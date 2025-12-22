Cặp chị em Việt Nam đại náo SEA Games: Ánh Viên – Quang Thuấn cực đỉnh

⭐ Ánh Viên – Quang Thuấn (bơi lội)

Nguyễn Thị Ánh Viên được xem là một trong những vận động viên (VĐV) nữ xuất sắc nhất lịch sử SEA Games và là VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất tại Đại hội với 25 HCV cũng như phá nhiều kỷ lục. Đỉnh cao nhất của Ánh Viên phải kể đến SEA Games 2015 ở Singapore, nơi cô giành 8 HCV và phá 8 kỷ lục của Đại hội. Sau đó, tại Sea Games 2017 (Malaysia), cô tiếp tục phá thêm kỷ lục ở nội dung 200m bơi ngửa và 100m bơi ngửa.

Chị em Ánh Viên và Quang Thuấn tỏa sáng rực rỡ ở đấu trường SEA Games

Trong khi đó ở SEA Games 33 (Thái Lan) mới đây, em trai ruột của Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn xuất sắc vượt qua đàn anh Trần Hưng Nguyên để giành HCV 400m hỗn hợp nam. Song song đó, kình ngư 19 tuổi còn giành thêm 2 tấm HCĐ 200m bơi bướm và 200m hỗn hợp nam.

Đây là thành tích cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của tay bơi trẻ, đồng thời mở ra tín hiệu tích cực cho lực lượng kế thừa của bơi Việt Nam sau khi người chị đã truyền cảm hứng rất lớn cho Thuấn trên hành trình theo đuổi đỉnh cao giải nghệ.

🔔 3 chị em làng vật Mỹ Hạnh – Mỹ Trang - Mỹ Linh

SEA Games 33 chứng kiến điều đặc biệt, hiếm có trong lịch sử Đại hội khi có 3 chị em ruột cùng giành HCV. Đáng kể, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (chị cả, 28 tuổi) đã 4 kỳ SEA Games liên tiếp giành HCV hạng cân 62kg.

3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh cùng giành HCV tại SEA Games 33

Chị hai Nguyễn Thị Mỹ Trang chỉ mất 37 giây để áp đảo võ sĩ Myanmar ở hạng cân 57kg, qua đó có tấm HCV thứ 3 liên tiếp ở 3 kỳ SEA Games 2021, 2023 và 2025. Cô em út Nguyễn Thị Mỹ Linh dù mới lần đầu dự SEA Games cũng xuất sắc giành HCV ở hạng cân 53kg. Trong đó thắng áp đảo đô vật chủ nhà Thái Lan Kaewkhuanchum Nattakarn tỉ số 10-0 trong trận chung kết.

Sự xuất sắc của cả 3 chị em gái này giúp bộ môn vật Việt Nam tiếp tục là “mỏ vàng” tại SEA Games và khẳng định sự thống trị ở đấu trường khu vực ở bộ môn thuộc hệ thống Olympic này. Đáng tiếc, 3 chị em sẽ không thể nâng cao thành tích của mình ở kỳ SEA Games tiếp theo khi ban tổ chức SEA Games 34 tại Malaysia đã tuyên bố sẽ bỏ môn vật khỏi Đại hội vào 2 năm tới.

✨ Thanh Phúc – Thành Ngưng (đi bộ)

“Nữ hoàng” Nguyễn Thị Thanh Phúc là tượng đài đi bộ Việt Nam ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Riêng tại SEA Games, cô đã có 5 lần đứng trên bục cao nhất. Đáng tiếc tại SEA Games 33 vừa qua, dù thi đấu với tư cách nhà đương kim vô địch, Thanh Phúc đón kỷ niệm buồn khi gặp phải chấn thương, ngất xỉu trong lúc thi đấu chung kết đi bộ 20 km nữ.

Thanh Phúc và Thành Ngưng là tượng đài đi bộ Việt Nam ở đấu trường SEA Games

Trong khi đó, cậu em ruột Nguyễn Thành Ngưng dù thi đấu trong điều kiện khó khăn đã mang về tấm HCĐ đi bộ 20km nam. Đây là tấm HCĐ thứ 2 của Ngưng tại đấu trường SEA Games, trước đó là tại SEA Games 2011.

Ở đấu trường SEA Games, đi bộ 20km luôn được đánh giá là nội dung khắc nghiệt bậc nhất. Sự nỗ lực, không ngừng cống hiến của chị em Thanh Phúc – Thành Ngưng giúp đi bộ Việt Nam luôn là một trong những cái tên đáng gờm tại nội dung này ở mỗi kỳ SEA Games.