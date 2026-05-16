Aston Villa vs Liverpool 16/05/26 - Trực tiếp
Ngạc nhiên đến thú vị với U17 Việt Nam

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

U17 Việt Nam khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi là đội đứng đầu bảng C sau vòng bảng Giải U17 châu Á 2026

Từ chức vô địch Đông Nam Á 2026 đến tứ kết Giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đang cho thấy hình ảnh một thế hệ trẻ tự tin cầm bóng, dám cạnh tranh và không biết sợ những đối thủ lớn.

Trưởng thành qua từng trận

Đoàn quân của HLV Cristiano Roland có sự tự tin ngày càng mạnh mẽ hơn, được tổ chức ngày một hoàn thiện hơn và quan trọng nhất là dám chơi bóng trước các đối thủ mạnh.

Hành trình vòng bảng Giải U17 châu Á 2026 của U17 Việt Nam gây ấn tượng bởi sự trưởng thành trong cách chơi. Đội Việt Nam không sở hữu thể hình hay sức mạnh vượt trội nhưng bù lại, họ có khả năng giữ cự ly đội hình tốt, chuyển trạng thái nhanh, tinh thần thi đấu ổn định, đặc biệt là sự tự tin khi cầm bóng.

Điểm tích cực nhất của U17 Việt Nam là tư duy chơi bóng. Nhiều thế hệ trẻ trước đây của bóng đá Việt Nam thường chọn cách lùi sâu "chịu trận", còn lứa U17 hiện nay sẵn sàng gây áp lực trên toàn mặt sân khi tấn công cũng như phòng thủ.

Điểm nổi bật nữa của U17 Việt Nam là khả năng phối hợp nhóm nhỏ và triển khai bóng từ tuyến dưới, cùng những đợt tấn công đa dạng, linh hoạt khi đánh biên, lúc đánh thẳng vào trung lộ. Từ đó, đội Việt Nam có thể tạo ra cơ hội ghi bàn trong nhiều tình huống: chuyển trạng thái nhanh, phối hợp trung lộ, sút xa và cả khi bóng chết.

HLV Cristiano Roland cũng nhiều lần nhấn mạnh điều quan trọng nhất của U17 Việt Nam không chỉ là kết quả, mà là sự trưởng thành của các cầu thủ sau từng trận đấu.

Người hâm mộ kỳ vọng U17 Việt Nam sẽ vượt qua U17 Úc vào ngày 17-5. Ảnh: AFC

Bản lĩnh vững vàng

Ở vòng bảng, U17 Việt Nam không thắng nhờ khoảnh khắc ngẫu nhiên hay may mắn mà bằng kỷ luật chiến thuật và khả năng thích nghi với từng đối thủ.

Có thời điểm, U17 Việt Nam "chủ động" phòng ngự rất thấp, song cũng có lúc đẩy đội hình lên gây sức ép. Quan trọng hơn, các cầu thủ trẻ Việt Nam cho thấy họ không bị ngợp trước cường độ của bóng đá đẳng cấp cao châu Á. Điều đó tạo cho người hâm mộ cảm giác đây là một tập thể thật sự có bản lĩnh thi đấu.

Một chi tiết đáng chú ý là cuối tháng 4-2026, U17 Việt Nam từng đánh bại U17 Úc 2-1 ở bán kết Giải U17 Đông Nam Á sau khi bị dẫn trước 0-1. Chiến thắng đó không chỉ cho thấy khả năng ngược dòng và tâm lý thi đấu tốt của đội bóng trẻ Việt Nam, mà còn mang lại sự tự tin rất lớn trước màn tái đấu ở sân chơi châu lục. Sau trận thắng Úc ở bán kết, U17 Việt Nam tiếp tục đánh bại Malaysia trong trận chung kết để lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Nếu đội trẻ Việt Nam đại diện cho sự mềm mại và có tổ chức thì U17 Úc mang hình ảnh chơi trực diện, áp sát quyết liệt và tạo áp lực liên tục bằng tốc độ. Ở vòng bảng, U17 Úc đã thắng đậm U17 Ấn Độ 4-0. Trong trận đấu này, Úc thể hiện khả năng tăng tốc cực nhanh cùng các pha đánh biên, bóng hai và sức ép liên tục trong vòng cấm.

Khác với U17 Nhật Bản hay Hàn Quốc - những đội có thể thay đổi nhịp độ bằng kỹ thuật và kiểm soát bóng, U17 Úc thường giải quyết vấn đề bằng cường độ và sức mạnh. Điều này giúp đội Úc rất nguy hiểm nhưng đôi lúc cũng khiến họ trở nên dễ đoán.

Gặp lại "cố nhân"

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Úc ở tứ kết Giải U17 châu Á 2026 vào 0 giờ ngày 17-5 - giờ Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa đội trẻ Việt Nam và Úc sẽ là trận đấu của 2 lựa chọn chiến thuật trái ngược.

U17 Việt Nam đã vượt qua U17 Úc ở giải Đông Nam Á cách đây vài tuần

U17 Úc chắc hẳn muốn đẩy trận đấu lên tốc độ cao, gây áp lực ngay từ đầu và tận dụng thể hình cùng bóng bổng. Trong khi đó, lối chơi của U17 Việt Nam là sẽ tiếp tục giữ cự ly đội hình, thoát áp lực của đối phương bằng các pha phối hợp ít chạm và hạn chế tối đa mất bóng ở giữa sân.

Nút thắt của trận đấu nằm ở khả năng chống chịu áp lực của U17 Việt Nam. Nếu để U17 Úc ghi bàn sớm, trận đấu sẽ cực kỳ khó khăn vì đội bóng này rất mạnh khi chơi trong thế dẫn trước. Nhưng nếu đội trẻ Việt Nam giữ được thế cân bằng trong khoảng 60 phút đầu tiên, áp lực tâm lý có thể chuyển ngược sang phía Úc.

U17 Úc dù mạnh song không phải là đội bóng bất khả chiến bại. Thất bại trước Uzbekistan cho thấy khi bị kéo vào thế trận cần sự kiên nhẫn và xử lý trong không gian hẹp, Úc không vượt trội tuyệt đối. Đây có thể là khe cửa để U17 Việt Nam hy vọng bằng những tình huống phản công nhanh.

Xét tổng thể, đội Úc vẫn được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng thể chất, cường độ thi đấu, kinh nghiệm và khả năng tạo áp lực liên tục. Song, các chàng trai U17 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi có tổ chức chiến thuật tốt, tinh thần vững vàng, khả năng chuyển trạng thái nhanh và sự tự tin khi chơi bóng.

Chiến thắng trước chính U17 Úc ở giải Đông Nam Á cách đây vài tuần càng giúp các tuyển thủ trẻ Việt Nam có thêm niềm tin đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng. Nếu U17 Việt Nam giữ được sự tỉnh táo, chống bóng bổng tốt và đủ thể lực trong 20 phút cuối, cơ hội sẽ xuất hiện. U17 Việt Nam có thể không cầm bóng nhiều hơn, song họ hoàn toàn có khả năng khiến U17 Úc phải lo lắng cho tới những phút cuối trận. 

Đến lúc này, hành trình của U17 Việt Nam đã cho thấy bóng đá trẻ nước ta đang sở hữu một thế hệ không chỉ biết ước mơ mà còn dám chơi, dám cạnh tranh với những đội mạnh của châu lục.

Giải vô địch U17 nam châu Á, từ 5-5 đến 23-5 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

-15/05/2026 04:28 AM (GMT+7)
