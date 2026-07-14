Nóng nhất thể thao sáng 14/7: Huyền thoại chỉ ra vì sao Zverev thua trận

Huyền thoại chê Zverev mắc quá nhiều sai lầm

Phân tích về trận chung kết Wimbledon, Jim Courier đã thẳng thừng chê Zverev. “Một điều tôi rút ra được sau trận chung kết Wimbledon đó là đừng mắc sai lầm như Zverev. Cậu ấy mắc quá nhiều lỗi và trông chờ sai lầm của đối thủ. Nếu như muốn thành công khi đấu với Sinner, bạn cần phải là phiên bản tốt nhất của mình thay vì chờ đợi người khác như vậy”.

Zverev chỉ về nhì tại Wimbledon

Joe Regan giải thích về chấn thương của McGregor

Sau khi Conor McGregor dính chấn thương chỉ vài giây sau khi thượng đài với Max Holloway, khiến nhiều người nghi ngờ võ sĩ này chấn thương từ trước, Joe Regan vừa đưa ra cách lý giải cho trường hợp này. “Conor đã thực hiện một cú đá tệ hại. Anh ta thử tạo ra một cú đá vòng cung. Đó là kiểu đá rất khó và McGregor tiếp đất trong tư thế tồi tệ nhất. Nguyên nhân chấn thương là như vậy”.

Đội đua F1 của Aston Martin đôn cầu thủ trẻ lên đua

Trong một tuyên bố ngắn gọn, đội đua Aston Martin đã xác nhận sự tham gia của Jak Crawford vào phiên luyện tập đầu tiên hôm thứ Sáu tại Bỉ. “Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Jak Crawford sẽ trở lại với chiếc AMR26 vào cuối tuần này tại GP Bỉ trong phiên luyện tập đầu tiên (FP1), đánh dấu lần xuất hiện thứ ba của anh ấy trong phiên luyện tập tự do của mùa giải”.

Lance Armstrong hy vọng Pogacar có thể phá kỷ lục của mình

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu tay đua người Mỹ Lance Armstrong lên tiếng ủng hộ Tadej Pogacar vô địch giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, Tour de France 2026. “Tôi nghĩ Pogacar sẽ giành chức vô địch lần thứ năm thôi. Nhưng chính cậu ấy sẽ không tin vào điều đó. Pogacar biết bản thân cần phải làm gì và đó mới là điều đáng sợ”.