội góp mặt, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng cũng sẽ giành vé vào vòng 32 đội. Vì vậy, điểm số ở bất kỳ trận đấu nào cũng vô cùng quan trọng.

Trung vệ Trần Hoàng Việt lý giải nguyên nhân khiến U17 Việt Nam thua U17 Australia

