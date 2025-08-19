Tự hào bóng chuyền thế giới vinh danh Bích Tuyền, Thanh Thúy 3 năm liền được khen

✨ Vinh danh các nữ tuyển thủ Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Trước thềm giải Vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 (từ 22/8 tại Thái Lan), hai ngôi sao của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Bích Tuyền, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB). Volleyball World Asia, kênh thông tin chính thức cho khu vực châu Á của FIVB vinh danh bộ đôi này trong danh sách những gương mặt xuất sắc nhất châu lục.

Bích Tuyền (áo trắng) và Thanh Thúy (áo vàng) được Volleyball World Asia vinh danh tài năng

Thanh Thúy được đánh giá là một trong những đội trưởng xuất sắc nhất bóng chuyền châu Á, với khả năng chỉ huy cùng phong cách thi đấu đầy bản lĩnh. Thành tích nổi bật gần đây của cô là vai trò then chốt trong chiến thắng lịch sử của tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại chung kết SEA V.League giai đoạn 2 hồi đầu tháng 8. Với thể hình vượt trội, kỹ năng chuyên môn toàn diện và tinh thần thi đấu không khuất phục, Thanh Thúy ngày càng khẳng định vị thế của mình ở khu vực và trên bản đồ bóng chuyền thế giới.

Trong khi đó, Bích Tuyền cũng được xem là “cỗ máy ghi điểm” đầy uy lực của tuyển Việt Nam. Cô là một trong những tay đập hàng đầu châu Á, cạnh tranh với những ngôi sao lừng danh như Wu Mengjie (Trung Quốc), Mayu Ishikawa (Nhật Bản) và Ajcharaporn Kongyot (Thái Lan). Ở chung kết SEA V.League vừa qua, Bích Tuyền ghi tới 45 điểm, đóng góp gần một nửa tổng điểm của đội và góp phần quan trọng giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan, đối thủ truyền kiếp của khu vực.

Sự phối hợp giữa Thanh Thúy và Bích Tuyền tạo nên cặp song sát thi đấu ổn định và đầy bùng nổ, được kỳ vọng sẽ là nền tảng để tuyển Việt Nam thi đấu tốt tại giải đấu thế giới sắp tới.

🏆 Thanh Thúy, ba năm liên tiếp được vinh danh và ghi dấu ấn thế giới

Điều đặc biệt, Trần Thị Thanh Thúy đã lập nên một kỷ lục hiếm có của bóng chuyền Việt Nam khi được Volleyball World Asia vinh danh liên tiếp trong 3 năm: 2023, 2024 và 2025.

Năm 2023, Thanh Thúy được đánh giá cao khi ghi 21 điểm trong trận đấu với tuyển Pháp tại FIVB Challenger Cup 2024, vượt qua cả những cầu thủ chủ lực của đối phương. Trang bóng chuyền thế giới gọi cô là “4T”, với khả năng ghi điểm đa dạng và tinh thần thi đấu kiên cường.

Năm 2024, Thanh Thúy tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ ở FIVB Challenger Cup khi đứng thứ 8 trong danh sách phòng thủ tốt nhất và thứ 4 trong số các VĐV đỡ chuyền một hàng đầu giải đấu. Đây là thành tích đáng nể khi so sánh với các tay đập xuất sắc trên thế giới.

Đến năm 2025, bất chấp phải thi đấu dày đặc với 10 giải quốc tế và quốc nội, từ Cúp châu Á, SEA V.League đến các giải CLB tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thanh Thúy vẫn duy trì phong độ ổn định và giữ vai trò thủ lĩnh tuyển Việt Nam. Thành tích vô địch SEA V.League chặng 2 mới đây và vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng Volleybox toàn cầu (cao nhất ở Đông Nam Á) thể hiện sức ảnh hưởng ngày một lớn của cô. Đặc biệt, ở vị trí chủ công, Thanh Thúy hiện xếp hạng 4 thế giới, vị trí hiếm thấy với VĐV đến từ khu vực vốn ít tiếng nói tại đấu trường quốc tế.

Hiện tại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang chơi các trận giao hữu tại Đông Anh (Hà Nội). Trước đó, Việt Nam đã có trận thua 0-4 trước Tây Ban Nha. Ngày 19/8, đội sẽ tiếp tục đụng độ tuyển Kenya, vào lúc 19h tại Đông Anh. Đây là những trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trước khi bước vào giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới từ 22/8 tới 7/9. Việt Nam nằm tại bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya.