Sinner lập kỷ lục không tưởng ở ATP Finals, Alcaraz nhận cúp số 1 thế giới

Trong ngày thi đấu 14-15/11 tại Turin, ATP Finals 2025 có nhiều điểm nhấn. Jannik Sinner tạo nên cột mốc lịch sử tại vòng bảng, còn Carlos Alcaraz chính thức nhận cúp ATP Year-End No.1, khép lại cuộc đua thứ hạng nghẹt thở của mùa giải.

Ở ATP Finals, đánh bại Sinner 1 set cũng là điều không dễ dàng

⚡ Sinner thống trị vòng bảng với kỷ lục không tưởng

Tay vợt chủ nhà Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ siêu hạng tại Turin khi đánh bại Ben Shelton 6-3, 7-6(3), qua đó trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử ATP Finals (từ 1970) thắng toàn bộ 3 trận vòng bảng trong hai năm liên tiếp mà không thua một set.

Dù trận gặp Shelton chỉ còn mang tính thủ tục vì Sinner đã sớm chắc chắn đứng đầu bảng Bjorn Borg, sân đấu Palasport Olimpico vẫn bùng nổ mỗi khi tay vợt số 1 Italia tung ra cú ace ở thời điểm quan trọng. Shelton chống trả kiên cường, thậm chí cứu một match point và kéo Sinner vào tiebreak, điều chưa ai làm được tại vòng bảng trong hai kỳ Finals gần nhất nhưng không đủ để cắt mạch bất bại 29 trận sân cứng trong nhà của Sinner.

Với ngôi nhất bảng, Sinner sẽ gặp Alex De Minaur trong bán kết (20h30, 15/11). Mọi con mắt đều hướng về kịch bản “chung kết trong mơ” giữa anh và Alcaraz.

Ở trận sau đó, Felix Auger-Aliassime là người giành suất bán kết còn lại của bảng đấu khi vượt qua Alexander Zverev 6-4, 7-6(4). Zverev có 7 break point đối đầu Sinner và nhiều cơ hội trước FAA, nhưng một ngày phung phí khiến tay vợt Đức phải khăn gói rời Turin sớm. Aliassime sẽ gặp Carlos Alcaraz, tay vợt đang giữ mạch toàn thắng 3-0 ở vòng bảng.

✨ Alcaraz nhận cúp số 1 thế giới

Trước khi Sinner và Shelton bước ra sân, Carlos Alcaraz được trao cúp ATP Year-End No.1, danh hiệu dành cho tay vợt kết thúc mùa ở ngôi số 1 thế giới.

Alcaraz nhận cúp số 1 thế giới, hướng tới chiếc cúp ATP Finals lần đầu tiên

Đây là lần thứ hai Alcaraz khép lại năm ở vị trí đỉnh bảng (sau 2022), và càng đặc biệt hơn khi anh giành lại ngôi số 1 ngay trước thềm ATP Finals, vượt qua chính Sinner.

Sự ổn định là chìa khóa của "Carlitos" với chức vô địch Roland Garros, vô địch US Open, 70 trận thắng trong mùa.

Alcaraz xúc động trong lễ trao cúp: “Làm số 1 thế giới là mục tiêu tôi theo đuổi mỗi ngày. Tôi tự hào vì mình vẫn ở đây cùng đội ngũ, cùng những người luôn đứng sau lưng tôi. Danh hiệu này không chỉ là của tôi mà của tất cả".

Tay vợt 22 tuổi gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ ở mọi nơi anh thi đấu: “Trong nhiều trận đấu, nếu không có sự cổ vũ của khán giả, tôi không thể lội ngược dòng để vô địch”.

Alcaraz vẫn có thể chạm trán Sinner ở trận chung kết ATP Finals, màn tái chiến mà làng tennis chờ đợi suốt cả năm nếu anh đánh bại Aliassime ở trận bán kết (2h30, 16/11).