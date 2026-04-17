Lịch đấu “tử thần” chờ MU: 5 trận toàn hiểm họa, khôn lường 2 “chung kết top 5”

Cú sảy chân tai hại và hệ lụy dây chuyền

Manchester United trở lại Premier League sau loạt trận quốc tế bằng một cú sốc lớn khi để Leeds United đánh bại 2-1 ngay tại Old Trafford. Trận thua không chỉ khiến họ đánh rơi điểm số quan trọng mà còn kéo theo tổn thất lực lượng nghiêm trọng.

Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu sau tình huống kéo tóc Dominic Calvert-Lewin, pha bóng ban đầu được bỏ qua nhưng sau đó bị VAR can thiệp. Quyết định từ trọng tài Paul Tierney, theo khuyến nghị của John Brooks, đồng nghĩa với án treo giò 3 trận dành cho trung vệ người Argentina.

Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng top 5 của “Quỷ đỏ”, trong bối cảnh họ đang cạnh tranh khốc liệt cho một suất dự Champions League mùa tới.

5 trận tới: Lịch đấu giăng đầy “bẫy mìn”

Thất bại trước Leeds khiến MU dậm chân ở mốc 55 điểm, ngang bằng Aston Villa và chỉ hơn Liverpool vỏn vẹn 3 điểm. Khoảng cách với Chelsea tuy vẫn là 7 điểm, nhưng hoàn toàn có thể bị thu hẹp nhanh chóng.

Điều đáng lo nằm ở lịch thi đấu sắp tới: - Chelsea (sân khách) - Brentford (sân nhà) - Liverpool (sân nhà) - Sunderland (sân khách) - Nottingham Forest (sân nhà)

Trong đó, hai cuộc đối đầu với Chelsea và Liverpool mang tính chất “chung kết top 5”. Chỉ cần sảy chân, MU không chỉ mất điểm mà còn trao lợi thế trực tiếp cho các đối thủ cạnh tranh.

MU còn nhiều việc phải làm ở giai đoạn kế tiếp

Brentford, Sunderland hay Nottingham Forest cũng không phải những đối thủ dễ chịu ở giai đoạn cuối mùa, khi tất cả đều còn mục tiêu riêng. Một lịch đấu dày đặc áp lực, cộng thêm tổn thất nhân sự, khiến nguy cơ mất điểm dây chuyền là rất rõ ràng với đoàn quân của HLV Michael Carrick.

Hai “trận chung kết” định đoạt số phận "Quỷ đỏ"

Nếu phải chọn ra bước ngoặt, đó chắc chắn là hai màn chạm trán Chelsea (2h, 19/4 - giờ Hà Nội) và Liverpool (21h30, 3/5).

Chelsea đang đứng ngoài top 5 nhưng vẫn còn nguyên cơ hội bứt phá. Một chiến thắng trước MU không chỉ giúp họ rút ngắn khoảng cách mà còn tạo cú hích tinh thần cực lớn.

Trong khi đó, Liverpool chỉ kém 3 điểm và còn trận đối đầu trực tiếp. Nếu đánh bại MU tại Old Trafford, đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn có thể vượt mặt đối thủ trên bảng xếp hạng.

Đặt trong bối cảnh Aston Villa cũng duy trì phong độ ổn định, cục diện top 5 đang trở nên cực kỳ mong manh với thầy trò Michael Carrick.

Một kịch bản tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra: chỉ sau hai trận “chung kết”, MU bị hất văng khỏi top 5 và đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Chuỗi 5 trận phía trước vì thế không đơn thuần là thử thách, mà có thể là bản lề quyết định cả mùa giải của “Quỷ đỏ”.