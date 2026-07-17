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Từ bàn thắng mang về chức vô địch EURO cho Tây Ban Nha đến vai trò đầu tàu trên hàng công của "Bò tót" tại World Cup 2026, Mikel Oyarzabal đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp.
Người hùng thầm lặng của Tây Ban Nha
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hi nhắc đến đội tuyển Tây Ban Nha, sự chú ý thường đổ dồn về Lamine Yamal, Pedri hay Rodri. Tuy nhiên, người nhiều lần lên tiếng ở những thời khắc quan trọng lại là Oyarzabal. Tiền đạo của Real Sociedad đã khẳng định vai trò là mũi nhọn chủ lực trong đội hình của HLV Luis De La Fuente tại World Cup 2026.
Oyarzabal đã có 5 bàn thắng tại World Cup 2026
Ở tuổi 29, chân sút người Tây Ban Nha đang tận hưởng quãng thời gian rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Khả năng tỏa sáng ở những trận đấu lớn, sự thông minh trong di chuyển bên trong vòng cấm cùng tố chất thủ lĩnh đã biến Oyarzabal trở thành nhân tố không thể thay thế của tuyển Tây Ban Nha.
Hành trình thăng tiến của Oyarzabal trên bảng xếp hạng những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha thực sự ấn tượng. Ngay tại World Cup 2026, anh đã lần lượt vượt qua Fernando Morientes (27 bàn), Emilio Butragueno (26), Ferran Torres (24), Alfredo Di Stefano (23) và Sergio Ramos (23). Giờ đây, Oyarzabal tiếp tục vượt qua Fernando Hierro (29) để vươn lên đứng thứ sáu trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử "Bò tót" với 30 pha lập công.
Chưa hết, Oyarzabal còn cân bằng một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha khi sánh ngang thành tích của Emilio Butragueno tại World Cup 1986 ở Mexico và David Villa tại World Cup 2010 ở Nam Phi. Cả ba đều là những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Tây Ban Nha trong một kỳ World Cup. Đáng chú ý, tiền đạo của Real Sociedad vẫn còn 1 trận chung kết vào ngày 20/7 để nâng cao thành tích ghi bàn của mình.
Không chỉ gây ấn tượng bằng những con số thống kê, Oyarzabal một lần nữa chứng minh bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng nhất. Với 5 bàn thắng cùng tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi tấn công, anh tiếp tục dẫn dắt hàng công "Bò tót" trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới, đồng thời không ngừng xô đổ những cột mốc lịch sử để từng bước khẳng định vị thế trong hàng ngũ các huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha.
Biểu tượng của Real Sociedad
Oyarzabal sinh ngày 21/4/1997 tại Eibar, thuộc xứ Basque (Tây Ban Nha). Khi còn trẻ, anh từng thi đấu cho CLB quê nhà Eibar trước khi gia nhập Real Sociedad. Ngoại trừ quãng thời gian ngắn trở lại Eibar theo dạng cho mượn ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Oyarzabal luôn trung thành với Real Sociedad trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
Oyarzabal ra mắt đội một Real Sociedad khi mới 18 tuổi vào năm 2015. Qua từng mùa giải, anh dần trở thành một trong những biểu tượng của đội bóng xứ Basque. Không chỉ cán mốc hơn 400 lần ra sân chính thức trong màu áo Real Sociedad, Oyarzabal còn kế thừa tấm băng đội trưởng và cùng đội chủ sân Real Sociedad giành 2 chức vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, đồng thời ghi bàn trong cả 2 trận chung kết.
Dù từ trước đã được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha, Oyarzabal chỉ thực sự vươn lên một tầm cao mới sau EURO 2024.
Trong trận chung kết EURO 2024 gặp tuyển Anh, Oyarzabal ghi bàn thắng quyết định, mang về chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha và giúp "Bò tót" giành chức vô địch châu Âu lần thứ tư trong lịch sử, kỷ lục của giải đấu. Pha lập công ấy cũng đưa Oyarzabal trở thành một trong những cầu thủ được người hâm mộ Tây Ban Nha yêu mến nhất.
Kể từ đó, HLV De La Fuente đã trao cho Oyarzabal vai trò tiền đạo cắm số 1 của đội bóng vùng bán đảo Iberia
Màn trở lại ngoạn mục sau chấn thương
Con đường sự nghiệp của Oyarzabal không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Năm 2022, tiền đạo người Tây Ban Nha bị đứt dây chằng, chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu 9 tháng và lỡ hẹn với World Cup 2022 tại Qatar, làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tương lai.
Sau nhiều tháng kiên trì điều trị và phục hồi, Oyarzabal đã trở lại sân cỏ, lấy lại phong độ đỉnh cao và bước vào giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp. Hành trình trở lại của anh được xem là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng về sự vượt khó đáng nhớ nhất của bóng đá Tây Ban Nha trong những năm gần đây.
