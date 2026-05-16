HLV Roland nói gì trước đại chiến U17 Việt Nam - U17 Australia ở tứ kết châu Á?

"Cơn địa chấn" World Cup và trạng thái của các chiến binh trẻ

Việc lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á và giành tấm vé lịch sử đến với đấu trường World Cup đã tạo nên một luồng sinh khí cực lớn cho U17 Việt Nam. Chia sẻ trước buổi tập chiều ngày 15/5 của đội tuyển U17 Việt Nam, tức chỉ một ngày trước cuộc tái ngộ U17 Australia, HLV Cristiano Roland đã không giấu nổi niềm tự hào về tinh thần của các học trò.

HLV Cristiano Roland quyết cùng học trò tạo "địa chấn" trước U17 Australia.

"Sau khi giành vé vào tứ kết và suất tham dự World Cup, các cầu thủ đang rất tự tin và vui vẻ. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng", ông Roland mở đầu cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, thay vì để các cầu thủ "ngủ quên trên chiến thắng", vị thuyền trưởng này lập tức nhấn mạnh vào tính kỷ luật: "Tôi luôn muốn các em giữ vững tinh thần trách nhiệm và sự tổ chức đã thể hiện. Đó là bài học lớn nhất các em rút ra được từ giải đấu này."

Tái đấu U17 Australia: Đối thủ đã "lột xác"

U17 Australia không phải là cái tên xa lạ khi U17 Việt Nam từng chạm trán họ tại giải Đông Nam Á gần đây ở vòng bán kết. Thế nhưng, theo HLV Cristiano Roland, kịch bản lần này sẽ hoàn toàn khác bởi tính chất khắc nghiệt của một trận đấu loại trực tiếp (knock-out) cấp độ châu lục.

"Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất", HLV Cristiano Roland nhận định. Ông Roland đánh giá cao sự thay đổi của đối thủ: "Chúng tôi từng đối đầu họ, nhưng hiện tại họ đã có những điều chỉnh và rất mạnh. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Toàn đội đã họp bàn và các cầu thủ đều hiểu rõ mình cần phải làm gì trên sân vào ngày mai".

Bí kíp "giữ lửa" và mục tiêu đi tiếp

Một trong những thách thức lớn nhất của ban huấn luyện U17 Việt Nam lúc này là giúp các cầu thủ trẻ thoát khỏi sự phấn khích quá đà sau thành tích dự World Cup để tập trung cho mục tiêu trước mắt. HLV Roland chia sẻ phương pháp tâm lý: "Chúng tôi coi mọi trận đấu, đặc biệt là những trận đã qua, là kinh nghiệm xương máu.

Nếu thiếu tập trung và không duy trì khối thống nhất, U17 Việt Nam sẽ gặp nguy hiểm trước các đối thủ mạnh. Chúng tôi uôn đặt mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi vòng đấu. Đây là lần đầu tiên các em chạm tay vào tấm vé World Cup, mọi thứ đều mới mẻ. Tôi hy vọng ngày mai, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn đội sẽ biến sự hưng phấn thành nguồn năng lượng tích cực để cống hiến hết mình trên sân", HLV trưởng của U17 Việt Nam cho hay.

Trận tứ kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Australia không chỉ là cuộc cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết châu lục, mà còn là lời khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục. Người hâm mộ đang kỳ vọng HLV Roland sẽ tiếp tục đưa "Những chiến binh sao vàng trẻ" tạo nên những bất ngờ mới.

Những hình ảnh về buổi tập của U17 Việt Nam chiều 15/5: