Nóng nhất thể thao sáng 16/7: Sinner có lần thứ 4 thi trượt… bằng lái xe máy

Sinner có lần thứ 4 thi trượt… bằng lái xe máy

Mặc dù đã có trong tay không ít danh hiệu Grand Slam nhưng Jannik Sinner vẫn chưa thành công trong việc… thi bằng lái xe máy. Trong lần cập nhật mới nhất, chính tay vợt người Ý thừa nhận mới thi trượt lần thứ 4 và không đủ tự tin có thể thi đỗ trong lần tới. Mặc dù chưa có bằng lái, Sinner vẫn thường đi dạo bằng chiếc Vespa, loại xe chính quyền Monaco cho phép những người chưa có bằng lái xe máy sử dụng.

Sinner xác nhận có lần thứ 4 thi trượt bằng lái xe máy

Trở lại thảm họa, McGregor vẫn đắt khách

Conor McGregor có màn trở lại sàn UFC thảm họa sau 4 năm. Võ sĩ này tự chấn thương và thua sau 69 giây. Theo thông báo sau đó, McGregor bị rách dây chằng chéo trước và phải nghỉ từ 8–9 tháng. Mặc dù vậy, “Gã điên” vẫn rất đắt khách khi cả Dustin Poirier và Max Holloway đều ngỏ ý muốn tái đấu.

“Tiểu Sharapova” theo đàn chị đi ăn cưới

Bỏ lại nỗi buồn tại Wimbledon, Mirra Andreeva cùng đàn chị Anastasia Pavlyuchenkova đi ăn cưới Daria Kasatkina, tay vợt người Australia gốc Nga. Mỹ nhân 19 tuổi diện bộ váy xinh xắn và tỏ ra nhí nhảnh khi có những phút giây cực vui bên các đàn chị.

Chặng đua tại Bỉ của F1 nhận tin vui

Theo tin dự báo mới nhất, chặng đua tại Bỉ của giải đua xe công thức F1 sẽ không bị ảnh hưởng trong cả 3 ngày như dự đoán ban đầu. Cơ quan dự báo khí tượng cho biết chỉ có ngày đua (thứ 6) là trời dễ xảy ra mưa. Ngày đua phân hạng (thứ bảy), trời sẽ khô ráo trong khi ngày đua chính (chủ nhật), khả năng mưa chỉ là 28%.