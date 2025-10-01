"Nữ thần" tennis đình đám 1 thời Kournikova mang thai lần thứ 4 ở tuổi 44

Nếu Sharapova được nhớ đến với 5 Grand Slam hay Serena Williams với 23 danh hiệu lớn, thì di sản của Kournikova lại nằm ở khía cạnh khác, cô chứng minh một tay vợt có thể trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng ngay cả khi sự nghiệp thi đấu không trọn vẹn.

Kournikova "tay xách nách mang" khi đang mang bầu lần thứ 4

Hình ảnh Kournikova “tay xách nách mang”, vừa làm mẹ, vừa chống chọi chấn thương, lại một lần nữa mang thai ở tuổi 44 cho thấy "Nàng thơ" được đánh giá đẹp hơn Sharapova hiện vẫn đẹp, vẫn gây tò mò, và vẫn khiến truyền thông phải nhắc đến như một phần ký ức khó phai của làng quần vợt.

Hơn hai thập kỷ sau khi giải nghệ, Kournikova, người từng được xem là “biểu tượng sắc đẹp” của làng banh nỉ vẫn khiến dư luận dậy sóng. Cựu tay vợt Nga xuất hiện "tay xách nách mang" trên đường phố Miami cùng con trai, bụng bầu lộ rõ chỉ vài tháng sau khi vượt qua biến cố sức khỏe.

📸 Hình ảnh giản dị nhưng đầy chú ý

Trong trang phục áo đen rộng và quần legging, Kournikova bị bắt gặp đang nắm tay cậu con trai Nicolas, vừa "tay xách nách mang" túi cam. Khoảnh khắc tưởng chừng bình dị này lập tức trở thành tiêu điểm, bởi người đẹp từng được mệnh danh “nữ VĐV quyến rũ nhất hành tinh” đang mang thai đứa con thứ tư với danh ca Enrique Iglesias.

Kournikova từng là "Nữ thần", hiện tượng của Wimbledon

👩‍👧‍👦 Từ "Nữ thần Wimbledon" đến mẹ bà mẹ tận tụy

Năm 1997, Kournikova từng vào tới bán kết Wimbledon khi mới 16 tuổi, nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Dù không giành Grand Slam đơn nào (có 2 Grand Slam đôi ở Australian Open 1999, 2002), cô vẫn được ca ngợi là người mở đường cho hình ảnh “ngôi sao quần vợt giải trí”, nơi nhan sắc, phong cách và sức hút truyền thông quan trọng chẳng kém thành tích.

Trước Sharapova hay Bouchard, chính Kournikova mới là tay vợt đầu tiên biến mình thành “biểu tượng đại chúng”. Năm 2002, cô được tạp chí FHM bầu chọn là “Người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới”, vượt qua Britney Spears hay Jennifer Lopez.

💔 Biến cố và sự lặng lẽ

Sự nghiệp của Kournikova sớm kết thúc năm 21 tuổi vì chấn thương lưng dai dẳng. Cách đây vài tháng, cô còn khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện trên xe lăn cùng chiếc nẹp chân sau ca phẫu thuật. Việc xuất hiện trở lại với tin vui mang thai vì thế càng làm khán giả bất ngờ, nhiều người gửi lời chúc hạnh phúc, bình an cho cựu người đẹp quần vợt.

Enrique Iglesias là chồng của cựu tay vợt có vẻ đẹp đi vào tiềm thức của người hâm mộ quần vợt

🏡 Tổ ấm cùng Enrique Iglesias

Gắn bó với Enrique Iglesias hơn 20 năm, cặp đôi kín tiếng bậc nhất showbiz hiện có ba con, cặp song sinh Lucy, Nicolas (7 tuổi) và bé Mary (5 tuổi). Dù hiếm khi chia sẻ về đời tư, Enrique từng thú nhận: “Mỗi ngày nhìn các con lớn lên, tôi chỉ muốn ở nhà bên chúng nhiều hơn”. Niềm hạnh phúc tiếp tục được nhân lên khi nam danh ca và cựu người đẹp quần vợt đang chuẩn bị đón thêm "thiên thần" thứ 4.