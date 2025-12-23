Nóng nhất thể thao sáng 23/12: Đã rõ khả năng huyền thoại Nadal làm HLV cho Alcaraz

🎾 Đã rõ khả năng huyền thoại Nadal làm HLV cho Alcaraz

Carlos Alcaraz vừa chia tay HLV Juan Carlos Ferrero, làm dấy lên tin đồn Rafael Nadal sẽ tiếp quản vai trò này.

Tuy nhiên, theo cựu tay vợt số 1 Anh Greg Rusedski, điều đó khó xảy ra trong thời điểm hiện tại. “Nadal có hai con nhỏ và đang tận hưởng cuộc sống sau khi giải nghệ. Tôi không thấy anh ấy sẵn sàng quay lại Tour và di chuyển hàng tuần”, Rusedski nhận định.

Khả năng Nadal làm HLV cho Alcaraz ở thời điểm này có vẻ không khả thi

Greg Rusedski cũng cho rằng việc Ferrero rời đi không liên quan đến tài chính, mà nhiều khả năng xuất phát từ vấn đề mối quan hệ và giao tiếp, trong bối cảnh Alcaraz ngày càng cân bằng giữa tennis và cuộc sống cá nhân.

🥊 Joshua mất 32 triệu bảng tiền thưởng sau khi knock-out Jake Paul

Anthony Joshua có thể đã bỏ túi khoản thù lao khổng lồ sau trận boxing hạng nặng với Jake Paul, nhưng tay đấm người Anh sẽ buộc phải chia tay một phần rất lớn số tiền đó.

Joshua hạ knock-out Jake Paul ở hiệp 6 trong màn so găng được mong chờ tại Kaseya Center (Miami, Florida) hôm thứ Sáu. Dù giành chiến thắng, võ sĩ 36 tuổi thừa nhận anh vẫn có thể làm tốt hơn trước YouTuber người Mỹ.

Trọng tài Christopher Young kết thúc trận đấu ở phút 1:31 hiệp 6, đồng nghĩa hai võ sĩ đã thi đấu tổng cộng 989 giây. Tính trung bình, Joshua kiếm được khoảng 69.000 bảng mỗi giây, tương đương 4,1 triệu bảng mỗi phút trên võ đài.

Tuy nhiên, Joshua khó có thể giữ trọn số tiền này. Là công dân Anh, anh phải chịu nghĩa vụ thuế tại cả Mỹ lẫn Vương quốc Anh. Theo AceOdds, 37% tiền thưởng (khoảng 25,6 triệu bảng) sẽ được nộp trực tiếp cho Sở Thuế Mỹ (IRS).

Ngoài ra, Joshua còn phải nộp thêm khoảng 5,5 triệu bảng cho HMRC (Anh) để bù phần chênh lệch thuế, cùng 1,4 triệu bảng bảo hiểm quốc gia, nâng tổng số tiền thuế lên khoảng 32 triệu bảng. Một cú knock-out đắt đỏ đúng nghĩa.

🏎️ Nội bộ Ferrari hé lộ sự thật khi làm việc cùng Lewis Hamilton

Mùa giải đầu tiên của Lewis Hamilton trong màu áo Ferrari thu hút sự chú ý lớn từ bên ngoài.

Giám đốc kỹ thuật đường đua Ferrari, Matteo Toigninalli, cho biết mối quan hệ giữa đội đua và nhà vô địch thế giới 7 lần là “cực kỳ tích cực”, đồng thời tồn tại một “sợi dây gắn kết rất, rất mạnh”.

Hamilton kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu, chỉ hơn tân binh Kimi Antonelli của Mercedes sáu điểm. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay đua 40 tuổi không có nổi một podium, trong khi đồng đội Charles Leclerc giành tới bảy lần lên bục và hơn Hamilton 86 điểm.

Từ bên ngoài, Hamilton có vẻ thất vọng và lạc lõng, nhưng Toigninalli cho rằng thực tế không tệ như vậy: “Việc thay đổi đội đua, đặc biệt với một tay đua đã gắn bó 10 năm với cùng một đội như Lewis, là điều cực kỳ khó khăn cho cả hai phía”.

🎾 Nick Kyrgios nhận vé đặc cách, hướng tới màn tái xuất Australian Open

Nick Kyrgios chỉ góp mặt ở một giải Grand Slam trong ba năm qua. Tay vợt người Úc được trao suất đặc cách dự Brisbane International vào tháng tới, trong nỗ lực vượt qua cơn ác mộng chấn thương để hướng tới Australian Open 2026.

Kyrgios từng vào chung kết Wimbledon 2022 nhưng liên tục bị chấn thương hành hạ. Lần gần nhất anh dự Grand Slam là tại Melbourne hồi tháng 1, nơi anh sớm dừng bước ngay vòng một.

Sau trận đấu biểu diễn “Battle of the Sexes” với Aryna Sabalenka tại Dubai, Kyrgios sẽ trở về quê nhà để thi đấu giải ATP đầu tiên sau 10 tháng vắng bóng. Brisbane International khởi tranh ngày 4/1/2026.