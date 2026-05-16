HLV Roland nói gì trước đại chiến U17 Việt Nam - U17 Australia ở tứ kết châu Á?

Aston Villa vs Liverpool 16/05/26 - Trực tiếp
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

HLV Roland nói gì trước đại chiến U17 Việt Nam - U17 Australia ở tứ kết châu Á?

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Sau khi chính thức đoạt vé dự FIFA U17 World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland đang hừng hực khí thế trước trận tứ kết giải châu Á gặp U17 Australia (0h ngày 17/5). Chiến lược gia người Brazil đã có những chia sẻ thẳng thắn về bí quyết "giữ chân trên mặt đất" cho các học trò.

"Cơn địa chấn" World Cup và trạng thái của các chiến binh trẻ

Việc lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á và giành tấm vé lịch sử đến với đấu trường World Cup đã tạo nên một luồng sinh khí cực lớn cho U17 Việt Nam. Chia sẻ trước buổi tập chiều ngày 15/5 của đội tuyển U17 Việt Nam, tức chỉ một ngày trước cuộc tái ngộ U17 Australia, HLV Cristiano Roland đã không giấu nổi niềm tự hào về tinh thần của các học trò.

HLV Cristiano Roland quyết cùng học trò tạo "địa chấn" trước U17 Australia.

"Sau khi giành vé vào tứ kết và suất tham dự World Cup, các cầu thủ đang rất tự tin và vui vẻ. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng", ông Roland mở đầu cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, thay vì để các cầu thủ "ngủ quên trên chiến thắng", vị thuyền trưởng này lập tức nhấn mạnh vào tính kỷ luật: "Tôi luôn muốn các em giữ vững tinh thần trách nhiệm và sự tổ chức đã thể hiện. Đó là bài học lớn nhất các em rút ra được từ giải đấu này."

Tái đấu U17 Australia: Đối thủ đã "lột xác"

U17 Australia không phải là cái tên xa lạ khi U17 Việt Nam từng chạm trán họ tại giải Đông Nam Á gần đây ở vòng bán kết. Thế nhưng, theo HLV Cristiano Roland, kịch bản lần này sẽ hoàn toàn khác bởi tính chất khắc nghiệt của một trận đấu loại trực tiếp (knock-out) cấp độ châu lục.

"Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất", HLV Cristiano Roland nhận định. Ông Roland đánh giá cao sự thay đổi của đối thủ: "Chúng tôi từng đối đầu họ, nhưng hiện tại họ đã có những điều chỉnh và rất mạnh. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Toàn đội đã họp bàn và các cầu thủ đều hiểu rõ mình cần phải làm gì trên sân vào ngày mai".

Bí kíp "giữ lửa" và mục tiêu đi tiếp

Một trong những thách thức lớn nhất của ban huấn luyện U17 Việt Nam lúc này là giúp các cầu thủ trẻ thoát khỏi sự phấn khích quá đà sau thành tích dự World Cup để tập trung cho mục tiêu trước mắt. HLV Roland chia sẻ phương pháp tâm lý: "Chúng tôi coi mọi trận đấu, đặc biệt là những trận đã qua, là kinh nghiệm xương máu.

Nếu thiếu tập trung và không duy trì khối thống nhất, U17 Việt Nam sẽ gặp nguy hiểm trước các đối thủ mạnh. Chúng tôi uôn đặt mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi vòng đấu. Đây là lần đầu tiên các em chạm tay vào tấm vé World Cup, mọi thứ đều mới mẻ. Tôi hy vọng ngày mai, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn đội sẽ biến sự hưng phấn thành nguồn năng lượng tích cực để cống hiến hết mình trên sân", HLV trưởng của U17 Việt Nam cho hay.

Trận tứ kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Australia không chỉ là cuộc cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết châu lục, mà còn là lời khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục. Người hâm mộ đang kỳ vọng HLV Roland sẽ tiếp tục đưa "Những chiến binh sao vàng trẻ" tạo nên những bất ngờ mới.

Những hình ảnh về buổi tập của U17 Việt Nam chiều 15/5:

U17 Việt Nam lấy vé World Cup: 5 khoảnh khắc "vàng" làm nên lịch sử

Để giành tấm vé dự vòng chung kết U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam đã thể hiện lối chơi tấn công rực lửa với tổng cộng 5 bàn thắng...

Theo Anh Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

15/05/2026 22:53 PM (GMT+7)
