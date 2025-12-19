Hotgirl giật HCV tennis SEA Games, phá "lời nguyền" sau 26 năm từng học tại lò của Nadal

Alexandra “Alex” Eala, tay vợt nữ số một Philippines hiện tại và từng học tại lò đào tạo của Rafael Nadal đã viết nên cột mốc lịch sử khi giành HCV đơn nữ SEA Games 33, chấm dứt cơn khát vàng kéo dài 26 năm của tennis nữ Philippines.

Alexandra “Alex” Eala giành HCV đơn nữ SEA Games cho Philippines sau 26 năm

Màn thể hiện áp đảo trên đất Thái Lan

Trong trận chung kết diễn ra ngày 18/12 tại Trung tâm Phát triển Quần vợt Quốc gia Nothonburi (Thái Lan), Alex Eala (WTA hạng 53) thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đánh bại tay vợt chủ nhà Mananchaya Samangkaew với tỷ số gọn gàng 6-1, 6-2.

Ngoại trừ game mở màn có phần chệch choạc khi bị dẫn 0-40, Eala nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những cú thuận tay uy lực, chính xác giúp cô liên tục ép đối thủ vào thế phòng ngự, khép lại set một sau khi thắng liền bốn game cuối.

Sang set hai, Samangkaew, người từng thắng Eala tại một giải WTA100 trước đây, nỗ lực vùng lên và san hòa 2-2. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết oi bức, Eala vẫn giữ được sự lạnh lùng cần thiết để thắng liền bốn game tiếp theo, chính thức bước lên bục cao nhất.

Phá “lời nguyền” 26 năm, viết lại lịch sử

Chiến thắng này giúp Alex Eala trở thành tay vợt nữ Philippines đầu tiên giành HCV đơn nữ SEA Games sau 26 năm, kể từ khi Maricris Fernandez đăng quang năm 1999 (Brunei). Trước đó, chỉ có Pia Tamayo (1981) và Fernandez từng làm được điều tương tự.

Đây cũng là tấm huy chương SEA Games thứ 6 trong sự nghiệp của Eala (1 HCV, 5 HCĐ).

Dấu ấn gia đình và hành trình đặc biệt tại SEA Games

Khoảnh khắc Eala ôm chầm lấy bố mẹ sau trận chung kết khiến nhiều người xúc động. Đặc biệt, đây là một vòng tròn đầy ý nghĩa với gia đình Eala, khi mẹ của Alex từng giành HCĐ bơi ngửa 100m tại SEA Games 1986, cũng diễn ra trên đất Thái Lan.

“SEA Games rất đặc biệt, rất cá nhân với chúng tôi, những VĐV Đông Nam Á. Nó không giống các giải đấu chuyên nghiệp khác. Gia đình và đất nước là động lực lớn nhất của tôi”, Eala chia sẻ sau trận đấu.

Ở tuổi 20, được cầm cờ của Philippines trong lễ khai mạc SEA Games 33, Alex Eala đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp. Tấm HCV tại Bangkok mang ý nghĩa lịch sử, khẳng định vị thế của “hotgirl tennis” trưởng thành từ học viện Nadal như một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của quần vợt nữ châu Á trong tương lai gần.