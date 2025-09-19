VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng tìm hướng mưu sinh

Đặng Thị Hồng (trái) thi đấu cho Ngân hàng Công thương tại giai đoạn một giải bóng chuyền nữ vô địch Quốc gia 2025 vào tháng 4. Ảnh: VFV

Từ đầu mùa giải 2025, Đặng Thị Hồng thi đấu cho CLB Ngân hàng Công thương theo dạng cho mượn từ đội chủ quản Thái Nguyên. Tuy nhiên, cô sẽ không thể thi đấu giai đoạn hai của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia, do liên quan án cấm của FIVB ở giải U21 thế giới.

Từ VĐV giàu tiềm năng, Đặng Thị Hồng đứng trước ngã rẽ: dừng làm cầu thủ chuyên nghiệp, để chuyển hướng sang làm một vị trí khác. "Nếu VĐV còn đam mê với bộ môn bóng chuyền, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ học làm việc ở một vị trí khác, như trọng tài, thống kê số liệu...", Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường nói với VnExpress. "Trong khi đó, CLB Thái Nguyên mở ra hướng đi làm công tác huấn luyện trẻ".

VĐV 19 tuổi cũng cân nhắc vào Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Một số đơn vị thông qua VFV ngỏ ý hỗ trợ tài chính để Đặng Thị Hồng có thể hoàn tất việc học.

Ngoài những lựa chọn mới, Hồng chủ động tham gia bán các sản phẩm thể thao trên mạng xã hội. Kênh Tiktok của cô có hơn 13.000 lượt theo dõi, từ chỗ vui chơi, chia sẻ khoảnh khắc cá nhân được tận dụng để giới thiệu sản phẩm, trò chuyện với người hâm mộ. Các phiên live của cô gái 19 tuổi trong ba ngày qua thường bắt đầu lúc 22h và kết thúc quá nửa đêm, có hôm đến gần 2h hôm sau.

Việc giới thiệu sản phẩm thể thao trong giới VĐV Việt Nam đang là xu hướng để tăng thêm thu nhập, thông qua hình thức tiếp thị liên kết (affiliate). Đây là mô hình các nhà cung cấp hợp tác với những người nổi tiếng, hoặc có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực để quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Giá trị nhận lại là khoản tiền hoa hồng từ nhà cung cấp mỗi khi có khách hàng thực hiện hành động mong muốn, như mua hàng, thông qua liên kết giới thiệu.

Đặng Thị Hồng (giữa) chụp ảnh cùng bố mẹ sau khi nhận giải VĐV tấn công hay nhất Giải bóng chuyền U23 Quốc gia 2024 ở quê nhà Bắc Kạn vào tháng 9/2024. Ảnh: Facebook/Đặng Hồng

Đặng Hồng sinh năm 2006, dân tộc Dao, ở miền núi huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Gia đình không có truyền thống thể thao nhưng cô sớm bộc lộ năng khiếu với môn bóng chuyền. Sau khi học hết lớp 9, Hồng thi tuyển vào Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên. Năm 2022, Hồng thi đấu cho đội Kinh Bắc Bắc Ninh theo dạng cho mượn. Đến 2024, cô chuyển sang Ninh Bình rồi lên tuyển U20 Việt Nam. Tại giải U20 châu Á năm đó, Hồng góp công lớn giúp Việt Nam cán đích thứ năm để lần đầu tiên trong lịch sử đoạt suất dự giải U21 thế giới 2025.

Tại giải đấu ở Indonesia hồi tháng 8, qua bốn trận vòng bảng, Hồng tiếp tục thi đấu ấn tượng, ghi 83 điểm (nhiều nhất giải lúc đó). Nhưng đến ngày 12/8, đúng vào sinh nhật thứ 19, cô bị FIVB cấm thi đấu. Trong khi đó, Việt Nam bị FIVB xử thua bốn trận có Hồng góp mặt với tỷ số 0-3, qua đó mất suất vào vòng 1/8.

Trong các văn bản, FIVB không khẳng định Hồng là nam, mà chỉ kết luận không đủ tư cách thi đấu, không phù hợp với giấy khai sinh. Dù không đồng tình, nhưng với tư cách liên đoàn thành viên trực thuộc FIVB, VFV buộc phải áp dụng án cấm với Hồng ở tất cả các giải quốc nội. Vì vậy, VĐV sinh năm 2006 phải dừng thi đấu vô thời hạn, cho đến khi có quyết định mới từ FIVB.

Việc xác định Hồng có thể trở lại thi đấu hay không phụ thuộc vào bản chất án phạt của FIVB. Nếu vấn đề là giấy tờ thì sau khi hết hạn cấm, nữ VĐV của Việt Nam vẫn có thể tái xuất, với điều kiện hồ sơ đã được chỉnh sửa và đồng bộ. Đây là kịch bản dễ xử lý nhất, bởi trong lịch sử thể thao quốc tế, nhiều VĐV từng bị cấm tạm thời do thủ tục nhưng sau đó đã quay lại.

Ngược lại, nếu FIVB coi là vấn đề giới tính, tình hình trở nên phức tạp hơn. Bởi theo bộ quy định mới được ban hành năm 2023, giới tính của VĐV không chỉ dựa trên giấy tờ, mà còn có thể bị xem xét và kiểm tra y tế nếu có khiếu nại chính thức từ liên đoàn khác, kèm theo bằng chứng. Trong trường hợp đó, dù hết lệnh cấm, Đặng Thị Hồng sẽ không thể trở lại thi đấu ở các giải đấu chính thức của FIVB, trừ khi điều lệ thay đổi trong tương lai.