Nội bộ ĐT Anh dậy sóng: Tuchel bị học trò chỉ trích sau trận thua Argentina

ĐT Anh đã để thua ngược cực kỳ đáng tiếc trước ĐT Argentina tại bán kết World Cup 2026. Sau khi dẫn trước, Thomas Tuchel chỉ đạo học trò chơi phòng ngự co cụm từ sớm. Theo thống kê, ĐT Anh chỉ cầm bóng 12% so với 88% bên phía Argentina. Bởi vậy, Messi cùng các đồng đội ngược dòng thành công cũng là điều dễ hiểu.

Marc Guehi thẳng thắn chỉ trích chiến thuật của Thomas Tuchel

Thực tế ngay cả những cầu thủ trên sân của đội tuyển Anh cũng cảm thấy khó chịu với lối đá tiêu cực của Tuchel. Trung vệ đang chơi cho Man City bày tỏ quan điểm của mình với giới truyền thông sau đó.

“Khi chúng tôi dẫn trước 1-0, cả đội chỉ cố gắng bảo toàn tỉ số. Ai cũng biết rằng 1-0 là tỉ số quá mong manh ở đẳng cấp này. Tôi thực sự thất vọng về những gì đã diễn ra. Đáng nhẽ chúng tôi phải tiếp tục gây áp lực. Chúng tôi phải ép đối thủ về phần sân của họ. Tâm lý có bàn thắng và lùi về phòng ngự là hoàn toàn sai lầm”.

Nhận xét của Guehi được giới truyền thông và người hâm mộ đội tuyển Anh đánh giá rất cao. Đáng nhẽ, Thomas Tuchel cần phải thay vào sân những cầu thủ giàu tốc độ như Rashford hay Saka sau khi rút Gordon ra.

Khi ấy, Harry Kane chơi lùi sâu, còn Morgan Rogers hay O’Reilly (cầu thủ mới vào sân) không tạo được đủ áp lực nên Argentina thoải mái dồn lên tấn công mà không lo ngại bị phản công. Đó chính là “điểm chết” trong chiến thuật của Thomas Tuchel trong những phút cuối.

Sự vô trách nhiệm của Tuchel

Chính ông thầy người Đức thừa nhận sau trận là ĐT Anh không theo kịp với diễn biến của trận đấu. “Tất nhiên, chúng tôi muốn tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng tôi không nghĩ một sự thay đổi mang tính tấn công có thể giúp được gì nhiều.

Chúng tôi tiếp tục chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng quá bị động. Các cầu thủ không cầm được hay tranh chấp thắng. Về cơ bản chúng tôi không thay đổi gì sau khi có được bàn thắng nhưng thế trận thay đổi nên chúng tôi không theo kịp”.

Đây là câu trả lời có phần hơi vô trách nhiệm của ông thầy người Đức. Trên cương vị là HLV, Tuchel cần phải nhận thấy sự thay đổi về mặt thế trận để đưa ra những điều chỉnh hợp lý.

Thế nhưng ông thầy này lại giữ nguyên chiến thuật, và thay người thảm họa khiến ĐT Anh “ngã ngựa”. Bởi vậy, không lạ khi có cầu thủ cảm thấy không hài lòng với chính ông thầy của mình.