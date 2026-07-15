Nóng nhất thể thao sáng 15/7: Con nhà Federer và Hewitt được đồn hẹn hò nhau

Con nhà Federer và Hewitt được đồn hẹn hò nhau

Đang có tin đồn con gái Myla của Roger Federer đang hẹn hò với Cruz Hewitt, con trai của cựu tay vợt Lleyton Hewitt. Họ đã thường xuyên đi cùng nhau cuối tuần qua để theo dõi các trận đấu tại Wimbledon, và thậm chí có người hiếu kỳ đã hỏi có phải hai người đang hẹn hò. Hewitt với Federer khá thân nhau ngoài tennis và trước đây các con của họ hay chơi đùa cùng nhau ở khu café của Wimbledon khi hai ông bố thi đấu. Cruz Hewitt khi thi đấu trận chung kết giải trẻ Wimbledon cũng được Myla cổ vũ trên khán đài.

Cruz Hewitt và Myla Federer

Bautista Agut đột ngột giải nghệ

Roberto Bautista Agut đã không báo trước khi quyết định chấm dứt sự nghiệp tennis của mình ở tuổi 38 sau khi bị loại sớm ở Wimbledon. Tay vợt người TBN ban đầu định thi đấu cho đến hết năm nhưng quyết định dừng luôn ở đây. Bautista Agut đã đoạt 12 danh hiệu ATP trong sự nghiệp và leo lên thứ 9 trên bảng xếp hạng ATP vào năm 2019.

Navratilova đề xuất bỏ luật giao lại khi chạm lưới

Huyền thoại Martina Navratilova mới đây đã đưa ra ý kiến rằng luật yêu cầu giao lại nếu một cú giao chạm mép lưới nên bị bãi bỏ. Bà cho rằng luật này nên sửa để các cú giao như vậy cũng được xem như những cú đánh bình thường, qua đó làm nhịp thi đấu của trận đấu không bị gián đoạn.

Tuyển golf Việt Nam chọn 6 người dự ASIAD

Trong ngày 14/7, tuyển golf Việt Nam đã công bố danh sách 6 tay golf sẽ có mặt tại ASIAD 20. Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân, Anna Lê (nữ) và Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh (nam) là 6 tay golf được chọn sau khi đội tuyển đã lọc ra 10 VĐV được sơ tuyển ban đầu.