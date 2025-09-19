Choáng Sinner là số 1 thế giới nhưng kỹ năng này chỉ nằm ngoài top 50

Trong khi Jannik Sinner đang trải qua mùa giải rực rỡ với các danh hiệu lớn như Australian Open và Wimbledon 2025, một thống kê bất ngờ lại chỉ ra điểm yếu đáng lo ngại là tỷ lệ giao bóng 1 vào sân (first-serve percentage) của anh chỉ đạt 60,6%, khiến anh đứng ngoài top 50 thế giới ở hạng mục này.

Sinner được đánh giá là tay vợt có lối chơi hoàn hảo nhưng tỷ lệ giao bóng 1 vào sân của anh chỉ đứng hạng 54 thế giới

Ở tay vợt đã vươn lên số 1 ATP, con số này lập tức thu hút sự chú ý, không phải vì nó quá tệ, mà vì nó tương phản với sự hoàn hảo mà người hâm mộ vẫn gắn cho Sinner.

📊 Thống kê dữ liệu ATP trong 52 tuần qua

Tỷ lệ bóng 1 vào sân (First-serve %) của Sinner chỉ đạt 60,6%, đứng hạng 54 thế giới, thấp hơn hẳn so với Carlos Alcaraz (64,1%), Novak Djokovic (66,5%), và đặc biệt kém xa Sebastian Baez, người dẫn đầu với 71,7%.

Tỷ lệ thắng điểm khi bóng 1 vào sân (First-serve points won): khoảng 78,9%, xếp trong nhóm top 3 ATP, cho thấy khi bóng 1 “tìm đúng chỗ”, Sinner gần như bất khả chiến bại.

Chỉ số giao bóng 2: chưa có bảng xếp hạng công khai chính thức, nhưng nhiều chuyên gia đánh giá Sinner là một trong những tay vợt phòng ngự tốt nhất khi buộc phải dùng giao bóng 2. Như vậy, tỷ lệ giao bóng 1 của Sinner không vào nhiều, nhưng khi đã vào thì cực kỳ chất lượng.

🔧 Nguyên nhân và quá trình cải thiện

Sinner từng bị chê phát bóng thiếu uy lực và độ ổn định trong giai đoạn 2021-2022. Tuy nhiên, từ giữa năm 2023, dưới sự dẫn dắt của HLV Darren Cahill, tay vợt người Italia đã có bước ngoặt:

+ Anh có thêm nhiều biến hóa trong cú giao bóng giúp mở góc tốt hơn;

+ Gia tăng thói quen tiến lên lưới sau khi giao, thay vì chỉ bám baseline (vạch cuối sân). Nâng cao thể lực để duy trì tốc độ giao bóng và độ nảy suốt trận.

Greg Rusedski, cựu số 1 Vương quốc Anh, từng nhận xét: “Điều đáng nể ở Sinner không chỉ là cú giao bóng mạnh hơn, mà là sự chăm chỉ để điều chỉnh từng chi tiết nhỏ. Điều đó sẽ còn đưa cậu ấy tiến xa hơn nữa”.

Điều khiến giới phân tích chú ý không phải là Sinner kém ở phát bóng, mà chính là cách anh biến nhược điểm thành một phần trong chiến lược tổng thể. Dù tỷ lệ bóng 1 vào thấp, Sinner tận dụng bóng 2 cực hiệu quả, giảm áp lực từ lỗi giao bóng.

Khi bóng 1 vào sân, anh thường chiếm trọn lợi thế, nhờ đó không nhất thiết phải có tỷ lệ quá cao như Baez hay Zverev. Sinner cũng xây dựng lối chơi cân bằng, giao bóng không phải “vũ khí hạt nhân” duy nhất, mà là bàn đạp để phát huy các cú đánh từ cuối sân, vốn là thế mạnh sở trường.

💡 Thông điệp từ con số 60,6%

Đây vừa là lời cảnh báo, vừa là động lực. Nếu Sinner muốn cạnh tranh sòng phẳng với Alcaraz, Djokovic hay những tay vợt trẻ đang lên, anh cần nâng tỷ lệ giao bóng 1 thêm vài phần trăm. Bởi ở các trận đỉnh cao, nơi một điểm break có thể thay đổi số phận cả giải đấu thì chỉ một vài lỗi giao bóng 1 cũng đủ tạo ra khác biệt.

Chính Sinner cũng thừa nhận: “Tôi sẽ tiếp tục chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ trong giao bóng. Chúng có thể tạo ra khác biệt lớn, và tôi háo hức chứng minh điều đó trên sân”.