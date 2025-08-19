HLV Tuấn Kiệt ngỡ ngàng khi Bích Tuyền rút khỏi giải bóng chuyền thế giới, mất một nửa sức mạnh

😮 Bất ngờ và sự tôn trọng quyết định của Bích Tuyền

Ngay trước thềm giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, thông tin tay ghi điểm số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ xin rút lui khiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cảm thấy ngỡ ngàng.

Ông chia sẻ với truyền thông rằng việc Bích Tuyền rút lui vì lý do cá nhân là điều ngoài mong đợi và đội tuyển hoàn toàn tôn trọng quyết định này. Sự vắng mặt của Bích Tuyền chắc chắn tạo ra ảnh hưởng lớn về mặt lực lượng và tinh thần cho toàn đội, bởi cô là một trong những trụ cột quan trọng nhất.

HLV Tuấn Kiệt (bên phải) tôn trọng quyết định của Bích Tuyền

Tuy nhiên, HLV Tuấn Kiệt cũng khẳng định từ trước ban huấn luyện đã xây dựng đội tuyển dựa trên lối chơi tập thể. Dù có Bích Tuyền sẽ rất thuận lợi cho chuyên môn, nhưng khi thiếu vắng cô thì đội vẫn còn những phương án và nhân sự để thay thế. Việc này giúp giảm thiểu tác động tiêu cực và đảm bảo đội tuyển vẫn giữ được sự ổn định chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu.

🎯 “Kế sách” mới và mục tiêu tại giải bóng chuyền thế giới

Với sự rút lui bất ngờ của tay đập chủ lực, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng đưa ra phương án thay đổi và điều chỉnh đội hình để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới tại Thái Lan. Ông cho biết toàn đội vẫn tập trung hoàn thành kế hoạch đã đề ra và không để sự việc này làm ảnh hưởng mục tiêu chung.

Bích Tuyền (áo đỏ) sẽ không cùng tuyển Việt Nam dự giải thế giới tại Thái Lan từ 22/8 tới 7/9

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng bảng giải vô địch thế giới từ ngày 22/8 đến 7/9, thi đấu cùng các đối thủ mạnh như Ba Lan, Đức và Kenya. Đây là cơ hội quý báu để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ thi đấu và cọ xát với các đối thủ đẳng cấp quốc tế. HLV Tuấn Kiệt xác định giải đấu là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hướng đến những mục tiêu lớn trong năm, như SEA Games 33.

Khả năng ứng biến của ban huấn luyện cùng tinh thần quyết tâm của toàn đội được kỳ vọng sẽ giúp tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam phát huy tối đa sức mạnh, bất chấp những khó khăn trước thềm giải đấu quan trọng.