HLV khiến Ngoại hạng Anh - La Liga điên đảo, tranh "ghế nóng" với Carrick ở MU

Huấn luyện viên khiến Ngoại hạng Anh - La Liga điên đảo

Theo nguồn tin từ MARCA (Tây Ban Nha) và nhiều trang báo Anh, câu lạc bộ Crystal Palace đã gửi tới Andoni Iraola, HLV trưởng Bournemouth lời đề nghị hấp dẫn cả về tài chính lẫn dự án dài hạn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hợp đồng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha với Bournemouth đáo hạn vào cuối mùa giải.

HLV Iraola được nhiều đội bóng Anh, Tây Ban Nha săn đón, trong đó có cả MU

Crystal Palace đánh giá cao những gì Iraola đã làm được tại Bournemouth, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong công tác xây dựng đội hình. CLB này sẵn sàng đầu tư mạnh để nâng cấp lực lượng và xem Iraola là nhân tố then chốt cho kế hoạch phát triển.

Tài năng của Iraola vốn đã thu hút hàng loạt đội bóng lớn từ lâu. Một trong những bến đỗ được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông là MU, trong trường hợp Michael Carrick không thể hiện đủ thuyết phục để khiến "Quỷ đỏ" gia hạn hợp đồng.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 43 tuổi cũng được liên hệ với khả năng trở lại Tây Ban Nha để dẫn dắt đội bóng thời niên thiếu Bilbao. Chiến lược gia người xứ Basque từng bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại đây và có hơn 400 lần ra sân cho đội 1 Bilbao. Hiện tại, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Thành tích ấn tượng

Kể từ khi đến sân Vitality vào năm 2023, Iraola dẫn dắt Bournemouth lần lượt cán đích ở vị trí thứ 12 và thứ 9 Ngoại hạng Anh. Trong 2 mùa giải trọn vẹn nắm quyền, HLV người Tây Ban Nha giúp đội bóng liên tục phá kỷ lục điểm số tại giải đấu cao nhất nước Anh, và vẫn còn cơ hội tiếp tục làm điều đó ở mùa giải năm nay.

Dưới sự dẫn dắt của Iraola, Bournemouth xây dựng lối chơi tấn công chủ động, pressing tầm cao, giàu tốc độ và tính trực diện. Đội bóng không chỉ thi đấu đẹp mắt mà còn đạt hiệu quả cao, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ mạnh.

Đáng chú ý, thành công này đến trong bối cảnh Bournemouth liên tục bán đi những trụ cột. Mùa hè vừa qua, họ chia tay hàng loạt cầu thủ quan trọng ở hàng thủ như Dean Huijsen, Milos Kerkez, Illia Zabarnyi, Kepa Arrizabalaga. Trước đó, chân sút chủ lực Dominic Solanke cũng bị bán và mới đây đến lượt Antoine Semenyo chuyển sang Man City hồi tháng 1.

Dù vậy, Bournemouth không hề suy yếu. Sau chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục trước Arsenal ở vòng 32, thầy trò Iraola có chuỗi 12 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh, chuỗi bất bại dài nhất giải mùa này.

Triết lí hiện đại, phong cách biến ảo

Phong cách của Iraola được đánh giá rất phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại. Đội bóng của ông tập trung vào pressing tầm cao và tận dụng tối đa các pha phản công nhanh. HLV Pep Guardiola từng nhận xét: “Bóng đá hiện đại ngày nay chính là cách mà Bournemouth thi đấu, cũng như Newcastle, Brighton, và Liverpool từ trước đến nay vẫn như vậy".

Thống kê cho thấy số cú sút từ phản công nhanh tại Ngoại hạng Anh đang gia tăng rõ rệt, và Bournemouth là một trong những đội tận dụng tốt nhất điều này. Kể từ khi Iraola đến Anh, chỉ Liverpool và Chelsea có nhiều cú sút từ phản công nhanh hơn Bournemouth.

Triết lý của Iraola là đưa bóng lên phía trên nhanh nhất có thể, đặc biệt là hướng tới tiền đạo cắm ngay sau khi giành lại bóng. Ông từng chia sẻ với Sky Sports: “Điều đầu tiên chúng tôi cố gắng làm khi giành lại bóng là đưa bóng tới vị trí tiền đạo cắm. Bởi đó thường là thời điểm đối thủ chưa kịp tổ chức tốt đội hình và bạn có thể tìm thấy nhiều khoảng trống thuận lợi hơn".

Ngoài ra, Bournemouth cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về khả năng giành lại bóng ở khu vực gần khung thành đối phương và chuyển hóa thành cơ hội ghi bàn.

Dù khởi đầu khó khăn với 9 trận đầu không thắng, Iraola đã xoay chuyển tình thế ngoạn mục. Tính từ sau chuỗi trận đó, Bournemouth nằm trong nhóm đội giành nhiều điểm nhất giải, chỉ xếp sau các ông lớn như Arsenal, Man City, Liverpool, Aston Villa, Chelsea và Newcastle.

Mùa trước, Bournemouth kết thúc ở vị trí thứ 9, nhưng theo chỉ số điểm kỳ vọng, họ xứng đáng đứng thứ 6 – vị trí đủ dự cúp châu Âu.

Tương lai rộng mở nhưng vẫn còn hoài nghi

Sự nghiệp của Iraola đang trên đà thăng tiến, từ AEK Larnaca, Mirandés, Rayo Vallecano đến Bournemouth. Điểm đến tiếp theo nhiều khả năng sẽ là CLB lớn hơn, nơi ông có thể làm việc trong điều kiện ổn định hơn mà không phải liên tục mất đi trụ cột.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những nghi ngại khi Iraola chưa từng kết thúc mùa giải ở vị trí cao hơn thứ 9. Thất bại của Thomas Frank tại Tottenham có thể khiến một số CLB dè dặt hơn khi lựa chọn HLV từ nhóm đội tầm trung.

Dẫu vậy, với những gì đã thể hiện cùng Bournemouth, Iraola vẫn được xem là một trong những HLV đáng chú ý nhất Ngoại hạng Anh hiện nay – và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ông nhận lời dẫn dắt một đội bóng lớn hơn.