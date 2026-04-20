Đua Serie A nghẹt thở: Milan thắng tối thiểu, củng cố vị trí nhì bảng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Đua Serie A nghẹt thở: Milan thắng tối thiểu, củng cố vị trí nhì bảng

Sự kiện: Serie A 2025-26 Juventus F.C AC Milan

AC Milan giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Hellas Verona trên sân Marcantonio Bentegodi, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A.

  

AC Milan giành chiến thắng nghẹt thở

Dù được đánh giá cao hơn, Milan nhập cuộc khá chậm chạp, phần nào phản ánh phong độ thiếu ổn định với ba thất bại trong bốn trận gần nhất, bao gồm trận thua 0-3 trước Udinese. Phải đến phút 32, đội khách mới có cú sút trúng đích đầu tiên, khi Adrien Rabiot dứt điểm không quá khó về phía thủ môn Lorenzo Montipo.

Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã tạo khác biệt ở cuối hiệp một. Xuất phát từ tuyến dưới, Rabiot bứt tốc đón đường chọc khe chuẩn xác của Rafael Leao trước khi lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số. Dẫu vậy, Milan vẫn cần đến sự chắc chắn của thủ thành Mike Maignan, người đã xuất sắc cản phá pha đối mặt nguy hiểm của Rafik Belghali để giữ lợi thế trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Verona buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Ioan Vermeșan tạo ra dấu ấn sau khi vào sân, với hai cú sút xa đáng chú ý, trong đó một lần buộc Maignan phải trổ tài cứu thua.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi Matteo Gabbia đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do việt vị, còn Alexis Saelemaekers cũng bị từ chối bàn thắng bởi pha phá bóng ngay trên vạch vôi.

Dẫu vậy, Milan vẫn bảo toàn chiến thắng tối thiểu, qua đó nối dài chuỗi 11 trận toàn thắng trước Verona và củng cố vững chắc vị trí trong top 4 Serie A. Ở chiều ngược lại, Verona tiếp tục đứng cuối bảng và kém nhóm an toàn tới 10 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 5 vòng đấu.

Kết quả bóng đá Napoli – Lazio: Kẻ ngáng đường khó chịu (Serie A)
Napoli rất cần điểm để đua vô địch Serie A nhưng họ gặp phải kẻ ngáng đường khó chịu mang tên Lazio.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/04/2026 02:50 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN