Trực tiếp bóng chuyền VTV Bình Điền Long An - Jiangsu: Thử thách cho Thanh Thúy & đồng đội

Không mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam, nhưng Jiangsu (Giang Tô) vẫn lập tức trở thành tâm điểm tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 (từ 15-23/5 tại Tây Ninh, Việt Nam). Đại diện bóng chuyền nữ Trung Quốc gây chú ý mạnh nhờ đội hình trẻ trung, chiều cao “khủng” cùng dàn VĐV sở hữu ngoại hình nổi bật và đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Điểm gây choáng ngợp nhất của Giang Tô chính là chiều cao trung bình lên tới 1m85, cao nhất giải đấu năm nay. Đặc biệt, đội bóng Trung Quốc sở hữu tới 4 VĐV cao trên 1m90, tạo nên hàng chắn được dự báo cực kỳ đáng sợ tại Tây Ninh.

Ngay trận mở màn ngày 15/5, Giang Tô sẽ đối đầu chủ nhà VTV Bình Điền Long An trong màn so tài được xem là “chung kết sớm” của vòng bảng. Cuộc đối đầu giữa đại diện hàng đầu Trung Quốc và đội bóng sở hữu Trần Thị Thanh Thúy được dự báo sẽ trở thành tâm điểm của giải đấu năm nay.