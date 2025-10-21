Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng nhất thể thao sáng 21/10: "Các tay vợt hàng đầu sẽ ngày càng coi nhẹ giải lớn"

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Một nhà báo người Mỹ đã bày tỏ quan điểm rằng các tay vợt hàng đầu sẽ ngày càng coi nhẹ các giải tennis lớn nếu các giải biểu diễn có tiền thưởng cao.

"Các tay vợt hàng đầu sẽ ngày càng coi nhẹ các giải lớn"

Nhà báo người Mỹ Jon Wertheim mới đây đã bày tỏ quan điểm rằng những giải đấu biểu diễn như Six Kings Slam sẽ chỉ càng khiến các tay vợt hàng đầu của làng tennis coi nhẹ các giải lớn, trừ các giải Grand Slam hay Masters 1000.

"Sinner kiếm 6 triệu USD ở Saudi Arabia trong khi cậu ta kiếm 4 triệu USD cho danh hiệu Wimbledon. Những giải đấu biểu diễn sẽ ngày càng thu hút các tay vợt khi họ có thể đến đấu, không cần cố hết sức vẫn đút túi nhiều tiền, lại được đánh sân trong nhà và không phải chờ tới nửa đêm để thi đấu", Jon Wertheim nói.

Sinner và Alcaraz ở chung kết Six Kings Slam

Sinner và Alcaraz ở chung kết Six Kings Slam

Joshua hy vọng thi đấu cuối năm ở Ghana

Báo chí Anh cho biết Anthony Joshua đang hy vọng sẽ đàm phán để tổ chức một trận boxing vào cuối năm nay ở Ghana. Joshua vẫn chưa chọn đối thủ và anh hy vọng sẽ gặp lại Tyson Fury, nhưng Fury đang muốn tái đấu Oleksandr Usyk. Nếu không thể thi đấu thì 2025 sẽ là năm đầu tiên Joshua không có trận đấu nào từ khi bắt đầu sự nghiệp boxing.

Đoàn Việt Nam bắt đầu thi đấu tại Đại hội thể thao trẻ châu Á từ 23/10

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á đã lên đường tới Bahrain từ trưa ngày 20/10 và sẽ thi đấu những nội dung đầu tiên bắt đầu từ 23/10. Đoàn thể thao Việt Nam có VĐV ở các môn điền kinh, cầu lông, jujitsu, judo, vật, boxing, cử tạ, taekwondo, xe đạp đường trường, muay, golf, và đặt mục tiêu giành 3-4 HCV tại đại hội lần này.

Viện Vovinam toàn cầu ra mắt

Trường Đại học Thủ Dầu Một trong ngày 20/10 đã cho ra mắt Viện Vovinam toàn cầu với sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo cao cấp. Viện Vovinam Toàn cầu được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện và lan tỏa Việt Võ Đạo tới bạn bè quốc tế.

Nóng nhất thể thao tối 20/10: CLB bóng chuyền Hà Nội tăng viện ngoại binh

(Tin thể thao) CLB bóng chuyền nữ Hà Nội tăng viện với 2 ngoại binh chất lượng.

Theo Q.D (Tổng hợp)

