Nóng nhất thể thao sáng 19/8: Alcaraz đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với Raducanu

Alcaraz đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với Raducanu

Báo chí Anh đang lo ngại khả năng Carlos Alcaraz lỡ hẹn với Emma Raducanu trong trận đánh đôi nam nữ giải giao hữu tiền US Open 2025. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ chơi trận chung kết Cincinnati Open với Jannik Sinner vào đầu giờ chiều ngày 18/8 (giờ Mỹ). Trong khi đó, trận đấu với cặp đôi Draper và Pegula diễn ra vào lúc 11h sáng ngày 19/8 tại New York. Bởi vậy, khả năng Alcaraz hồi phục thể lực và có mặt đúng giờ đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Alcaraz và Raducanu

Djokovic vẫn chưa sang Mỹ để dự US Open

Mặc dù đồng ý tham dự giải giao hữu đôi nam nữ nhưng Novak Djokovic vẫn chưa có mặt tại New York. Theo báo chí Serbia đưa tin, Nole vừa tham dự buổi tập bóng đá của cậu con trai ở Montenegro. Tay vợt người Serbia tỏ ra khá thoải mái và sẵn sàng chụp hình với người hâm mộ.

Cựu sao F1 tiết lộ sốc về Hamilton và Ferrari

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Arturo Merzario, cựu tay đua của đội F1 Ferrari tiết lộ sốc về Lewis Hamilton và đội đua nước Ý. "Theo tôi biết, việc Hamilton gia nhập Ferrari chỉ là hoạt động thương mại. 90% nhân viên của đội đau không đồng ý với quyết định này". Theo Merzario, đây chính là lý do khiến cho Hamilton thi đấu không tốt bởi anh ta không cảm thấy sự tôn trọng tới từ phần còn lại của đội đua.

Nguyễn Anh Tuấn khởi đầu tốt tại US Open

Cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Tkon) đã thi đấu rất tốt trong trận mở màn của giải US Open Pool Championship. Anh Tuấn đối đầu với tay cơ của nước chủ nhà, Daniel Klochenok nhưng không hề nao núng. Những cú phá bi ổn định giúp Anh Tuấn thắng nhanh 9-4 và tiến vào vòng tiếp theo.

"Khabib mới" nhận lời thách thức mới

Khamzat Chimaev, võ sĩ được mệnh danh là "Khabib mới", vừa nâng chuỗi bất bại của mình lên con số 15 sau khi hạ Dricus Du Plessis. Ngay sau đó, võ sĩ người gốc Chechen đã nhận lời thách đấu mới từ Reinier de Ridder. Võ sĩ người Hà Lan đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trong đó có trận thắng trước Robert Whittaker, cựu vô địch ở hạng cân này.