HLV Tuấn Kiệt ngỡ ngàng khi Bích Tuyền rút khỏi giải bóng chuyền thế giới, mất một nửa sức mạnh
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ xin rút lui trước thềm giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, buộc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng đội tuyển Việt Nam tìm “kế sách” mới, hướng đến mục tiêu giữ vững tinh thần và thành tích.
😮 Bất ngờ và sự tôn trọng quyết định của Bích Tuyền
Ngay trước thềm giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, thông tin tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ xin rút lui khiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cảm thấy ngỡ ngàng.
Ông chia sẻ với truyền thông rằng việc Bích Tuyền rút lui vì lý do cá nhân là điều ngoài mong đợi và đội tuyển hoàn toàn tôn trọng quyết định này. Sự vắng mặt của Bích Tuyền chắc chắn tạo ra ảnh hưởng lớn về mặt lực lượng và tinh thần cho toàn đội, bởi cô là một trong những trụ cột quan trọng nhất.
HLV Tuấn Kiệt (bên phải) tôn trọng quyết định của Bích Tuyền
Tuy nhiên, HLV Tuấn Kiệt cũng khẳng định từ trước ban huấn luyện đã xây dựng đội tuyển dựa trên lối chơi tập thể. Dù có Bích Tuyền sẽ rất thuận lợi cho chuyên môn, nhưng khi thiếu vắng cô thì đội vẫn còn những phương án và nhân sự để thay thế. Việc này giúp giảm thiểu tác động tiêu cực và đảm bảo đội tuyển vẫn giữ được sự ổn định chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu.
🎯 “Kế sách” mới và mục tiêu tại giải bóng chuyền thế giới
Với sự rút lui bất ngờ của tay đập chủ lực, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng đưa ra phương án thay đổi và điều chỉnh đội hình để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới tại Thái Lan. Ông cho biết toàn đội vẫn tập trung hoàn thành kế hoạch đã đề ra và không để sự việc này làm ảnh hưởng mục tiêu chung.
Bích Tuyền (áo đỏ) sẽ không cùng tuyển Việt Nam dự giải thế giới tại Thái Lan từ 22/8 tới 7/9
Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng bảng giải vô địch thế giới từ ngày 22/8 đến 7/9, thi đấu cùng các đối thủ mạnh như Ba Lan, Đức và Kenya. Đây là cơ hội quý báu để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ thi đấu và cọ xát với các đối thủ đẳng cấp quốc tế. HLV Tuấn Kiệt xác định giải đấu là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hướng đến những mục tiêu lớn trong năm, như SEA Games 33.
Khả năng ứng biến của ban huấn luyện cùng tinh thần quyết tâm của toàn đội được kỳ vọng sẽ giúp tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam phát huy tối đa sức mạnh, bất chấp những khó khăn trước thềm giải đấu quan trọng.
|
HLV Phạm Văn Long – HLV trưởng bóng chuyền nữ Thông tin Đông Bắc nói về việc Bích Tuyền xin rút lui:
“Tôi đánh giá việc thiếu vắng Bích Tuyền sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Qua giải SEA V-League 2025 vừa qua, mọi người có thể thấy Bích Tuyền đang chiếm hơn một nửa sức mạnh nơi hàng công của đội tuyển, nhất là khi các chủ lực khác, trong đó có Thanh Thúy đang không có được phong độ cao.
Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng như cả đội tuyển bắt buộc phải khắc phục, có phương án vượt qua khó khăn này, chứ không thể phụ thuộc vào một cá nhân nào đó. Tôi cho rằng việc vắng Bích Tuyền sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần thi đấu của toàn đội vì các em đều là VĐV chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất vẫn là ban huấn luyện phải làm tốt cả công tác chuyên môn lẫn tinh thần”.
Nhận xét về hy vọng của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025 tới đây, HLV Phạm Văn Long nói: “Tôi đã xem trận đấu giữa tuyển Kenya và Tây Ban Nha trước đó, đội bóng đến từ châu Phi thi đấu rất tốt, thể lực và sức mạnh ấn tượng, tốt hơn tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại”.
“Nếu ở giải vô địch thế giới tới đây, tuyển Kenya vẫn thi đấu tốt như vậy thì sẽ khó cho tuyển Việt Nam, ngay cả khi đội bóng của ta có Bích Tuyền trong đội hình. Vì vậy trận giao hữu giữa tuyển nữ Việt Nam với Kenya trước thềm giải đấu là rất quan trọng”.
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Ngày dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 đã cận kề, nhưng bất ngờ có thông tin về việc Bích Tuyền xin rút lui...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2025 15:25 PM (GMT+7)