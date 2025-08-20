Nóng nhất thể thao sáng 20/8: Ngannou trần tình về vụ tai nạn làm chết thiếu nữ

Ngannou trần tình về vụ tai nạn làm chết thiếu nữ

Francis Ngannou mới đây đã lên tiếng chia sẻ về vụ tai nạn xe máy của anh dẫn tới cái chết của một thiếu nữ 17 tuổi tại Cameroon hồi tháng 3 năm nay. Ngannou nói việc anh vừa mất cậu con trai 15 tháng tuổi trước đó chỉ 1 năm khiến anh bị ám ảnh cùng cực sau khi cô gái qua đời, dù anh đã tự đưa cô vào viện chữa bệnh và chi trả mọi viện phí.

Francis Ngannou

“Tôi không ngủ nổi từ khi sự việc xảy ra. Tôi khi đó đang lái xe đến nhà mẹ và thấy cô gái chuẩn bị qua đường. Lúc đó là 19h và cô gái ấy đã không nhìn về phía tôi mà nhìn hướng ngược lại, tôi đã định đi vòng ra sau lưng cô ấy thì đúng lúc xe đi tới, cô gái lại quay sang nhìn và đứng khựng lại”, Ngannou kể lại.

“Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, nhưng lúc đầu tôi không nghĩ cô ấy sẽ thiệt mạng. Tôi đưa cô ấy vào viện và các bác sỹ trấn an rằng cô ấy sẽ ổn, tôi ở lại đó 2 tiếng cho tới khi được gặp người thân cô ấy. Tôi và họ đều tạm an tâm và 2 hôm sau cô ấy vẫn tỉnh táo, nhưng rồi cô ấy được phẫu thuật và đã không bao giờ tỉnh dậy. Tôi thật sự bàng hoàng tới mức một người thân của cô gái ấy đã phải ôm lấy tôi và bảo tôi đừng khóc”.

Tuyển bóng rổ Hà Nội đại diện cho Việt Nam ở giải 3-đấu-3 quốc tế

Đội tuyển bóng rổ 3x3 Hà Nội (với tên gọi Hanoi 3x3 by Amigos) sẽ tham dự Giải bóng rổ 3x3 quốc tế Pilipinas United 3x3 League 2025 diễn ra trong các ngày 23 và 24/8 tại trung tâm thương mại Ayala Malls, Manila, Philippines. Giải này thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng rổ tế giới (FIBA). ĐT bóng rổ Hà Nội sẽ cử 2 đội nam & nữ thi đấu, mỗi đội 4 người, trong đó tuyển nữ đã có 2 tuyển thủ dự SEA Games 32 là Thu Hằng và Thuý Hằng.

Bắt giữ một loạt cá nhân quanh đường dây bán độ bóng rổ Singapore

Tờ Channel News Asia cho biết 9 người đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến việc dàn xếp tỷ số các trận đấu tại giải K.Star NBL Division 1, giải bóng rổ vô địch quốc gia Singapore. Cục Điều tra Tham nhũng (CPIB) của Singapore cho biết trong số 9 người bị bắt có 8 người Singapore và 1 người ngoại quốc, đáng chú ý có 1 cầu thủ đang chơi tại giải nhưng tên người này đang được tạm giữ bí mật để phục vụ công tác điều tra.

Đồng đội tin Giannis Antetokounmpo sẽ không rời Milwaukee Bucks

Tương lai của tiền đạo bóng rổ người Hy Lạp Giannis Antetokounmpo đã được đồn đoán trong nhiều tháng qua, do Giannis bày tỏ hy vọng được cạnh tranh thêm những chức vô địch NBA nữa sau khi đã đăng quang năm 2021 cùng Milwaukee Bucks. Việc Bucks gần đây chia tay nhiều cầu thủ quan trọng đã khiến Giannis được cho là đang bất mãn và muốn ra đi.

Tuy nhiên đồng đội của Giannis, Bobby Portis, mới đây đã lên tiếng khẳng định Giannis không định đi đâu cả. "Tôi nói chuyện với Giannis thường xuyên và những gì tôi có thể chia sẻ với các bạn là dòng máu chảy bên trong Giannis là dòng máu xanh lá cây của Milwaukee. Cậu ấy đã có cuộc sống hạnh phúc ở đây, không chỉ bóng rổ mà cả ngoài đời”, Portis cho biết.