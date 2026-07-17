Tây Ban Nha "nín thở": Yamal chấn thương, nguy cơ lỡ hẹn chung kết World Cup?

Yamal khiến Tây Ban Nha thấp thỏm

Đoạn video do tờ Diario AS (Tây Ban Nha) đăng tải cho thấy Yamal ngồi ngoài quan sát đồng đội tập luyện và quấn băng khá dày ở vùng đùi. Ngồi trên thảm yoga cùng một con lăn giãn cơ, anh đã có cuộc trao đổi với HLV Luis De La Fuente và trợ lý Juan Jose Gonzalez. Cầu thủ 19 tuổi cũng nhiều lần tỏ ra nhăn nhó khi thay đổi tư thế, làm dấy lên những lo ngại về tình trạng chấn thương.

HLV De La Fuente không khỏi lo lắng về tình trạng của Yamal

Cần nhớ rằng Yamal đến World Cup mà chưa đạt thể trạng tốt nhất. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ 19 tuổi từng phải nghỉ thi đấu nhiều giai đoạn trong màu áo Barcelona vì chứng đau vùng háng, một chấn thương phức tạp và khó điều trị. Đến cuối tháng 5, anh tiếp tục gặp vấn đề ở gân kheo. Chấn thương này khiến Yamal bị hạn chế thời lượng thi đấu ở trận ra quân vòng bảng gặp Cape Verde.

Phong độ chưa thực sự nổi bật của Yamal tại World Cup năm nay cũng khiến anh nhận không ít chỉ trích, dù Tây Ban Nha đã lần đầu tiên giành quyền vào chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh kể từ chức vô địch năm 2010. HLV De La Fuente nhiều khả năng sẽ cập nhật tình hình của Yamal trong buổi họp báo trước trận chung kết diễn ra vào ngày 20/7 tới.

Có kịp bình phục đá chung kết?

Theo nhà báo Alfredo Martinez của đài phát thanh Onda Cero (Tây Ban Nha), ở thời điểm hiện tại, đội ngũ y tế tuyển Tây Ban Nha vẫn tin tưởng Yamal sẽ đủ thể lực để góp mặt trong trận chung kết gặp Argentina. Trên hành trình hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, "Bò tót" kỳ vọng Yamal sẽ tiếp tục tạo ra khác biệt trước đội bóng của Lionel Messi.

Do ảnh hưởng của chấn thương gân kheo, ngôi sao trẻ của Barcelona khởi đầu World Cup khá chậm. Tuy nhiên, anh đã cải thiện phong độ qua từng trận và đang dần tìm lại màn trình diễn tốt nhất.

Dù chưa ghi nhiều bàn thắng hay kiến tạo, tầm ảnh hưởng của Yamal trong lối chơi của Tây Ban Nha ngày càng rõ nét, đặc biệt ở vòng knock-out. Trong chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp, cầu thủ 19 tuổi mang về quả phạt đền giúp Mikel Oyarzabal mở tỷ số, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng những pha đi bóng và xử lý sáng tạo. Anh thậm chí còn một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị rất sít sao.

Khi trận chung kết chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra, việc HLV De La Fuente và ban huấn luyện không khỏi lo lắng với tình trạng của Yamal là điều dễ hiểu.

Cha của Yamal không thể sang Mỹ

Dù nổi tiếng là người luôn sát cánh cùng con trai, ông Mounir Nasraoui, cha của Yamal, đã không sang Bắc Mỹ để cổ vũ ngôi sao trẻ của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 vì lý do sức khỏe. Ông mắc bệnh động kinh và không muốn tình trạng của mình gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Chia sẻ trên chương trình truyền hình Tây Ban Nha Y ahora Sonsoles, ông Nasraoui cho biết: "Tôi có thể đang ngồi đây, ngay lúc này, chỉ vì căng thẳng hoặc xúc động mà lên cơn động kinh lúc nào không hay. Tôi luôn phải suy nghĩ cẩn thận. Trước khi đi đâu, tôi phải nghĩ cho bản thân, cho con trai và cho tất cả những người xung quanh. Tôi có thể gây ra rắc rối cho mọi người. Vì vậy, ở nhà và theo dõi mọi thứ từ đây sẽ tốt hơn".

Dù không thể trực tiếp có mặt tại Mỹ, ông Nasraoui vẫn sẽ dõi theo trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina từ nhà, để tiếp tục chứng kiến màn trình diễn của con trai mình.

Yamal vẫn nhận được sự cổ vũ từ cậu em trai ba tuổi Keyne, người có mặt trên khán đài trong mọi trận đấu của Tây Ban Nha tại World Cup cùng mẹ. Những biểu cảm và gương mặt hài hước của Keyne sau mỗi trận đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, trở thành "meme" được nhiều người yêu thích và thậm chí được một số CĐV Tây Ban Nha xem là "lá bùa may mắn" của đội bóng vùng bán đảo Iberia ở giải đấu năm nay.