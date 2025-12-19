Á quân Olympic thua tức tưởi ở SEA Games: Bức xúc nói “nên trao hết HCV cho chủ nhà”

Á quân Olympic bức xúc sau thất bại gây tranh cãi

Làng quyền Anh SEA Games 33 tiếp tục dậy sóng khi Nesthy Alcayde Petecio, Á quân Olympic Tokyo 2020 của Philippines công khai bày tỏ sự phẫn nộ sau trận thua đầy tranh cãi ở bán kết hạng 63 kg nữ.

Nesthy Petecio lên trang cá nhân nói thẳng về những bức xúc mà cô phải trải qua ở SEA Games 33

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Petecio là võ sĩ chủ động tấn công, tung ra nhiều đòn rõ ràng và chính xác hơn đối thủ đến từ Indonesia. Tuy nhiên, khi trọng tài công bố kết quả, phần thắng lại không thuộc về tay đấm từng đứng trên bục Olympic. Khoảnh khắc Petecio nở nụ cười châm biếm ngay trên sàn đấu đã nhanh chóng lan truyền, như một phản ứng trước quyết định khó chấp nhận.

Trao luôn HCV cho chủ nhà cho nhanh

Không giấu nổi sự bức xúc, Petecio sau đó đăng tải dòng trạng thái gay gắt trên mạng xã hội: “Chỉ cần trao thẳng HCV cho Thái Lan là xong. Thi đấu làm gì nữa khi kết quả cũng không thay đổi. Thật xấu hổ”.

Phát ngôn bức xúc của Á quân Olympic lập tức gây “bão”, phản ánh tâm trạng thất vọng của một VĐV đẳng cấp thế giới khi cho rằng công sức thi đấu không được đánh giá công bằng. Nhiều người hâm mộ và chuyên gia trong khu vực cũng đồng tình rằng đây không phải trường hợp cá biệt tại SEA Games 33.

Liên đoàn boxing Philippines chính thức khiếu nại

Không chỉ dừng lại ở phản ứng cá nhân, Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Philippines (SBP), ông Ricky Vargas đã lên tiếng bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về công tác trọng tài và chấm điểm tại đại hội năm nay. Theo ông Vargas, Philippines đã gửi đơn khiếu nại chính thức đến Ban tổ chức SEA Games 33, yêu cầu làm rõ hàng loạt kết quả gây tranh cãi.

Đáng chú ý, theo thống kê của SBP, chỉ sau 6 ngày thi đấu, đã có 9 võ sĩ Thái Lan lọt vào các trận chung kết con số mà phía Philippines cho là “rất khó chấp nhận” nếu so với diễn biến thực tế trên sàn đấu.

Những phản ứng gay gắt từ một Á quân Olympic, cùng động thái khiếu nại chính thức của liên đoàn quốc gia, đang khiến quyền Anh SEA Games 33 trở thành tâm điểm chỉ trích, đặt ra dấu hỏi lớn về tính công bằng và uy tín của sân chơi thể thao khu vực.