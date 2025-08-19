Sốc Bích Tuyền xin rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới 2025
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Ngày dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 đã cận kề, nhưng bất ngờ có thông tin về việc Bích Tuyền xin rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam vì có việc cá nhân.
Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 đã rất gần, tuy nhiên đội tuyển nữ Việt Nam vừa nhận tin không vui khi VĐV chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền quyết định không tham dự giải đấu vì lý do cá nhân.
Bích Tuyền xin rút lui ở giải đấu sắp tới
Theo thông tin mới nhất, đội tuyển sẽ có 13 vận động viên chính thức sang Thái Lan thi đấu, giảm một người so với danh sách đăng ký ban đầu 14 người. Bích Tuyền là trường hợp duy nhất xin rút lui, nguyên nhân chính được xác nhận là do chuyện gia đình.
Theo đó, ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, cho biết đội tuyển đã nhận được báo cáo về việc Bích Tuyền xin rút lui vì lý do gia đình, đây là trường hợp bất khả kháng và sẽ được xem xét kỹ trước khi có quyết định cuối cùng.
Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi thiếu Bích Tuyền
Danh sách tuyển Việt Nam dự giải có nhiều gương mặt sáng giá như Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Thanh Thúy cùng nhiều cầu thủ trụ cột khác. Trước thông tin Bích Tuyền xin rút, cô vẫn góp mặt trong các trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu, trong đó có trận gặp Tây Ban Nha vào ngày 16/8 vừa qua và cũng có thể ra sân ở trận gặp Kenya vào tối 19/8.
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 20/8, sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt tại giải vô địch thế giới 2025.
Danh sách ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới không có tên Bích Tuyền
Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/8 tới 7/9. Giải quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) nằm ở bảng G cùng đội Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới).
Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở giải đấu danh giá này. 32 đội được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16.
Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Ba Lan (20h30 ngày 23/8), tuyển Đức (17h ngày 25/8) và tuyển Kenya (17h ngày 27/8).
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2025 12:53 PM (GMT+7)