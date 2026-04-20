Đua Serie A nghẹt thở: Milan thắng tối thiểu, củng cố vị trí nhì bảng

AC Milan giành chiến thắng nghẹt thở

Dù được đánh giá cao hơn, Milan nhập cuộc khá chậm chạp, phần nào phản ánh phong độ thiếu ổn định với ba thất bại trong bốn trận gần nhất, bao gồm trận thua 0-3 trước Udinese. Phải đến phút 32, đội khách mới có cú sút trúng đích đầu tiên, khi Adrien Rabiot dứt điểm không quá khó về phía thủ môn Lorenzo Montipo.

Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã tạo khác biệt ở cuối hiệp một. Xuất phát từ tuyến dưới, Rabiot bứt tốc đón đường chọc khe chuẩn xác của Rafael Leao trước khi lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số. Dẫu vậy, Milan vẫn cần đến sự chắc chắn của thủ thành Mike Maignan, người đã xuất sắc cản phá pha đối mặt nguy hiểm của Rafik Belghali để giữ lợi thế trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Verona buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Ioan Vermeșan tạo ra dấu ấn sau khi vào sân, với hai cú sút xa đáng chú ý, trong đó một lần buộc Maignan phải trổ tài cứu thua.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi Matteo Gabbia đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do việt vị, còn Alexis Saelemaekers cũng bị từ chối bàn thắng bởi pha phá bóng ngay trên vạch vôi.

Dẫu vậy, Milan vẫn bảo toàn chiến thắng tối thiểu, qua đó nối dài chuỗi 11 trận toàn thắng trước Verona và củng cố vững chắc vị trí trong top 4 Serie A. Ở chiều ngược lại, Verona tiếp tục đứng cuối bảng và kém nhóm an toàn tới 10 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 5 vòng đấu.