Quang Liêm kịch chiến ở World Cup, nhà vô địch thế giới Lý Huynh nhận cú sốc

Trong ngày thi đấu 14/11, làng cờ Việt Nam cực nóng với thông tin liên quan tới hai ngôi sao làng cờ, Lê Quang Liêm tiếp tục chuỗi trận chắc chắn tại World Cup cờ vua 2025, trong khi Lại Lý Huynh, đương kim vô địch thế giới cờ tướng nhận thất bại trước thần đồng Trung Quốc.

Quang Liêm đang đứng trước cơ hội vào tứ kết cờ vua World Cup 2025

Cờ vua, Quang Liêm kịch chiến bất phân thắng bại

Tại vòng 5 World Cup cờ vua 2025 đang diễn ra ở Ấn Độ, Lê Quang Liêm, kỳ thủ số 1 Việt Nam, Elo 2.729 bước vào trận lượt đi gặp Alexander Donchenko (Đức, Elo 2.641). Cả hai đều được nghỉ một ngày trước khi xung trận nên thế trận được chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn từng nước đi.

Donchenko, được cầm Trắng, triển khai lối đánh tấn công chủ động quen thuộc. Anh đã loại hạt giống số 4 Anish Giri để có mặt ở vòng 5 nên Liêm hoàn toàn không được phép chủ quan.

Trong thế phải đi sau, Quang Liêm chọn lối chơi chậm mà chắc, đúng phong độ từng giúp anh toàn thắng ở các ván cầm Đen trước đó. Các nước đi của Liêm được máy tính đánh giá có độ chính xác cao, hóa giải toàn bộ ý đồ tấn công từ kỳ thủ Đức.

Sau 31 nước đấu trí căng như dây đàn, hai bên buộc phải chia điểm vì thế trận cân bằng tuyệt đối. Kết quả hòa này đưa cặp đấu bước vào lượt về ngày 15/11. Nếu tiếp tục hòa, họ sẽ phải phân định thắng bại bằng loạt tie-break cờ nhanh và cờ chớp.

Sau khi giành vé lịch sử vào vòng 5, Quang Liêm là ứng viên hàng đầu vào tứ kết, nhưng rõ ràng Donchenko đang tạo áp lực không hề nhỏ.

Lý Huynh thua trước kỳ thủ Trung Quốc, đứng hạng 4 châu Á

Cũng trong ngày 14/11, tại Đại hội Thể thao Trí tuệ châu Á 2025 ở Singapore, nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh đã trải qua một ván đấu đầy cay đắng khi đối đầu thần đồng cờ tướng 17 tuổi Mạnh Phồn Duệ, kỳ thủ đang nổi như sao băng của Trung Quốc.

Lại Lý Huynh (bên trái) bất ngờ thua trận trước Mạnh Phồn Duệ (bên phải)

Huynh cầm Đen ở bàn một vòng áp chót nội dung cờ nhanh. Đây là ván đấu có tính chất quyết định ngôi vô địch.

Giai đoạn tàn cuộc, Phồn Duệ có ưu thế nhẹ, nhưng thế trận vẫn trong tầm phòng thủ của Lý Huynh. Máy tính đánh giá Đỏ chỉ hơn chút ít, cho đến khi kỳ thủ Việt Nam phạm sai lầm mà giới chuyên môn phải thốt lên là "khó hiểu".

Sau nước sĩ 4 thoái 5, thay vì sĩ 6 tiến 5 là chính xác nhất, Huynh bất ngờ để lộ điểm yếu khiến mã đỏ lập tức có thể bắt pháo đen. Mất trắng pháo trong thời điểm quyết định, thế trận sụp đổ. Phồn Duệ chuyển sang tấn công tổng lực, đổi xe và nhanh chóng tận dụng tốt cơ động để kết thúc ván đấu.

Chiến thắng này giúp thần đồng Trung Quốc vô địch nội dung cờ nhanh với 15 điểm sau 9 ván. Lý Huynh dù thắng Nguyễn Minh Nhật Quang ở ván cuối vẫn chỉ đứng thứ tư với 13 điểm, lỡ hẹn bục nhận giải.

Ngoài Lý Huynh, các kỳ thủ Việt Nam khác có kết quả ổn định nhưng chưa bứt lên nhóm đầu, Phan Nguyễn Công Minh hạng 5 (13 điểm), Hà Văn Tiến, Tôn Thất Nhật Tân, Võ Minh Nhất lần lượt đứng hạng 9, 10, 14, Nhật Quang đứng vị trí 17.

Ngày 15/11, diễn ra nội dung cờ chớp (5+3) sẽ diễn ra 9 vòng, đây là cơ hội để các kỳ thủ Việt Nam vươn lên giành vị trí tốt hơn.