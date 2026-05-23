Thực hư Pep nhận 150 triệu USD/năm dẫn dắt Ronaldo, HLV Al Nassr xác nhận ra đi

Rộ tin Guardiola được mời dẫn dắt Al Nassr, nhận đãi ngộ sốc

Những ngày gần đây, giới truyền thông đang xôn xao trước thông tin CLB Al Nassr đã có động thái tiếp cận Pep Guardiola, sau khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha xác nhận rời Man City vào cuối mùa giải này.

Thậm chí theo trang Touchline, nhà tân vô địch Saudi Pro League sẵn sàng trả Guardiola mức đãi ngộ không tưởng lên tới 150 triệu USD mỗi mùa để thuyết phục ông tới Saudi Arabia.

Nếu thương vụ xảy ra, bóng đá thế giới có thể chứng kiến màn kết hợp đáng chú ý giữa Guardiola và Cristiano Ronaldo.

Al Nassr đã liên hệ với Guardiola

Động thái này diễn ra trong bối cảnh HLV Jorge Jesus vừa chia tay Al-Nassr sau khi giúp đội bóng giành chức vô địch Saudi Pro League - dan hiệu đầu tiên của Ronaldo kể từ năm 2021.

Al Nassr có liên hệ, nhưng không có 150 triệu USD/mùa

Trước những đồn đoán, Josep Maria Orobitg - người đại diện lâu năm của Guardiola - đã lên tiếng. Trao đổi với tờ Okaz của Saudi Arabia, Orobitg cho biết Al Nassr thực sự đã liên hệ nhưng không hề có mức đãi ngộ "trên trời" nào được đưa ra: “Họ có liên hệ từ 1 tháng rưỡi trước, chỉ là liên hệ thôi, không có cam kết hay đề nghị bằng văn bản nào cả. Không phải số tiền lớn như vậy đâu".

Ông cũng tiết lộ ngoài Al Nassr, Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia cũng liên hệ với Guardiola khoảng 15 ngày trước, nhưng nhà cầm quân 55 tuổi hiện chưa có thêm cuộc đàm phán nào: “Cũng có liên hệ từ Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia khoảng 15 ngày trước, nhưng hiện tại sẽ chưa có thêm liên hệ nào nữa. Lúc này, không bên nào có nhiều cơ hội ký hợp đồng với Guardiola".

Theo kế hoạch, Guardiola sẽ dẫn dắt Man City trận cuối cùng vào Chủ nhật khi đội bóng tiếp đón Aston Villa. Sau đó, ông sẽ chuyển sang vai trò Đại sứ toàn cầu của City Football Group.

HLV Jesus nói về tin Guardiola dẫn dắt Al Nassr

Trong một diễn biến liên quan, HLV Jorge Jesus đã xác nhận chia tay Al Nassr sau chức vô địch Saudi Pro League, đồng thời lên tiếng về tin đồn Guardiola có thể thay thế mình.

Phát biểu với Sport TV, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố nửa đùa nửa thật rằng Guardiola nên cảm thấy tự hào khi thế chỗ ông tại Al Nassr: “Tôi tự hào vì được Guardiola thay thế ư? Không hề, tại sao lại như vậy? Chính ông ấy mới nên tự hào khi thay thế tôi, chứ không phải tôi tự hào vì được ông ấy thay thế".

Lí do không ở lại sau chức vô địch Saudi Pro League

Jorge Jesus cũng tiết lộ Ronaldo đóng vai trò rất lớn trong việc thuyết phục ông tới Saudi Arabia làm việc: “Khi tôi nhận lời thử thách này, khi Ronaldo và Giám đốc điều hành Jose Semedo ngỏ lời mời, tôi biết đây sẽ là thử thách khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Để vô địch giải đấu này, chúng tôi phải tốt hơn đối thủ rất nhiều. Tôi đã nói với Cris: ‘Tôi sẽ giúp cậu vô địch rồi tiếp tục cuộc sống của mình".

HLV Jorge Jesus kiên quyết rời Al Nassr dù được Ronaldo thuyết phục ở lại

HLV người Bồ Đào Nha cho biết ông chỉ đồng ý ký hợp đồng 1 năm do áp lực rất lớn cả về thể chất lẫn tinh thần khi làm việc tại Saudi Arabia: “Khi nói chuyện với Ronaldo, ban đầu họ muốn tôi ký hợp đồng 2 năm, nhưng tôi chỉ muốn 1 năm.

Đó là điều tôi luôn làm ở các CLB mình dẫn dắt. Đây là giải đấu rất khắc nghiệt, bạn phải đưa ra quyết định liên tục, nhiều khi phải hy sinh cả thể lực và điều đó rất mệt mỏi. Đó là một năm tuyệt vời và giờ tôi muốn tận hưởng nó ở nơi khác".

Jesus tiếp tục nhấn mạnh vai trò của Ronaldo trong quyết định của mình: “Ronaldo có tình yêu rất lớn dành cho bóng đá. Tôi đã nói với cậu ấy: ‘Tôi chỉ nhận dự án này vì cậu, nếu không tôi đã không đến. Chúng ta sẽ cùng chiến thắng và cậu sẽ rời nơi đây với một danh hiệu.’ Và điều đó đã xảy ra.”

Sau khi rời Al Nassr, Jesus được cho là sẽ sớm quyết định bến đỗ tiếp theo. Một số CLB tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Fenerbahce - đội bóng ông từng dẫn dắt giai đoạn 2022-2023 - đang quan tâm tới chiến lược gia giàu kinh nghiệm này.