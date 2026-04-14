Nóng nhất thể thao sáng 14/4: Swiatek tiết lộ thêm về Rafael Nadal

Swiatek tiết lộ thêm về Rafael Nadal

Khi được hỏi thêm về việc hợp tác với Rafael Nadal thời gian vừa qua, Iga Swiatek thẳng thắn chia sẻ. "Lúc đầu tôi cũng lưỡng lự lắm khi hỏi Nadal có thể giúp đỡ và truyền cảm hứng không. Thật may mắn vì anh ấy đã đồng ý. Tôi biết Rafa đang rất bận khi con trai còn nhỏ và anh ấy cũng có những dự án của riêng mình. Tôi đã rất vinh dự khi Nadal có thể giúp tôi trong vài ngày. Anh ấy là cầu nối giúp tôi có được HLV mới".

Rafael Nadal và Iga Swiatek

Rory McIlroy sánh ngang cùng Tiger Woods

Rory McIlroy đã trở thành người chơi châu Âu thứ hai bảo vệ thành công danh hiệu Masters với chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Augusta National. Anh đã sánh ngang với Jack Nicklaus, Tiger Woods và Sir Nick Faldo (người Anh) khi trở thành những người chơi vô địch The Masters hai năm liên tiếp.

Sao NBA bị chế giễu khi lập kỷ lục

Mikal Bridges vừa lập kỷ lục tại NBA khi trở thành cầu thủ có số lần ra sân liên tiếp nhiều nhất với 638 trận. Tuy nhiên, tay ném người Mỹ đang nhận phải vô số lời chế giễu bởi lần ra sân gần nhất, Mikal Bridges chỉ thi đấu đúng 23 giây rồi bị thay ra. Nhiều người cho rằng làm như vậy là gian lận.

Xác định 4 trận play-in của NBA

Mùa giải thường của NBA 2025/26 đã kết thúc và 4 cặp đấu play-in để chọn ra 4 đội tiến vào vòng playoff đã lộ diện. Ở miền Đông, Philadelphia 76ers sẽ gặp Orlando Magic trong trận tranh hạng 7 (6h30, 15/4). Đội thua trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Charlotte Hornets và Miami Heat (6h30, 16/4) để tranh vị trí thứ 8.

Ở miền Tây, Phoenix Suns sẽ đấu với Portland Trail Blazers (9h, 15/4) để tranh hạng 7. Đội thua của cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trong cặp Los Angeles Clippers (9h, 16/4) để tranh tấm vé cuối cùng của miền Tây. Hai trận tranh hạng 8 sẽ diễn cùng ngày 18/4.