Oyarzabal có một em gái tên Elene Oyarzabal. Cô nhiều lần bày tỏ niềm tự hào dành cho anh trai. Sau chức vô địch EURO 2024 của Tây Ban Nha, Elene đã rất xúc động khi chứng kiến Oyarzabal ghi bàn thắng quyết định. Chia sẻ với TVE, cô nói: "Được chứng kiến anh trai mình mang về chiến thắng cho đội tuyển và trở thành người hùng của Tây Ban Nha là điều thật khó tin".
Em gái của Oyarzabal cũng tiết lộ quãng thời gian anh trai vật lộn với chấn thương là thử thách rất lớn. Theo cô, Oyarzabal là người điềm tĩnh, bản lĩnh và có tinh thần rất vững vàng. Dù quá trình hồi phục có nhiều thăng trầm, anh luôn nỗ lực hết mình để lấy lại phong độ như trước khi dính chấn thương.
Khác với nhiều cầu thủ khác, Oyarzabal không từ bỏ việc học khi bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Anh cho rằng việc cân bằng giữa học tập và thi đấu là điều cần thiết. Năm 2019, anh tốt nghiệp ngành Quản trị và Điều hành doanh nghiệp tại Đại học Deusto ở Tây Ban Nha. Bên cạnh anh luôn có người vợ là bác sĩ Ainhoa Larrauri cùng gia đình, những người đã đóng vai trò quan trọng trong quãng thời gian khó khăn nhất của sự nghiệp.
Oyarzabal và Larrauri quen nhau từ thời niên thiếu và đã gắn bó hơn 10 năm. Cả hai đều có cuộc sống khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội. Khác với nhiều bạn đời của các cầu thủ nổi tiếng, Larrauri để tài khoản Instagram ở chế độ riêng tư và chỉ có hơn 600 người theo dõi.
Đối trọng đáng gờm với Messi
World Cup 2026 đã khẳng định phong độ ấn tượng của Oyarzabal. Tiền đạo người Tây Ban Nha bước vào giải đấu với tư cách là trung phong được HLV De La Fuente đặt trọn niềm tin và đã đáp lại bằng những bàn thắng quan trọng, đồng thời trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho "Bò tót" từ đầu giải. Oyarzabal được xem là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhưng ít được nhắc đến nhất World Cup năm nay, khi lặng lẽ ghi 5 bàn thắng để xếp thứ bảy trong danh sách "Vua phá lưới".
Oyarzabal đang trải qua kỳ World Cup vô cùng ấn tượng
Ở trận đấu thứ hai của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, sau khi bị tân binh Cape Verde cầm hòa không bàn thắng ở trận ra quân, "Bò tót" cần một màn trình diễn đủ sức xóa tan mọi hoài nghi. Không ai khác, Oyarzabal chính là người hùng khi ghi 2 bàn vào lưới Saudi Arabia, góp công lớn giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng đậm 4-0.
Sau đó, Oyarzabal cũng lập cú đúp trong chiến thắng thuyết phục 3-0 của Tây Ban Nha trước Áo ở vòng 1/16. Đến trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp, "Bò tót" được hưởng quả phạt đền sau khi Yamal bị Lucas Digne phạm lỗi trong vòng cấm. Oyarzabal là người được giao thực hiện quả penalty và anh dứt điểm hoàn hảo, đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên phải khung thành.
Màn trình diễn của Oyarzabal trước tuyển Pháp ở trận bán kết một lần nữa cho thấy vì sao anh được xem là một trong những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt lớn nhất châu Âu. Trong khi các hàng thủ đối phương tập trung phong tỏa Yamal, tiền đạo của Real Sociedad vẫn biết cách tìm khoảng trống và xuất hiện đúng lúc với sự lạnh lùng của một sát thủ vòng cấm.
Với kinh nghiệm, tố chất thủ lĩnh và khả năng tỏa sáng ở những thời khắc quyết định, Oyarzabal không còn chỉ là "người hùng thầm lặng" của bóng đá Tây Ban Nha. Tại World Cup 2026, tiền đạo của Real Sociedad đã trở thành điểm tựa trên hàng công, góp phần nuôi tham vọng chinh phục vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử "Bò tót".
Đối thủ của Oyarzabal và các đồng đội ở trận chung kết là nhà đương kim vô địch Argentina. Đội bóng xứ Tango một lần nữa phải trải qua thử thách đầy gian nan nhưng vẫn cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch. Không ai khác, Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng với cú đúp kiến tạo giúp Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 trong trận bán kết kinh điển, qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.
Lần đầu tiên trong lịch sử, nhà vô địch châu Âu và nhà vô địch Nam Mỹ đương nhiệm sẽ đối đầu nhau ở trận chung kết World Cup. Chỉ còn Tây Ban Nha là chướng ngại cuối cùng ngăn Argentina trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil cách đây hơn 60 năm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/07/2026 22:57 PM (GMT+7)