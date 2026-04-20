Video bóng đá PSG - Lyon: Dấu ấn Endrick, địa chấn ở cuộc đua vô địch (Ligue 1)

Đội bóng thủ đô Paris sớm choáng váng khi bị dẫn 2-0 chỉ sau 20 phút. Ngay phút thứ 10, Endrick – tân binh mượn từ Real Madrid – dứt điểm dội cột mở tỷ số. Không lâu sau, Lyon phản công sắc bén và Afonso Moreira lạnh lùng nhân đôi cách biệt.

PSG (áo tím than) so tài Lyon

PSG buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Sau cú đánh đầu nhẹ của Gonçalo Ramos bị Dominik Greif bắt gọn, đội chủ nhà được hưởng phạt đền khi Lucas Hernández bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Ramos không thắng được Greif trên chấm 11m, khiến cơ hội rút ngắn tỷ số trôi qua đáng tiếc. Trước giờ nghỉ, Lucas Beraldo tiếp tục bỏ lỡ với pha đánh đầu vọt xà.

Sang hiệp hai, Lyon vẫn duy trì sức ép, buộc thủ môn Safonov liên tục trổ tài cứu thua. HLV Luis Enrique tung Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele vào sân nhằm xoay chuyển tình thế, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Dembele có cơ hội tốt nhất khi sút dội xà ngang, trong khi Kvaratskhelia chỉ kịp ghi bàn danh dự bằng cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Chung cuộc, PSG nhận thất bại do sự khởi đầu chậm chạp và quyết định xoay tua đội hình của Enrique. Kết quả này khiến họ chỉ còn hơn RC Lens một điểm, dù vẫn đá ít hơn một trận. Ở chiều ngược lại, Lyon vươn lên vị trí thứ ba sau hai chiến thắng liên tiếp, qua đó sống lại hy vọng giành vé dự Champions League.

Tỷ số chung cuộc: PSG 1-2 Lyon (hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo)

PSG: Kvaratskhelia 90+4' (Ruiz)

Lyon: Endrick 6 (Moreira), Moreira 18' (Endrick)

Đội hình thi đấu

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Mayulu, Beraldo, Vitinha, Doue, Ramos, Barcola

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Kluivert, Morton, Mangala, Abner Vinicius, Merah, Endrick, Moreira