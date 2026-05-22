Diễn viên phim Mortal Kombat học võ Trung Quốc từ nhỏ, thần tượng Lý Tiểu Long

Bộ phim “Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử II” đang làm mưa làm gió tại các rạp trong nước và quốc tế. Trong đó, Max Huang, người thủ vai Kung Lao, thực sự có nền tảng võ thuật từ bé. Nam diễn viên này từng học võ Thiếu Lâm và Vịnh Xuân quyền với nguồn cảm hứng từ Thành Long và Lý Tiểu Long.

Max Huang sinh năm 1988 tại Đức, có cha là người Indonesia gốc Hoa (một nhạc trưởng) và mẹ là người Đức (một ca sĩ). Anh tập luyện tại chùa Thiếu Lâm từ năm 14 tuổi, từng đại diện cho nước Đức thi đấu trên đấu trường quốc tế và dành một thập kỷ làm việc trong hệ thống phim hành động Hồng Kông (Trung Quốc) dưới trướng Thành Long.

Max Huang từng chia sẻ răng niềm đam mê võ thuật của anh là nhờ các thước phim về Thành Long và Lý Tiểu Long. “Khi tôi mới ba tuổi, bố thường cho tôi xem các cuốn băng VHS của Lý Tiểu Long và Thành Long, vì vậy họ chắc chắn là động lực lớn nhất cho những gì tôi đang làm hiện tại. Một ngọn lửa bên trong tôi đã được thắp lên. Xem họ diễn, tôi biết mình cũng muốn làm điều tương tự”, Max Huang cho biết. Anh cũng tiết lộ Lý Tiểu Long chính là thần tượng của mình.

Anh cũng tiết lộ đã học Vịnh Xuân cũng như võ thuật Thiếu Lâm: “Tôi bắt đầu tham gia một trung tâm huấn luyện võ thuật năm mươi mốt tuổi. Tôi lớn lên ở Đức nên không có nhiều cơ sở để tập luyện, đặc biệt là võ thuật Trung Quốc; thời điểm đó nó chưa được biết đến rộng rãi. Tôi bắt đầu với Vịnh Xuân Quyền, một phong cách kung fu của Trung Quốc, sau đó tham gia thi đấu Wushu và trở thành thành viên của đội tuyển wushu quốc gia Đức. Đó là cách tôi bắt đầu với võ thuật. Tôi cũng từng đến chùa Thiếu Lâm tu học một thời gian”.

Nuôi dưỡng niềm yêu thích điện ảnh hành động từ nhỏ nhờ những tượng đài như Thành Long và Lý Tiểu Long, anh đã sớm xác định được ngành công nghiệp mà mình muốn dấn thân và tỏa sáng. Nhưng bạn sẽ làm gì khi bản thân chỉ là một tài năng vô danh và chưa có bất kỳ kinh nghiệm lớn nào? Câu trả lời của Huang là: Xuất hiện trong đám đông tại buổi lễ ra mắt phim The Karate Kid năm 2010 và tìm cách trao tận tay cuốn video giới thiệu năng lực (showreel) của mình cho Thành Long.

Sau khi may mắn gửi được chiếc đĩa DVD cho Jaden Smith (bạn diễn nhỏ tuổi của Thành Long), Huang đã vô cùng bất ngờ khi nhận được email phản hồi từ đội ngũ của Thành Long khoảng một tháng sau đó. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã có được sự tin tưởng của ngôi sao võ thuật và chính thức gia nhập Thành Gia Ban, dành hơn một thập kỷ cống hiến cho các bộ phim như 12 Con Giáp (Chinese Zodiac), Kẻ Ngoại Tộc (The Foreigner) và Quả Tim Thép (Bleeding Steel).

Max Huang đã tham gia 2 phần phim chuyển thể từ game Mortal Kombat (2021 và 2026) đều với vai Kung Lao, nhân vật chiến binh có vũ khí biểu tượng là chiếc mũ vành có gắn lưỡi dao.

“Nó thật tuyệt vời vì thế giới của Mortal Kombat là một thế giới hoàn toàn khác biệt; nó vô cùng độc đáo. Việc chứng kiến tất cả những điều đó bước ra đời thực, Kung Lao sử dụng chiếc mũ của mình và thực hiện tất cả những đòn kết liễu (fatalities) đó, thực sự rất phấn khích. Dự án này đã kết hợp các yếu tố võ thuật với giả tưởng và cả kinh dị, chúng tôi trộn lẫn tất cả những thứ đó lại với nhau. Thật vui khi thấy mọi thứ kết hợp lại hài hòa như thế nào. Tôi thực sự tận hưởng toàn bộ quá trình đó”, Max Huang chia sẻ vào năm 2021 với Pop Culturalist khi lần đầu đóng vai Kung Lao.

Sau 5 năm, anh lại trở lại màn ảnh với vai diễn nói trên. Chia sẻ với truyền thông, Max Huang cho biết để phục vụ cho phần phim mới nhất của Mortal Kombat, anh đã tập luyện với 1 nhà sư Thiếu Lâm trong hơn 1 năm.

