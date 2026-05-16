Aston Villa vs Liverpool 16/05/26 - Trực tiếp
1
0
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
-
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
-
-
Freiburg vs RB Leipzig
-
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
-
-
Bayern Munich vs Köln
-
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
-
-
Chelsea vs Manchester City
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Genoa vs Milan
-
-
Juventus vs Fiorentina
-
-
Pisa vs Napoli
-
-
Roma vs Lazio
-
-
PVF-CAND vs Hà Nội
-
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
-
-
Manchester United vs Nottingham Forest
-
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
-
-
Inter Milan vs Hellas Verona
-
-
Brentford vs Crystal Palace
-
-
Everton vs Sunderland
-
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
-
-
Newcastle United vs West Ham United
-
-
Atlético de Madrid vs Girona
-
-
Sevilla vs Real Madrid
-
-
Nantes vs Toulouse
-
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
-
-
Olympique Marseille vs Rennes
-
-
Strasbourg vs Monaco
-
-
Olympique Lyonnais vs Lens
-
-
Barcelona vs Real Betis
-
-
Arsenal vs Burnley
-
-

Dự đoán tỷ số U17 Việt Nam - U17 Australia: Khẳng định bản lĩnh tân binh World Cup (U17 châu Á)

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

(0h ngày 17/5, tứ kết U17 châu Á 2026) Trận tứ kết U17 châu Á 2026 là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. U17 Việt Nam với tinh thần hưng phấn từ tấm vé World Cup lịch sử sẽ quyết tâm vượt qua một U17 Australia đã "lột xác" hoàn toàn so với giải Đông Nam Á.

Kỷ luật thép và "liều doping" World Cup

U17 Việt Nam đang là cái tên gây tiếng vang lớn nhất tại giải U17 châu Á 2026 sau khi đánh bại UAE 3-2 để chiếm ngôi đầu bảng C từ tay U17 Hàn Quốc. Quan trọng hơn, chiến thắng này đã chính thức đưa "Chiến binh sao vàng trẻ" tới FIFA U17 World Cup 2026, một cột mốc vô tiền khoáng hậu của bóng đá trẻ Việt Nam.

Sau chiến tích World Cup, U17 Việt Nam được yêu cầu giữ chân trên mặt đất để tiếp tục hành trình chinh phục U17 châu Á 2026.

Dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam không còn chơi bóng dựa thuần túy vào cảm hứng. Nhà cầm quân người Brazil đã xây dựng một tập thể cực kỳ kỷ luật, linh hoạt trong chuyển đổi trạng thái và đặc biệt tự tin khi phối hợp nhóm nhỏ. Những Nguyễn Lực, Sỹ Bách hay Văn Dương đang là những mũi khoan đầy tốc độ, sẵn sàng trừng phạt bất cứ sai lầm nào của đối thủ.

U17 Australia có "viện binh" từ châu Âu

Thất bại 1-2 trước U17 Việt Nam tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4/2026 rõ ràng đã chạm tự ái của đội bóng trẻ xứ Chuột túi. Trở lại sân chơi châu lục, HLV Carl Veart mang đến một phiên bản U17 Australia đáng gờm hơn gấp bội với dàn "viện binh" mạnh mẽ từ châu Âu.

Không còn là đội hình thuần nội địa, Australia đã bổ sung những cái tên đang ăn tập tại các lò đào tạo danh tiếng như thủ môn Wilson-Papps (Brighton), Harrison Bond (Red Bull Salzburg) hay Gabriel Lombardi (Parma). Với chiều cao trung bình xấp xỉ 1,80m và cân nặng 72kg, U17 Australia vượt trội hoàn toàn so với U17 Việt Nam (hơn khoảng 6cm và 6kg).

Nguyễn Lực ở trận U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Australia được đánh giá cực mạnh trong tranh chấp tay đôi và các pha bóng bổng. Bên cạnh đó, U17 Australia tại giải châu Á không còn nóng vội dâng cao mà biết cách điều tiết nhịp độ, chơi kiên nhẫn và trực diện hơn nhờ tư duy chiến thuật từ các cầu thủ đang đá tại châu Âu.

Điểm nóng quyết định trận đấu

Dù mạnh lên đáng kể, hàng thủ U17 Australia vẫn bộc lộ những khoảng trống nhất định khi bị áp sát liên tục (từng nhận tới 39 cú sút sau 2 trận vòng bảng). Đây là cơ hội để lối đá pressing tầm cao và kỹ thuật lắt léo của các học trò HLV Roland phát huy tác dụng. Nếu đứng vững trước sức ép thể chất của đối thủ trong hiệp 1, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tung đòn "kết liễu" đối thủ trong hiệp đấu thứ hai.

U17 Việt Nam đang có tâm lý cực kỳ thoải mái sau khi hoàn thành mục tiêu World Cup. Sự hưng phấn kết hợp với lối đá kỷ luật của HLV Roland được kỳ vọng sẽ giúp "Những chiến binh sao vàng trẻ" vượt qua "ngọn núi" Australia để tiến vào bán kết giải U17 châu Á 2026.

Dự đoán U17 Việt Nam thắng U17 Australia 1-0

Thông tin lực lượng: Cả hai đội đều có trong tay quân bài tốt nhất, không có ca chấn thương hay thẻ phạt đáng tiếc nào.

Đội hình dự kiến:

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Australia: Wilson-Papps, Kutleshi, Milliner, Nasiri, O'Carroll, Becvinovski, Court, Mitchell, Katrib, Gerald, Oliveira.

Để giành tấm vé dự vòng chung kết U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam đã thể hiện lối chơi tấn công rực lửa với tổng cộng 5 bàn thắng...

Theo Đăng Khoa

Nguồn:

-15/05/2026 22:51 PM (GMT+7)
