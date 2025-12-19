Nam thần wushu giành HCV ở 4 kỳ SEA Games, xứng danh huyền thoại số 1 Brunei

Trong bức tranh SEA Games nơi nhiều quốc gia Đông Nam Á hướng tới hàng chục, thậm chí hàng trăm HCV, Brunei lại có niềm vui rất riêng, một tấm huy chương vàng cũng đủ làm nên lịch sử. Và một lần nữa, người mang về “vàng mười” ấy vẫn là Mohamad Adi Salihin Bin Roslan, siêu sao thể thao số 1 của quốc gia này.

Mohamad Adi Salihin Bin Roslan (giữa) ngôi sao thể thao Brunei

HCV quý hơn vàng: Brunei lại “giải cơn khát” nhờ ngôi sao quen thuộc

Tại SEA Games 33 ở Thái Lan, Mohamad Adi Salihin xuất sắc giành HCV nội dung wushu nam phối hợp (Nanquan – Nandao – Nangun) với tổng điểm 29,329, qua đó chấm dứt cơn khát HCV của Brunei tại kỳ đại hội năm nay. Tấm HCB thuộc về Randall Lim (Singapore), trong khi Bryan Ti Kai Jie (Malaysia) giành HCĐ.

Đáng chú ý, đây không chỉ là một chiến thắng đơn lẻ. Mohamad Adi Salihin trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử Brunei giành HCV ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp, một kỳ tích khiến giới thể thao khu vực phải nể phục.

HCV này không dành cho tôi, mà cho đất nước

Trong ngày trở về quê nhà, ngôi sao wushu Brunei không giấu được cảm xúc: “HCV này không phải cho cá nhân tôi, mà dành cho đất nước. Tôi rất tự hào và xúc động khi quốc ca Brunei vang lên tại nhà thi đấu”.

Anh cũng nhấn mạnh sự chuẩn bị dài hơi của đội tuyển wushu Brunei: “Chúng tôi đã chuẩn bị suốt hai năm. Sự nỗ lực đó cuối cùng cũng được đền đáp”.

Ở nội dung phối hợp gồm ba bài, Adi Salihin lần lượt đạt 9,773 điểm ở Nanquan, 9,783 ở Nandao và 9,773 ở Nangun. Theo HLV Li Hui, đây là thử thách cực lớn bởi VĐV phải duy trì phong độ và bản lĩnh tâm lý trong nhiều ngày liên tiếp, điều không hề dễ dàng ở đấu trường SEA Games.

Xứng danh huyền thoại thể thao Brunei

Huyền thoại sống của thể thao Brunei

Chiến thắng của Mohamad Adi Salihin không chỉ mang ý nghĩa huy chương. Đó là cột mốc lịch sử của wushu Brunei, được chứng kiến và trao HCV bởi Hoàng tử Haji Sufri Bolkiah, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Brunei.

“Tấm HCV này là kết tinh của mồ hôi, kỷ luật, chiến thuật và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ quốc gia. Nó tiếp thêm động lực cho wushu Brunei vươn ra những sân chơi lớn hơn như Asian Games”, đại diện đoàn Brunei nhấn mạnh.

Về phần mình, Adi Salihin khẳng định chưa dừng lại: “Nhiều người nói đó là may mắn, nhưng nếu không lao động nghiêm túc thì sẽ chẳng có may mắn nào cả. Tôi muốn tập luyện chăm chỉ hơn nữa để mang thêm huy chương về cho Brunei".