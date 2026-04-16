Mỹ nhân khổ vì "chuyện ấy" với sao bóng rổ: 23 năm không được nghỉ ngày nào

Tiết lộ gây sốc từ người trong cuộc

Làng thể thao Mỹ những ngày qua xôn xao trước chia sẻ gây chú ý của Larsa Pippen về cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ với huyền thoại bóng rổ Scottie Pippen (năm nay 60 tuổi).

Người đẹp Larsa tiết lộ thông tin về chuyện đời sống cá nhân với chồng cũ Scottie

Xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế The Real Housewives of Miami, Larsa khiến khán giả bất ngờ khi nói về đời sống riêng tư với cựu ngôi sao NBA. Theo đó, cô cho biết trong suốt 23 năm chung sống, hai người duy trì tần suất gần gũi dày đặc đến mức “không có một ngày nghỉ”.

Chia sẻ này ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng tranh luận, bởi tính chất nhạy cảm của câu chuyện mà nhân vật chính là một trong những huyền thoại của bóng rổ thế giới.

Hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ

Scottie Pippen và Larsa gặp nhau tại Chicago vào năm 1995, thời điểm Pippen đang ở đỉnh cao sự nghiệp cùng Chicago Bulls.

Trong màu áo Bulls, Pippen giành tới 6 chức vô địch NBA, 7 lần dự All-Star và trở thành một trong những biểu tượng lớn của giải đấu.

Cặp đôi kết hôn, có với nhau bốn người con và duy trì cuộc sống gia đình trong suốt hơn 20 năm, trước khi chính thức chia tay vào năm 2021 sau nhiều lần hợp tan.

Dù kết thúc hôn nhân, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tôn trọng và cùng nhau chăm sóc con cái.

Đời tư gây chú ý hậu ly hôn. Sau khi chia tay, Larsa tiếp tục là cái tên thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Đặc biệt, mối quan hệ của cô với Marcus, con trai huyền thoại Michael Jordan, từng khiến dư luận dậy sóng, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Jordan và Pippen được cho là không còn êm đẹp sau loạt phim tài liệu The Last Dance.

Dù vậy, mối tình này cũng kết thúc vào năm 2024, khép lại thêm một chương đầy ồn ào trong đời tư của người đẹp.

Mối tình giữa huyền thoại bóng rổ Mỹ và vợ cũ khép lại vào năm 2024

Áp lực phía sau hào quang

Bên cạnh những chia sẻ gây chú ý, Larsa cũng từng thừa nhận cô gặp không ít áp lực trong cuộc hôn nhân, đặc biệt là sự phụ thuộc tài chính vào chồng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, cô vẫn dành sự tôn trọng cho Pippen, nhất là cách cựu ngôi sao NBA giữ im lặng và không công kích vợ cũ sau ly hôn.

Những tiết lộ mới nhất một lần nữa cho thấy, dù đã rời xa sàn đấu, Scottie Pippen vẫn là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Ngoài những danh hiệu lẫy lừng trong sự nghiệp, bên cạnh đó là những câu chuyện phía sau hậu trường, nơi ánh hào quang thể thao giao thoa với đời sống cá nhân đầy phức tạp. Và như thường lệ, chỉ một phát ngôn cũng đủ khiến cả thế giới phải bàn tán.