“Tôi đã tìm đến một võ sư Thiếu Lâm tên là Shi Yan Lin ở Berlin và được ông nhận vào chỉ dạy. Tôi đã tập luyện cùng ông ấy trong hơn một năm để chuẩn bị thể lực tốt nhất cho vai diễn. Với phần phim thứ hai này, tôi muốn mang đến cho Kung Lao nhiều chiều sâu hơn trong cách chuyển động và hành xử. Đối với tôi, mọi thứ đều liên quan đến chùa Thiếu Lâm, nơi cả Liu Kang và Kung Lao lớn lên, vì thế việc truyền tải được điều đó là vô cùng quan trọng đối với tôi”, Max Huang khẳng định.

Trên màn ảnh, Max Huang (trong vai Kung Lao) tương tác với chiếc mũ của mình một cách dễ dàng, điều khiển nó như bằng tâm trí. Nó di chuyển cực kỳ nhanh; với tư cách là người xem, đôi khi rất khó để bắt kịp, nhưng chính chiếc mũ đã làm cho trận chiến trở nên thực sự đặc biệt. Tất nhiên, để làm chủ được chiếc mũ đòi hỏi một khối lượng công việc khổng lồ. Rất may cho Huang, nền tảng võ thuật cổ truyền Trung Hoa đã mang lại cho anh lợi thế tự nhiên.

"Triết lý trong võ thuật Trung Hoa luôn là biến vũ khí thành một phần cơ thể của bạn. Và tôi cố gắng làm điều tương tự với chiếc mũ. Cách tiếp cận là kết hợp tất cả lại và làm cho chiếc mũ trở thành một phần của Kung Lao thay vì là hai thực thể tách rời”, Max Huang khẳng định. Anh cũng tiết lộ đã tự cắt một phiên bản chiếc mũ bằng bìa các-tông để tập luyện, cố gắng biến chiếc mũ trở thành một phần mở rộng của cơ thể Kung Lao.

Max Huang cho biết việc thực hiện các cảnh chiến đấu trong phim không chỉ phụ thuộc vào diễn viên mà là thành quả của cả một tập thể lớn, gồm điều phối viên hành động, biên đạo, quay phim và nhiều bộ phận khác. Anh đặc biệt ghi nhận đóng góp của đội ngũ hành động trong Mortal Kombat.

Từ 25 năm kinh nghiệm võ thuật, Max xây dựng triết lý “Tạo ra sự hỗn loạn trong tầm kiểm soát”, dựa trên bốn yếu tố cốt lõi: biên đạo, diễn xuất, chuyển động máy quay và dựng phim; thiếu một yếu tố, toàn bộ cảnh quay sẽ mất hiệu quả. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của nhịp điệu, cách tạo căng thẳng và giải tỏa trong các pha hành động. Lớn lên trong gia đình âm nhạc, Max luôn hình dung nhịp điệu trước khi dàn dựng cảnh chiến đấu. Anh cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phong cách của Thành Long và Lý Tiểu Long.

“Nếu bạn xem phim của Thành Long hay Lý Tiểu Long, họ đều làm điều đó (nhịp điệu chiến đấu) nhưng theo một cách khác nhau. Thành Long sẽ thực hiện những nhịp nhanh kiểu 'chát, chát, chát', sử dụng bất cứ thứ gì xung quanh mình, rồi dừng lại, ngắt nhịp và tiếp tục chiến đấu. Với Lý Tiểu Long cũng vậy, ông ấy là một bậc thầy trong việc dồn nén sự căng thẳng chỉ qua ánh mắt và diện mạo. Ông ấy sẽ dồn nén nó cho đến khi sợi dây thun đứt phăng và rồi bùng nổ”, Max Huang phân tích.

Max Huang khẳng định: “Tôi đã chịu ảnh hưởng và được truyền cảm hứng sâu sắc bởi những biểu tượng hành động này; tôi đã tỉ mỉ nghiên cứu tác phẩm của họ từng khung hình một. Tôi có lẽ xem một cảnh chiến đấu của Lý Tiểu Long hoặc Thành Long mỗi ngày chỉ để học hỏi [cười], thật điên rồ”.

“Tôi cảm thấy hành động võ thuật thực sự là một nghệ thuật độc lập, và nó cũng bị đánh giá khá thấp vì đôi khi giới phê bình hoặc mọi người chỉ nói "Ồ, đó là một bộ phim hành động, nó là thế này thế kia", nhưng khối lượng công việc bạn phải bỏ ra phía sau nó là vô cùng khổng lồ”, Max Huang chia sẻ.

Trong Mortal Kombat II, nhân vật của Max Huang có màn chiến đấu mãn nhãn với Liu Kang do Ludi Lin thủ vai. "Một khoảng thời gian khổng lồ đã được đầu tư cho phân cảnh này", Huang nói về trận chiến giữa Liu Kang và Kung Lao trong Mortal Kombat II. Anh khẳng định: "Cá nhân tôi khá hài lòng với kết quả đạt được. Đây có lẽ là cảnh chiến đấu tốt nhất mà tôi từng thực hiện cho đến nay. Đó là trận chiến để đời của tôi".