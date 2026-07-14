Mỹ nhân thăng hoa sau khi chia tay, kiếm tiền hơn sao tennis chơi Grand Slam

Mới đây, câu chuyện về tay vợt người Mỹ Taylor Fritz, người từng lọt vào bán kết Wimbledon 2025 và cô bạn gái cũ nóng bỏng Morgan Riddle lại một lần nữa khiến người hâm mộ xôn xao. Tay vợt người Mỹ đã lọt vào tới tứ kết Wimbledon 2026 (thua Zverev 0-3), nhưng tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào sự bứt phá tài chính ngoạn mục của "nàng thơ" cũ ngay sau khi hai người đường ai nấy đi.

Morgan kiếm tiền còn hơn bại trai cũ Fritz kiếm được tại Australian Open 2026

Khi "nữ hoàng khán đài" tự xây đế chế tiền tỷ

Trước khi chính thức tuyên bố chia tay vào đầu năm 2026 sau 6 năm hẹn hò, Fritz và Morgan Riddle từng là một trong những cặp "trai tài gái sắc" quyền lực bậc nhất làng banh nỉ. Với mái tóc vàng rực rỡ và gu thời trang thời thượng, Morgan không chỉ đơn thuần là một WAG (vợ/bạn gái cầu thủ) ngồi trên khán đài cổ vũ. Người đẹp sinh năm 1997 này đã biến sự nổi tiếng thành bệ phóng hoàn hảo cho sự nghiệp người mẫu và sáng tạo nội dung trực tuyến của riêng mình.

Minh chứng rõ ràng nhất cho sự nhạy bén tài chính của Morgan diễn ra từ khi hai người còn mặn nồng. Trong chiến dịch Australian Open hồi đầu năm, Fritz đã nỗ lực tiến vào đến vòng 16 tay vợt để mang về khoản tiền thưởng trị giá £240,000 (8,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, con số này vẫn phải "chào thua" khoản thu nhập lên tới £251,000 (hơn 8,8 tỷ đồng) mà Morgan bỏ túi từ các hợp đồng quảng cáo và công việc trên nền tảng số trong cùng khoảng thời gian đó. Việc một influencer vượt mặt cả bạn trai siêu sao về khả năng kiếm tiền tại một giải Grand Slam đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Cuộc sống rực rỡ hậu chia tay

Quyết định kết thúc mối tình kéo dài hơn nửa thập kỷ vào đầu năm 2026 đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Dẫu vậy, thay vì chọn cách né tránh truyền thông, mỹ nhân tóc vàng lại cho thấy một nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tự chủ.

Morgan vẫn có cuộc sống rực rỡ sau khi chia tay bạn trai Fritz

Trên trang cá nhân sở hữu lượng người theo dõi khủng, Morgan Riddle liên tục cập nhật những hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ và bận rộn với các dự án cá nhân. Cô chứng minh bản thân không cần dựa dẫm vào danh xưng "bạn gái Taylor Fritz" để duy trì sức hút.

Sự thăng hoa về cả nhan sắc lẫn sự nghiệp của Morgan hậu chia tay là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, phụ nữ hoàn toàn có thể tự đứng trên đôi chân của mình, độc lập tài chính và thậm chí kiếm tiền "đỉnh" hơn cả những nam thần thể thao danh tiếng.