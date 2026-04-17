Lời nguyền tháng Tư ám ảnh Arsenal, đối mặt cú sụp đổ đau đớn nhất lịch sử

Lời nguyền thể lực và tháng Tư bất ổn

Eberechi Eze thường được ví như “siêu nhân” mỗi khi mùa đông chuyển sang xuân. Tiền vệ người Anh, với những thống kê ấn tượng trong màu áo Crystal Palace giai đoạn này, cũng từng đạt phong độ cao cho Arsenal trong tháng Ba.

Sự bất ổn bao trùm Arsenal

Thế nhưng, tháng Tư lại là thời điểm mọi thứ bắt đầu chệch choạc với đoàn quân của Mikel Arteta. Điều này thường gắn liền với cơn bão chấn thương, và trớ trêu thay, chính Eze cũng không ngoại lệ khi phải ngồi ngoài vì vấn đề bắp chân.

Cầu thủ 27 tuổi trở lại từ ghế dự bị trong trận gặp Bournemouth hôm thứ Bảy, nhưng không thể cứu vãn màn trình diễn tệ nhất mùa của “Pháo thủ”.

Đội hình sứt mẻ, dấu hiệu quá tải rõ rệt

Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori và Mikel Merino đều vắng mặt. Đây là minh chứng rõ nét cho “lời nguyền thể lực” của đội bóng Bắc London, đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa.

Ngay cả những cầu thủ ra sân thường xuyên cũng cho thấy dấu hiệu kiệt sức. Martin Zubimendi chơi cực kỳ nhạt nhòa trước Bournemouth và trông như đã cạn năng lượng.

Thất bại thứ tư tại Premier League mùa này đặt ra thêm nhiều câu hỏi: vì sao các đội bóng của Arteta liên tục hụt hơi trong tháng Tư? Đây rõ ràng không phải sự trùng hợp.

Áp lực dồn dập: Champions League và cuộc chiến định mệnh

Arsenal không có thời gian để tiếc nuối khi phải tiếp đón Sporting Lisbon ở lượt về tứ kết Champions League. Họ rốt cuộc đi tiếp, nhưng chỉ ghi 1 bàn sau cả 2 lượt trận nhờ công của Kai Havertz ở phút bù giờ lượt đi.

Chuyến làm khách tới Etihad gặp Manchester City vào Chủ nhật sẽ là trận đấu có thể định đoạt cả triều đại của Arteta. Nếu thất bại, kịch bản đánh rơi chức vô địch theo cách đau đớn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh hoàn toàn có thể xảy ra với "Pháo thủ".

Tâm lý lung lay, dàn sao rệu rã

Nhìn lại 5 mùa giải gần nhất, tháng Tư luôn là thời điểm Arsenal đánh rơi sự ổn định. Tập thể của Arteta có nguy cơ biến chiến thắng thành kết quả hòa, và hòa biến thành thua.

HLV Arteta cần làm tốt hơn nhiệm vụ tinh thần

Trong khi nhiều HLV, như Arne Slot tại Liverpool mùa trước, chủ động giảm tải cường độ tập luyện, thì tại Emirates điều đó dường như không xảy ra. Hệ quả là chấn thương và sự mệt mỏi ngày càng rõ rệt.

Trước Bournemouth tươi mới và lịch thi đấu khá thoải mái, Arsenal tỏ ra uể oải và thiếu sức sống. Không chỉ vậy, những thất bại gần đây, từ trận thua Man City ở chung kết League Cup, trước Southampton tại FA Cup, đến cú sảy chân vừa qua cho thấy dấu hiệu của một tập thể thiếu bản lĩnh.

Arteta phủ nhận vấn đề tâm lý, nhưng sự lo lắng của các cầu thủ là điều dễ nhận thấy và nó lan cả lên khán đài.

Chiến thuật của Arteta bị bắt bài ra sao?

Ở khía cạnh chiến thuật, Arsenal cũng dần trở nên dễ đoán. HLV Andoni Iraola của Bournemouth đã thành công trong việc pressing thủ môn David Raya, khiến anh gặp khó khăn khi triển khai bóng.

Leandro Trossard thừa nhận sau trận: “Chúng tôi chơi không đủ tốt, ai cũng hiểu điều đó. Toàn đội cần nhìn lại chính mình và tiếp tục tiến lên. Arsenal vẫn phải tin vào chức vô địch, nhưng đây là kết quả khó chấp nhận. Trận đấu lớn đang chờ phía trước và chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu".

Nhưng liệu mọi thứ có phải là quá muộn với Trossard, với HLV Arteta và với Arsenal, khi đã để cho Man City có cơ hội bằng vàng ở Etihad?