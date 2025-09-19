Nóng nhất thể thao sáng 19/9: "Sharapova mới" được tổng thống Nga trao tặng huân chương

"Sharapova mới" được tổng thống Nga trao tặng huân chương

Theo TASS, 2 ngôi sao nữ của tennis Nga, Mirra Andreeva và Diana Shnaider đã được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng Huân chương Công trạng vì Tổ quốc hạng nhất nhằm ghi nhận “công lao trong việc phát triển văn hóa thể chất và thể thao cũng như nhiều năm làm việc tận tâm”.

Mirra Andreeva và đồng hương Diana Shnaider được vinh danh

2 năm trở lại đây, cả Andreeva lẫn Shnaider đều có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Với Andreeva, tay vợt 18 tuổi được mệnh danh "Sharapova mới" vươn lên hạng 5 WTA, đoạt 2 danh hiệu WTA 1000 và lọt vào tứ kết Wimbledon. Trong khi đó, Shnaider (21 tuổi) đang xếp hạng 17 WTA.

Ở nội dung đánh đôi, họ cùng nhau đoạt huy chương bạc Olympic Paris 2024, đồng thời duy trì phong độ cáo trong mùa giải 2025 với chức vô địch tại Brisbane, Miami Open, lọt vào tứ kết US Open.

Sabalenka rút lui khỏi China Open

Tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka được xác nhận sẽ rút lui khỏi China Open, giải WTA 1000 diễn từ 24/9 đến 5/10 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vì "gặp chấn thương nhỏ". Dù vậy, phía Sabalenka khẳng định chấn thương này không quá nghiêm trọng và cô sẽ kịp trở lại ở giải WTA 1000 khác tại Trung Quốc là Wuhan Open, diễn ra tư 6/10 tới 12/10.

Trùm UFC suýt "tẩn" nhau với cộng sự

Trả lời phỏng vấn Red Corner MMA, chủ tịch UFC, Dana White tiết lộ, ông từng suýt ẩu đả với một giám đốc điều hành vì mâu thuẫn trong giai đoạn đại dịch Covid-19 mới bùng phát. Thời điểm đó, Dana White kiên quyết tổ chức chuỗi sự kiện UFC bất chấp khuyến cáo y tế:

“Hãy tưởng tượng cảnh mọi chuyện đang diễn ra và tôi tự nhủ, không, chúng ta sẽ vượt qua Covid-19. Tôi suýt nữa thì đánh nhau trong cuộc họp cấp cao. Một trong những giám đốc điều hành nghĩ rằng đó hoàn toàn không phải là ý tưởng hay. Tôi phát điên lên và tôi anh ta cứ việc ngồi nhà trong 6 đến 8 tháng tới. Tôi không muốn nghe bất kỳ điều tiêu cực nào từ anh ta".

Hamilton bán hết siêu xe vì đam mê nghệ thuật

Trả lời truyền thông trước chặng Azerbaijan GP, Lewis Hamilton tiết lộ nửa đùa nửa thật rằng anh đã bán hết bộ sưu tập siêu xe hàng triệu USD, với loạt mẫu xe phiên bản giới hạn của Ferrari, Mercedes hay McLaren. Thay vào đó, tay đua từng 7 lần vô địch F1 đang dành hết niềm đam mê cho các tác phẩm nghệ thuật.