Sinner vô địch Wimbledon "mất" 57 tỷ đồng, Zverez lập thành tích buồn như Federer

Jannik Sinner khép lại Wimbledon 2026 theo cách không thể ngọt ngào hơn khi đánh bại Alexander Zverev để bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, niềm vui của tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng vơi đi phần nào khi anh phải nộp khoản thuế lên tới gần 57 tỷ đồng. Trong khi đó, thất bại ở trận chung kết cũng khiến Zverev đi vào lịch sử với một thống kê không mấy vui vẻ, sánh ngang Roger Federer và nhiều huyền thoại của quần vợt thế giới.

Sinner phải nộp khoản thế tương đương với 57 tỷ đồng sau chức vô địch Wimbledon

Sinner mất gần một nửa tiền thưởng Wimbledon

Trên sân Trung tâm, Sinner vượt qua Alexander Zverev sau bốn set với tỷ số 6-7(7-9), 7-6(7-2), 6-3, 6-4 để giành danh hiệu Wimbledon thứ hai liên tiếp, đồng thời nâng tổng số Grand Slam trong sự nghiệp lên con số 5.

Chiến thắng này giúp tay vợt người Italia nhận khoản tiền thưởng lên tới 3,6 triệu bảng (khoảng 130 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo quy định về thuế thu nhập tại Anh, phần lớn số tiền này sẽ chịu mức thuế suất cao nhất 45%.

Điều đó đồng nghĩa Sinner phải nộp khoảng 1,62 triệu bảng (xấp xỉ 57 tỷ đồng) cho cơ quan thuế Anh (HMRC), tức gần một nửa khoản tiền thưởng vừa nhận được. Dù vậy, số thuế thực tế có thể giảm đôi chút nếu anh được khấu trừ các chi phí hợp lệ như thuê HLV, di chuyển hay trang thiết bị thi đấu.

Không chỉ Sinner, Alexander Zverev cũng phải chịu mức thuế tương tự với khoản tiền thưởng 1,8 triệu bảng dành cho á quân.

Zverev gia nhập "câu lạc bộ" mà chẳng ai mong muốn

Nếu Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số một thế giới, thì Zverev lại phải đón nhận thêm một cột mốc đáng quên.

Đây là lần thứ tư tay vợt người Đức thất bại trong một trận chung kết Grand Slam. Trước Wimbledon 2026, anh từng gục ngã ở chung kết US Open 2020 trước Dominic Thiem, Roland Garros 2024 trước Carlos Alcaraz và Australian Open 2025 trước chính Sinner.

Zverev cân bằng kỷ lục buồn của những huyền thoại

Đáng chú ý, bốn thất bại này diễn ra ở cả bốn giải Grand Slam khác nhau. Điều đó khiến Zverev trở thành tay vợt mới nhất gia nhập nhóm những tên tuổi từng thua chung kết ở đủ cả 4 Grand Slam là Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open.

Danh sách này quy tụ toàn những huyền thoại như Ivan Lendl, Roger Federer, Novak Djokovic và Andy Murray. Tuy nhiên, điểm khác biệt là tất cả đều đã chinh phục Grand Slam nhiều lần trong sự nghiệp. Federer sở hữu 20 danh hiệu lớn dù cũng từng thua 11 trận chung kết, Djokovic giành 24 Grand Slam và nhận 13 thất bại ở các trận tranh cúp, còn Lendl và Murray lần lượt có 8 và 3 danh hiệu.

Riêng Zverev mới chỉ một lần đăng quang Grand Slam tại Roland Garros 2026. Vì vậy, thất bại trước Sinner khiến thành tích của anh ở các trận chung kết major hiện chỉ là 1 thắng và 4 thua.

Dẫu vậy, việc liên tiếp góp mặt ở những trận đấu lớn cũng cho thấy tay vợt người Đức vẫn duy trì vị thế trong nhóm ứng viên hàng đầu của quần vợt nam. Sau chức vô địch Wimbledon, Sinner tiếp tục bỏ xa phần còn lại trên bảng xếp hạng ATP, còn Zverev sẽ hướng tới mùa sân cứng với mục tiêu tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ hai để xóa đi những thống kê kém vui vừa phải nhận.