Nóng nhất thể thao sáng 20/5: Sinner khó phá kỷ lục vĩ đại của Nadal ở Roland Garros

Sinner khó phá kỷ lục vĩ đại của Nadal ở Roland Garros

Sinner đã liên tiếp thiết lập hàng loạt cột mốc đáng kinh ngạc trong hành trình thống trị các giải Masters 1000 mùa này. Nhưng vẫn còn đó kỷ lục mà tay vợt người Italia khó lòng phá vỡ. Huyền thoại Adriano Panatta nói về kỷ lục đó:

"Vô địch Roland Garros 14 lần như Nadal là kỷ lục mà Sinner gần như không thể phá vỡ. Tôi chỉ mới vô địch sân chơi ấy một lần và hiểu rõ nó khó đến mức nào. Vì thế, giành 14 danh hiệu như Nadal là điều siêu phàm".

Raducanu thất bại ngay ở vòng 1 Internationaux de Strasbourg

Raducanu để thua 4-6, 6-7 (4-7) trước Parry trong trận đấu sân đất nện đầu tiên của cô ở mùa giải 2026 diễn ra tại vòng 1 Internationaux de Strasbourg. Đây là màn tái xuất đáng quên của tay vợt từng vô địch US Open sau hơn 2 tháng nghỉ thi đấu.

Dimitrov thua ở vòng loại Roland Garros

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2010, Dimitrov không góp mặt ở vòng đấu chính của Roland Garros. Lý do bởi anh thua trước Jaime Faria sau 3 set với tỷ số lần lượt 6-3, 5-7, 6-7 (6-10) tại vòng loại sân chơi này. Trong khi đó với Jaime Faria, đó là cột mốc vô cùng đáng nhớ.

Fury muốn có trận "nháp" trước thềm cuộc đấu Joshua

Fury và Joshua đã ký hợp đồng để thượng đài với nhau vào cuối năm nay, nhưng ngày và địa điểm vẫn chưa được xác nhận. Giống như Joshua, Fury cũng đang lên kế hoạch có trận khởi động trước thềm đại chiến này: "Tôi chưa có đối thủ, nhưng một lần nữa, vấn đề không bao giờ nằm ​​ở đối thủ, mà chỉ là cuộc chiến giữa tôi và chính mình. Vì vậy, bất kể đối thủ là ai, dù là Joe Bloggs hay Mike Tyson đều quan trọng với tôi. Đây là trận đấu khởi động để tôi lấy lại phong độ trước trận đấu lớn".