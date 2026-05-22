Nóng nhất thể thao sáng 22/5: Báo Tây Ban Nha lo Alcaraz phải nghỉ hết năm 2026

Báo Tây Ban Nha lo Alcaraz phải nghỉ hết năm 2026

Sau khi Carlos Alcaraz thông báo phải nghỉ cả Roland Garros lẫn Wimbledon, nhiều người bắt đầu lo lắng tình trạng của tay vợt người Tây Ban Nha. Tờ Mundo Deportivo lo ngại Carlitos gặp phải hội chứng De Quervain, tức là viêm chít hẹp bao gân của các cơ dạng dài và duỗi ngắn ở ngón cái trên vùng cổ tay.

Alcaraz vẫn phải bó cổ tay

Loại chấn thương này các VĐV thể thao thường xuyên gặp khi lặp lại một động tác nhiều lần. Nếu thực sự dính phải chấn thương này, Alcaraz sẽ nói lời tạm biệt với mùa giải 2026.

Cựu số một thế giới không đặt niềm tin vào Djokovic

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu số một thế giới Tim Henman bỏ qua Djokovic trong cuộc đua vô địch tại Roland Garros. “Tôi không tin vào điều đó. Djokovic có lẽ vẫn còn cơ hội tại Wimbledon bởi giải đấu ấy cần ít thể lực hơn rất nhiều. Với tôi, Djokovic ở độ tuổi ấy để thắng được 3/5 set là quá khó tin”.

Tom Aspinall vẫn chưa được phép thi đấu

Từ sau cú chọc mắt của Ciryl Gane, Tom Aspinall vẫn chưa trở lại sàn đấu. Theo cập nhật mới nhất, tay đấm này vẫn chưa được phép thi đấu. “Tôi vừa có kết quả chụp chiếu mới nhất. Ban đầu tôi nghĩ mình đã có thể trở lại tập luyện và thi đấu nhưng họ yêu cầu tôi nghỉ thêm vài tháng nữa. Các bác sĩ nói rằng các tế bào mắt cần thời gian hồi phục lâu hơn so với bình thường”.

Oklahoma City Thunder thiệt hại lớn

Sau khi giành chiến thắng ở game 2 trận chung kết miền Tây của NBA 2025/26, Oklahoma City Thunder đã cân bằng tỉ số 1-1 với San Antonio Spurs. Tuy nhiên, họ đón nhận tin không vui khi một trong ba tay ném chủ lực, Jalen Williams, lại căng cơ gân kheo. Đây là chấn thương khiến tay ném này phải ngồi ngoài 6 trận trước đó.