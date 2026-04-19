Chung kết tennis đỉnh cao: Fils đe dọa Rublev, Cobolli sẵn sàng “lật kèo” Shelton

Andrey Rublev - Arthur Fils: Khoảng 21h, 19/4 (chung kết Barcelona Open)

Trận chung kết giữa Andrey Rublev và Arthur Fils là màn đối đầu đáng chú ý giữa kinh nghiệm và phong độ bùng nổ, nơi cán cân không hoàn toàn nghiêng về tay vợt giàu danh tiếng hơn.

Fils (bên trái) có thể gây bất ngờ lớn cho đàn anh Rublev (bên phải)

Rublev tiến vào chung kết theo cách không hề dễ dàng. Trước Hamad Medjedovic, tay vợt người Nga khởi đầu chệch choạc nhưng nhanh chóng điều chỉnh để lật ngược thế trận. Điểm mạnh của Rublev vẫn nằm ở khả năng tấn công dồn dập từ cuối sân, đặc biệt là cú thuận tay uy lực, nhưng vấn đề quen thuộc là sự ổn định khi bị kéo vào những thời điểm căng thẳng.

Ở phía bên kia, Fils đang là một trong những cái tên có phong độ cao nhất thời điểm hiện tại. Tay vợt người Pháp liên tục tiến sâu ở các giải lớn gần đây và tiếp tục thể hiện sự lì lợm tại Barcelona, đặc biệt là chiến thắng ngược dòng trước Rafael Jodar ở bán kết. Lối chơi của Fils trên sân đất nện ngày càng hoàn thiện, với khả năng phòng ngự linh hoạt, chuyển trạng thái nhanh và duy trì cường độ ổn định trong các loạt bóng dài.

Thống kê đối đầu đang là 1-1, nhưng đáng chú ý Fils từng thắng khá thuyết phục trong lần gặp gần nhất trên sân đất nện. Điều này cho thấy tay vợt trẻ người Pháp có đủ công cụ để khắc chế lối chơi thiên về sức mạnh của Rublev trong điều kiện bóng chậm.

Nếu Rublev không sớm áp đặt được nhịp độ bằng những cú đánh quyết đoán, anh có thể bị cuốn vào thế trận bền mà Fils đang kiểm soát rất tốt.

Dự đoán kết quả: Fils thắng 2-0.

Flavio Cobolli - Ben Shelton: Khoảng 18h30, 19/4 (chung kết Munich Open)

Ben Shelton và Flavio Cobolli sẽ chạm trán trong trận chung kết Munich Open 2026, tái hiện một trong những cặp đấu cân bằng nhất ATP hiện tại. Sau 5 lần đối đầu, Shelton tạm dẫn 3-2, nhưng đáng chú ý là tất cả các trận đều diễn ra rất căng thẳng, thường phải phân định bằng tie-break hoặc set quyết định.

Shelton (bên trái) được đánh giá cao hơn nhưng Cobolli (bên phải) sẵn sàng gây bất ngờ

Shelton bước vào trận với vị thế cửa trên nhờ thứ hạng cao hơn và phong độ ổn định (16 thắng, 5 thua mùa này). Tay vợt người Mỹ cũng có duyên ở các giải ATP 500 và vừa vào chung kết Munich năm ngoái. Tuy nhiên, hành trình tuần này của anh không hề dễ dàng, cho thấy phong độ chưa đạt mức áp đảo.

Ở chiều ngược lại, Cobolli lại là tay vợt gây ấn tượng nhất giải. Tay vợt người Ý chưa thua set nào, thậm chí chưa phải chơi tie-break, đồng thời vừa loại Alexander Zverev một cách thuyết phục. Trên mặt sân đất nện, lối đánh bền bỉ và khả năng phòng ngự của Cobolli càng phát huy hiệu quả.

Dù Shelton có lợi thế về sức mạnh, nhưng với phong độ hiện tại và sự phù hợp mặt sân, Cobolli đủ khả năng tạo khác biệt. Kịch bản trận đấu kéo dài 3 set là rất dễ xảy ra.

Dự đoán kết quả: Cobolli thắng sau 3 set.

