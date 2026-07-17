Con đường sự nghiệp của Oyarzabal không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Năm 2022, tiền đạo người Tây Ban Nha bị đứt dây chằng, chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu 9 tháng và lỡ hẹn với World Cup 2022 tại Qatar, làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tương lai.

Sau nhiều tháng kiên trì điều trị và phục hồi, Oyarzabal đã trở lại sân cỏ, lấy lại phong độ đỉnh cao và bước vào giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp. Hành trình trở lại của anh được xem là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng về sự vượt khó đáng nhớ nhất của bóng đá Tây Ban Nha trong những năm gần đây.

Oyarzabal có một em gái tên Elene Oyarzabal. Cô nhiều lần bày tỏ niềm tự hào dành cho anh trai. Sau chức vô địch EURO 2024 của Tây Ban Nha, Elene đã rất xúc động khi chứng kiến Oyarzabal ghi bàn thắng quyết định. Chia sẻ với TVE, cô nói: "Được chứng kiến anh trai mình mang về chiến thắng cho đội tuyển và trở thành người hùng của Tây Ban Nha là điều thật khó tin".

Em gái của Oyarzabal cũng tiết lộ quãng thời gian anh trai vật lộn với chấn thương là thử thách rất lớn. Theo cô, Oyarzabal là người điềm tĩnh, bản lĩnh và có tinh thần rất vững vàng. Dù quá trình hồi phục có nhiều thăng trầm, anh luôn nỗ lực hết mình để lấy lại phong độ như trước khi dính chấn thương.

Khác với nhiều cầu thủ khác, Oyarzabal không từ bỏ việc học khi bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Anh cho rằng việc cân bằng giữa học tập và thi đấu là điều cần thiết. Năm 2019, anh tốt nghiệp ngành Quản trị và Điều hành doanh nghiệp tại Đại học Deusto ở Tây Ban Nha. Bên cạnh anh luôn có người vợ là bác sĩ Ainhoa Larrauri cùng gia đình, những người đã đóng vai trò quan trọng trong quãng thời gian khó khăn nhất của sự nghiệp.

Oyarzabal và Larrauri quen nhau từ thời niên thiếu và đã gắn bó hơn 10 năm. Cả hai đều có cuộc sống khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội. Khác với nhiều bạn đời của các cầu thủ nổi tiếng, Larrauri để tài khoản Instagram ở chế độ riêng tư và chỉ có hơn 600 người theo dõi.