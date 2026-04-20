Bayern Munich vô địch sớm nhất 5 giải VĐQG châu Âu, Harry Kane ôm mộng ăn ba

Ngược dòng bản lĩnh, Bayern lên ngôi sớm

Bayern Munich khởi đầu không như ý khi để Stuttgart bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 21. Từ đường chọc khe chuẩn xác của Bilal El Khannouss, Chris Fuhrich dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Jonas Urbig, đưa đội khách vượt lên.

Bayern Munich đăng quang Bundesliga 2025/26

Tuy nhiên, bàn thua lại trở thành cú hích để Bayern bùng nổ. Chỉ trong vòng 6 phút trước giờ nghỉ, đội chủ nhà ghi liền 3 bàn. Jamal Musiala kiến tạo để Raphael Guerreiro gỡ hòa, trước khi Luis Diaz dọn cỗ cho Nicolas Jackson nâng tỷ số lên 2-1. Alphonso Davies sau đó ghi thêm một bàn đẹp mắt, giúp Bayern dẫn 3-1 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Kane ấn định chiến thắng, Stuttgart chỉ có bàn danh dự

Ngay đầu hiệp hai, HLV Vincent Kompany tung Harry Kane và Michael Olise vào sân, và sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 52, Kane có mặt đúng lúc để đá bồi sau cú sút của Leon Goretzka, nâng tỷ số lên 4-1 và gần như khép lại trận đấu.

Stuttgart nỗ lực tìm bàn gỡ và có được bàn danh dự ở phút 88 nhờ cú sút xa đẹp mắt của cầu thủ vào sân thay người Chema Andrés. Dẫu vậy, chừng đó là không đủ để ngăn Bayern tiến tới chức vô địch.

Trước đó, việc Borussia Dortmund thất bại đã giúp Bayern chỉ cần một điểm để đăng quang, và họ đã làm được nhiều hơn thế bằng một chiến thắng thuyết phục.

Đội bóng của HLV Kompany ăn mừng ngạo nghễ

Harry Kane có thêm danh hiệu, mơ về cú ăn ba

Chiến thắng này giúp Bayern Munich giành chức vô địch Bundesliga thứ 34 trong lịch sử, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế thống trị với 13 danh hiệu trong 14 mùa giải gần nhất.

Cá nhân tiền đạo Harry Kane tiếp tục có thêm danh hiệu trong bộ sưu tập kể từ khi gia nhập Bayern. Tiền đạo người Anh hiện đã sở hữu 3 danh hiệu cùng đội bóng xứ Bavaria, trong đó có 2 chức vô địch Bundesliga. Đáng chú ý, Kane đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp khi đã cán mốc 50 bàn trên mọi đấu trường.

Phong độ bùng nổ của Kane giúp anh tiến gần đến những kỷ lục ghi bàn của Robert Lewandowski trong quá khứ. Với ít nhất 4 trận Bundesliga còn lại cùng hành trình tại Champions League, chân sút người Anh hoàn toàn có thể nâng cao thành tích của mình hơn nữa.

Không thể không nhắc đến dấu ấn của HLV Vincent Kompany. Dù từng bị hoài nghi về kinh nghiệm, chiến lược gia người Bỉ đã biến Bayern thành một cỗ máy tấn công đáng sợ, duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định và lối chơi áp đảo xuyên suốt mùa giải.

Chức vô địch sớm cũng là bước chạy đà hoàn hảo để Bayern hướng tới thử thách lớn hơn tại Champions League, nơi họ sẽ đối đầu Paris Saint-Germain ở bán kết. Với phong độ hiện tại, “Hùm xám” hoàn toàn có cơ sở để mơ về một mùa giải lịch sử với cú ăn ba chói lọi.

Chùm ảnh Bayern Munich đăng quang sớm 4 vòng: